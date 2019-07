Studieren muss auch Spaß machen. In Rostock kein Problem. Am Stadthafen kann gepaddelt, gefeiert und gegrillt werden. Die älteste Uni im Ostseeraum zieht immer mehr junge Menschen in die Hansestadt. Foto: NDR

Osnabrück. In der Reihe „die nordstory“ porträtiert der NDR am Freitag um 20.15 Uhr in einer sympathischen Reportage das Studentenleben in Rostock aus allen Perspektiven zwischen Forschung und Lehre.