Schwerin. 2013 startete „Bares für Rares“ auf ZDFneo, 2015 hat die Trödel-Sendung es ins nachmittägliche Hauptprogramm geschafft. Mittlerweile laufen die Ausgaben in unregelmäßigen Abständen auch abends – was macht das TV-Format in Zeiten von Streaming-Diensten so beliebt?

Werktags zieht „Bares für Rares“ im ZDF um 15.05 Uhr bis zu drei Millionen Zuschauer vor den Fernseher – so viel wie kaum ein anderes Format im Nachmittagsprogramm. Für die unregelmäßig ausgestrahlten Abendshows interessieren sich sogar noch weit mehr Zuschauer. Was als Geheimtipp auf ZDFneo startete, ist längst zu einem Publikumsliebling mutiert, und auch im verflixten siebten Jahr ist noch nicht Schluss; heute Abend läuft erneut eine XXL-Ausgabe des Trödelformats aus dem Schweriner Schloss um 20.15 Uhr im ZDF.

Das Prinzip der Sendung ist simpel: Privatpersonen bringen Gegenstände in die Sendung, lassen diese begutachten und schätzen und können sie – falls gewünscht – einer Händlerrunde präsentieren, in der die Stücke dann im besten Fall verkauft werden.

Gute Quoten

Begleitet werden die Verkäufer von TV-Koch und Moderator Horst Lichter, der stets gut gelaunt zwischen den Parteien vermittelt. Der Ablauf könnte eintönig sein und nach 750 Folgen in acht Staffeln langweilen. Das Publikum könnte auch auf andere Trödelshows umschalten. Warum also erzielt „Bares für Rares“ derartige Quoten?

Verantwortlich dafür sind womöglich die eigenwilligen Protagonisten, die sich in die Herzen der Zuschauer schleichen. Da ist zum Beispiel der Händler Ludwig „Lucki“ Hofmaier, der einst auf Händen von Regensburg nach Rom lief. Oder Susanne Steiger, eine leidenschaftliche Schmuckexpertin, der man die Freude an antiquarischen Einzelstücken aus dem Gesicht ablesen kann. Die Interaktionen zwischen den Figuren nehmen einen großen Teil der Sendung ein. Und auch Horst Lichter, der unterhaltend und vermittelnd auftritt, ist höchstwahrscheinlich am Erfolg des Formats maßgeblich beteiligt: Er ist selbst ein leidenschaftlicher Sammler, der sich nicht nur für die Gegenstände, sondern auch die Geschichten dahinter interessiert.

Emotional und echt

Erbstücke, Geschenke – nicht selten sind Emotionen in den Stücken verankert. Zudem wird eine gewisse Publikumsnähe hergestellt, da die mitgebrachten Gegenstände oft auf natürlichen und unspektakulären Wegen in die Hände der Verkäufer gelangten. Dadurch wird auf dem Weg zum (Nicht-)Verkauf im Laufe der Sendung eine Spannung aufgebaut. So werden die Expertenmeinung und die Auktion im Händlerraum emotional aufgeladen, und die Zuschauer können mitfiebern, ob die Verkäufer den Wunsch- beziehungsweise Schätzwert ihres Objekts erzielen. Es seien diese Ehrlichkeit und Echtheit, die einen Teil des Erfolgs von „Bares für Rares“ ausmachten, ließ Lichter einmal verlauten.

Doch zeitweise sehen sich die Produzenten des Formats mit Anzweiflungen der Authentizität konfrontiert: Man setze Komparsen ein, so die Anschuldigung. Diese Vorwürfe ließen sich nicht gänzlich abweisen; Tatsächlich werden Statisten eingesetzt, die während der Drehs im Hintergrund angehende Verkäufer verkörpern. Die Verkäufer, die aktiv in der Sendung zu sehen sind, werden gemeinsam mit ihren angebotenen Objekten vor dem Dreh unter die Lupe genommen und schließlich in die Sendung eingeladen. Es darf eben nicht vergessen werden, dass jegliche Fernsehproduktion einer Dramaturgie unterliegt – so eben auch „Bares für Rares“.

Einfache Muster

Und vermutlich ist es dieser geplanten Spannungskurve zu verdanken, dass der immer gleiche Ablauf auch nach 750 Folgen noch nicht langweilig wird. Ganz im Gegenteil: Er setzt einen Rahmen, der das lineare Fernsehen in Zeiten von Streaming-Diensten entschleunigt. Denn während an vielen Stellen versucht wird, besseres, aufregenderes und spektakuläreres Fernsehen zu machen, setzt „Bares für Rares“ auf einfache Muster – und trifft damit den Nerv der Zeit.