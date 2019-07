Berlin. 20 Männer werben um die Bachelorette 2019, auch der Osnabrücker Mudi Sleiman. Im Fragebogen bekennt er sich zum Tinder-Pech.

20 Männer umwerben ab dem 17. Juli 2019 die Bachelorette Gerda Lewis. Wie romantisch sind sie wirklich? Mögen Sie Tinder-Dates? Und wie wirkt sich Batida de Coco auf ihren männlichen Charme aus? In unserem Bachelorette-Fragebogen geben sie die wirklich wichtigen Dinge preis. Hier antwortet Mudi Sleiman (28) aus Osnabrück:

Was macht ein Mann wie Sie bei der „Bachelorette“?

Versuchen durch ein Abenteuer die Liebe des Lebens zu finden

Warum RTL und nicht Tinder?

Mit Tinder habe ich bereits negative Erfahrung gesammelt, RTL soll‘s richten.

Warum „Die Bachelorette“ und nicht „Love Island“?

Anzeige Anzeige

Bei „Love Island“ wird viel durchgemixed, was zum Vorteil, allerdings auch zum Nachteil werden kann.

Wer wollte Ihnen mit welchem Argument die Teilnahme an der Kuppelshow ausreden?

Meine Schwester war der Sendung sehr skeptisch gegenüber

Waren Sie vorher schon einmal im Fernsehen?

Nein.

Was macht Sie zum Hingucker einer Reality-Show?

Meine weißen Zähne

Mit welchem Blick erobern Sie die Frauen? (Bitte in Form eines Selfies antworten.)

Mit meinem Lächeln :)





Mit der Bachelorette flirten, heißt Batida trinken. Welche guten oder schlechten Seiten bringt Alkohol in Ihnen zum Vorschein?

Gute Seiten: Ich werde geselliger, manchmal vielleicht auch zu gesellig ;)

Welche Tattoos haben Sie? Und was hat es mit den Motiven auf sich?

Rippe, arabische Schrift: Denke nicht an das was du verloren hast, sondern denke an das was du verlieren könntest.

Leiste, arabische Schrift: Tu was Gutes, und du bekommst Gutes zurück

Falls Gerda Lewis Sie zum Homedate einlädt, muss auch Ihre Familie vor die Kamera. Wie haben Ihre Eltern reagiert, als sie davon erfahren haben?

Beim Homedate wäre meine Schwester die Wahl, sie hat darauf verhalten reagiert.

Was ist das Romantischste, das Sie in Ihrem ganzen Leben gemacht haben?

Ein Dinner bei einem romantischem Sonnenuntergang an der Küste von Kroatien

Was macht Sie zu einem guten Liebhaber?

Aufrichtigkeit, Loyalität und Fürsorglichkeit .

Was ist Ihre männlichste Eigenschaft?

Meine Muckis .

Und was Ihre weiblichste?

Sauberkeitsdrang .

Der „Bachelor“-Welt verdanken wir Stars wie Paul Janke, Angelina Heger und Evelyn Burdecki. Wen sehen Sie als Vorbild, wen als abschreckendes Beispiel? (Bitte kurz begründen.)

Es gibt aus den Formaten weder ein Vorbild noch jemand abschreckendes. Paul Janke ist ein cooler, ehrlicher Typ.

Wie viele Instagram-Follower haben Sie jetzt? Und wie viele, tippen Sie, werden es am Ende der „Bachelorette“-Staffel sein?

Knapp 5.000, für die Bachelorette würde ich auf 3.999 verzichten, tippe aber auf 6000

In welchem TV-Format sehen Sie sich als nächstes?

Wenn sich was ergeben würde, am ehesten im Dschungelcamp oder Let´s Dance.





So beschreibt RTL den Bachelorette-Kandidaten Mudi Sleiman

Mahmoud, von seinen Freunden „Mudi“ genannt, trägt sein Lebensmotto direkt bei sich: Der Spruch „Denke nicht an das, was Du verloren hast, damit Du nicht das, was Du jetzt hast, auch verlierst!“ ziert seine Rippen in arabischer Schrift. Seine Familie stammt aus dem Libanon und ist sein Ein und Alles: Als viertes von insgesamt sieben Kindern ist Mudi ein absoluter Familienmensch.

Der 28-Jährige ist leidenschaftlicher Tänzer: Seit seinem 14. Lebensjahr schon tanzt Mudi HipHop, war bereits als Zumba-Instructor tätig und bringt heute Kindern das Tanzen bei. Für ihn bedeutet das eine Auszeit vom Alltag: "Wenn ich tanze, bin ich in einer anderen Dimension". Seit neun Jahren geht der nebenberufliche Fitnesstrainer außerdem regelmäßig ins Studio und stählt seine Muskeln.

Nicht nur Respekt und Rücksichtnahme machen laut Mudi eine harmonische Beziehung aus, auch eine gesunde Portion Streit und Temperament sollten nicht fehlen: „Dann sollte man sich schnell vertragen und nicht tagelang mit Streit verschwenden“. Mudi sucht nicht nur eine Partnerin, sondern auch gleichzeitig eine beste Freundin. Er bezeichnet sich selbst als kleinen Romantiker, der seine Liebste auf Händen trägt und mit kleinen Aufmerksamkeiten überrascht.

Mehr zum Thema

Hier geht's zu Mudi Sleimans Instagram-Account.