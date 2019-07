Osnabrück. Für das neue Reiseformat „Mission Taumurlaub“ (Ab Mittwoch, WDR, 21.00 Uhr) erkundet das Moderatorenduo Lisa Kestel und Sven Kroll als erstes Reiseziel Südtirol. In der Grauzone zwischen Information und Schleichwerbung werden vorrangig unbekannte Destinationen getestet und für gut befunden.

Sommerzeit ist Reisezeit. Und schon beginnt der Stress. Wohin soll man nur fahren? Und was lässt sich dort unternehmen? Um diese und weitere ähnlich gelagerte Luxusfragen etwas abzumildern, bietet der WDR nun passend zur Urlaubssaison ein neues Service- und Verbraucherformat an. Für die neue Sendung „Mission Traumurlaub“ bereisen 1 Live-Moderatorin Lisa Kestel und „Hier und heute“-Moderator Sven Kroll zunächst drei beliebte Reiseziele. Den Auftakt macht Südtirol. Hier versuchen sich die beiden insbesondere als kulinarische Vorkoster für ein reisewilliges Mutter-Tochter-Gespann, das quasi schon auf gepackten Koffern sitzt.

Die Mutter will Museen und Kultur. Die Tochter lieber shoppen. Aber obwohl es auch einen Abstecher nach Bozen gibt, werden allseits bekannte Destinationen wie das Südtiroler Archäologiemuseum mit seinem weltberühmten Bewohner „Ötzi“ links liegen gelassen. Stattdessen konzentriert sich das neue Format auf Wanderwege und Ziele, die ursprünglichen Charme versprechen und abseits des Massentourismus liegen. Natürlich rückt dabei auch dieses gefällig präsentierte Reise- und Verbraucherformat immer wieder in die Grauzone zwischen Information und Schleichwerbung. Aber das liegt freilich in der Natur der Sache.

Wertung: 4 von 6 Sternen.

„Mission Traumurlaub – Südtirol“. WDR, Mittwoch, 17. Juli, 21.00 Uhr.