Berlin. Bachelorette 2019: 20 Männer werben um Gerda, auch Matin Looden – der schon jetzt auf „Bachelor in Paradise“ setzt.

20 Männer umwerben ab dem 17. Juli 2019 die Bachelorette Gerda Lewis. Wie romantisch sind sie wirklich? Mögen Sie Tinder-Dates? Und wie wirkt sich Batida de Coco auf ihren männlichen Charme aus? In unserem Bachelorette-Fragebogen geben sie die wirklich wichtigen Dinge preis. Hier antwortet Matin Looden (30) aus Freiburg:

Was macht ein Mann wie Sie bei der „Bachelorette“?

Eine Frau mit einer Konkurrenz von 19 weiteren Männern davon zu überzeugen, dass ich der Richtige für sie bin, ist etwas Einmaliges.

Warum RTL und nicht Tinder?

Weil RTL viel seriöser ist und ich Tinder, ehrlich gesagt, kaum kenne.

Warum „Die Bachelorette“ und nicht „Love Island“?

Weil mir Rosen gefallen. :)

Wer wollte Ihnen mit welchem Argument die Teilnahme an der Kuppelshow ausreden?

Niemand.

Waren Sie vorher schon einmal im Fernsehen?

Nein.

Was macht Sie zum Hingucker einer Reality-Show?

Meine coole, offene Art und mein sympathisches Auftreten.

Mit welchem Blick erobern Sie eine Frau?

Mit meinen grünen Augen.

Welche Tattoos haben Sie? Und was hat es mit den Motiven auf sich?

Noch keine .

Was macht Sie zu einem guten Liebhaber?

Meine Aufmerksamkeit zu einer Frau.

Was ist Ihre männlichste Eigenschaft?

Mein Stolz und der Ehrgeiz!

Und was Ihre weiblichste?

(Keine Angabe.)

Der „Bachelor“-Welt verdanken wir Stars wie Paul Janke, Angelina Heger und Evelyn Burdecki. Wen sehen Sie als Vorbild, wen als abschreckendes Beispiel? (Bitte kurz begründen.)

Evelyn Burdecki ist definitiv ein Vorbild.

Wie viele Instagram-Follower haben Sie jetzt? Und wie viele, tippen Sie, werden es am Ende der „Bachelorette“-Staffel sein?

Da mache ich mir keine Gedanken.

So beschreibt RTL den Bachelorette-Kandidaten Matin Looden

Matin arbeitet als Einrichtungsberater in Freiburg, seiner Geburtsstadt. In seiner Freizeit ist der sportbegeisterte 30-Jährige schon seit über zehn Jahren auf dem Fußballplatz anzutreffen, außerdem geht er regelmäßig ins Fitnessstudio und zählt das Kickboxen zu seinen Hobbys.

Nachdem seine letzte Beziehung vor einem Jahr in die Brüche gegangen ist, wünscht sich Matin endlich wieder eine Frau an seiner Seite und sagt, "dafür stürze ich mich gerne in dieses Abenteuer!" Der zuvorkommende Küchenfachberater bezeichnet sich als Beziehungsmensch und möchte möglichst viel Zeit mit seiner Partnerin verbringen. Er legt großen Wert auf gemeinsame Unternehmungen, wünscht sich tiefgehende Gespräche und möchte mit seiner Auserwählten über die kleinen Dinge des Lebens lachen können. "Ich suche eine Frau, die reif genug ist, die weiß, was sie will. Ich will die Richtige finden!" Der zurückhaltende Baden-Württemberger geht im Alltag nicht oft auf Frauen zu, für die Bachelorette möchte er nun aber über seinen Schatten springen. Ob er Gerda mit seiner charmanten Art begeistern kann?

