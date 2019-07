Osnabrück. Sieht bekannt aus? Lesen Sie hier, wo sie dem Osnabrücker "Bachelorette"-Kandidaten Mudi Sleiman schon begegnet sein könnten.

Die RTL-Show „Die Bachelorette“ geht in die sechste Staffel; und Osnabrück hat wieder einen Mann im Rennen: Mudi Sleiman, Fitness-Trainer, HipHop-Tänzer, Maschinen- und Anlagenführer. Der 28-Jährige ist einer von 20 Kandidaten, die in Griechenland um das Herz der Influencerin und GNTM-Veteranin Gerda Lewis gerungen haben. „Das ist für mich neuer Versuch, die große Liebe zu finden“, erzählt er am Telefon. „Und auch ein Abenteuer.“ Eins, auf das er allein vielleicht gar nicht gekommen wäre. Die Idee zur Bewerbung hatten jedenfalls seine Freunde: „Die haben irgendwann gesagt: Wir melden dich jetzt an“, erzählt er. „Dann habe ich den Spaß mitgemacht, aber niemals damit gerechnet, dass sie sich für mich entscheiden. Ich war natürlich glücklich und habe die Chance direkt ergriffen.“





Wird Mudi ein zweiter Nick?

Dass Mudi schon der zweite Kandidat aus der Region ist, war ihm dabei nicht mal bewusst. Den „Bachelor“ hat er sich in der Vergangenheit wohl schon mal angesehen, den weiblichen Ableger der Show aber nie. Niklas Schröder – den markanten Kahlkopf also, der vor zwei Jahren um Bachelorette Jessica Paszka warb – kennt Mudi deshalb gar nicht. Tatsächlich scheint er selbst auch ein ganz anderer Typ zu sein. Niklas galt als Kandidat mit dem bösen Blick; auch das Nachfolge-Format „Bachelor in Paradise“ prägte er später mit ruppigen Zoten und Konflikten. Mudi dagegen, der regelmäßig bei Knaul tanzt und den Grundschülern vom Schölerberg HipHop beibringt, strahlt im Gespräch eine warme Friedfertigkeit aus. Als mittlerem von sieben Geschwistern ist ihm die soziale Natur wahrscheinlich in die Wiege gelegt.

Was bedeutet Mudis Tattoo?

Der Familiensinn geht dem „Bachelorette“-Kandidaten sprichwörtlich unter die Haut. Auf den Oberkörper hat er sich einen arabischen Spruch tätowieren lassen, der übersetzt etwa dies bedeutet: „Denke nicht an das, was Du verloren hast, damit Du nicht das, was Du jetzt hast, auch verlierst!“ Das Motto leitet sich von einem realen Verlust her: „Meine Mama ist vor einigen Jahren verstorben. Das war der Auslöser, wieso ich mir das stechen lassen wollte“, sagt Mudi. „Meine Mama wollte nicht, dass wir trauern, sie wollte, dass wir glücklich sind. Damit ich das immer beherzige, habe ich mein Tattoo. Ich muss an die Leute denken, die ich liebe, und für sie da sein und das Beste aus dem Leben machen, bevor es zu spät ist.“





Appetit auf Dschungel-Protein

„Die Bachelorette“ ist Mudis erste Erfahrung im Fernsehen; und er bemüht sich unübersehbar, nichts verkehrt zu machen. Im Interview hält er nicht nur die Illusion aufrecht, dass es im Reality-TV um wahre Gefühle geht. Er tut sogar so, als ob die Griechenland-Reise zur Bachelorette noch vor ihm läge – und spricht von seinen Hoffnungen und Erwartungen ausschließlich in der Zukunftsform. Tatsächlich ist die Show allerdings längst aufgezeichnet. Ein Management hat Mudi sich auch noch nicht gesucht. Auch wenn die Kollegen bei 3A Composites – hier produziert er sonst im Dreischichten-Betrieb Kapa-Platten – schon ihre Witze machen: „Du kommst nie wieder. Dich sehen wir nur noch im Dschungelcamp oder bei ‚Let’s Dance‘.“

Zutrauen würde Mudi sich beides: „Tänzerisch bin ich ja ziemlich gut“, sagt er. „Ich würde aber auch sehr gern ins Dschungelcamp; Spinnen machen mir keine Angst; beim Essen achte ich sowieso vor allem auf die Proteine.“ Haben die Spaßmacher also Recht? Wird Mudi Sleiman zum Medienstar? „Das kann natürlich so sein“, sagt er. „Ich bin offen für weitere TV-Projekte, aber es ist auch kein Muss.“ Und selbst wenn es so kommen sollte, würde er erstmal noch nicht kündigen.

Sendetermin: Ob Mudi die Bachelorette für sich gewinnt, zeigt RTL ab dem 17. Juli immer mittwochs um 20.15 Uhr.

