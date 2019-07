Berlin. Bachelorette 2019: 20 Männer werben um Gerda Lewis, auch Keno Rüst. Hier verrät er, was ihn zum guten Liebhaber macht.

20 Männer umwerben ab dem 17. Juni 2019 die Bachelorette Gerda Lewis. Wie romantisch sind sie wirklich? Mögen Sie Tinder-Dates? Und wie wirkt sich Batida de Coco auf ihren männlichen Charme aus? In unserem Bachelorette-Fragebogen geben sie die wirklich wichtigen Dinge preis. Hier antwortet Keno Rüst (27) aus Düren:

Was macht ein Mann wie Sie bei der „Bachelorette“?

Ein Abenteuer erleben und evtl. eine Frau für die Zukunft kennen lernen.

Warum RTL und nicht Tinder?

Flirtportale waren noch nie mein Fall .

Warum „Die Bachelorette“ und nicht „Love Island“?

Ich fand die Sendung immer total cool, daher meine Entscheidung bei diesem Format mitzumachen.

Wer wollte Ihnen mit welchem Argument die Teilnahme an der Kuppelshow ausreden?

Ich habe eigentlich nur positives Feedback bekommen. Und dass ich der Typ dafür wäre.

Waren Sie vorher schon einmal im Fernsehen?

Nein, daher musste ich das mal ändern ;)

Was macht Sie zum Hingucker einer Reality-Show?

Ich denke, es ist die Möglichkeit, dass die Leute auch den Charakter kennen lernen können und nicht nur das Optische sehen. Dadurch kann sich ganz anderes Komplett-Paket entwickeln, was einem entweder gefällt oder eben nicht. :)

Mit welchem Blick erobern Sie die Frauen? (Bitte in Form eines Selfies antworten.)

Es sollte mehr sein als nur ein Blick, um eine Frau zu überzeugen ;)

Mit der Bachelorette flirten, heißt Batida trinken. Welche guten oder schlechten Seiten bringt Alkohol in Ihnen zum Vorschein?

Ein bis zwei Drinks können bestimmt bei einem lockeren Gespräch helfen ;)

Welche Tattoos haben Sie? Und was hat es mit den Motiven auf sich?

Linker Arm Sleeve*: Kompass, Rose, Uhr, Totenkopf, Text, Geburtsdaten in römischen Zahlen. Die Bedeutung dahinter ist ziemlich familiär, betrifft das Leben und teilweise auch nur rein optisch gewählte Motive. (*Bei einem Sleeve-Tattoo gegen die Bilder ineinander über, sodass sie wie ein Ärmel wirken. Anm. d. Red.)





Falls die Gerda Lewis Sie zum Homedate einlädt, muss auch Ihre Familie vor die Kamera. Wie haben Ihre Eltern reagiert, als sie davon erfahren haben?

Meine Eltern würden sich freuen, wenn ich mal wieder eine Frau zu Haus vorstellen würde.

Was ist das Romantischste, das Sie in Ihrem ganzen Leben gemacht haben?

Boa, ich glaube das war so viel, das könnte ich hier jetzt gar nicht alles aufzählen. :-D

Was macht Sie zu einem guten Liebhaber?

Lebensfreunde, Spontanität, Zielstrebigkeit, Humor, Ehrlichkeit & Zuverlässigkeit .

Was ist Ihre männlichste Eigenschaft?

Ein Mann sollte wissen was er will, zielstrebig sein, Humor haben, zuverlässig sein. Dazu gehören Ehrlichkeit, Loyalität und Treue und noch einiges mehr, was ich auch mitbringe ;)

Und was Ihre weiblichste?

Weibliche Eigenschaften wären mir neu :-D

Der „Bachelor“-Welt verdanken wir Stars wie Paul Janke, Angelina Heger und Evelyn Burdecki. Wen sehen Sie als Vorbild, wen als abschreckendes Beispiel? (Bitte kurz begründen.)

Ich denke, jeder handelt so wie er es für richtig hält, und das werde ich auch, somit müsste ich in der Hinsicht kein Vorbild haben, um mir irgendetwas abzugucken.

Wie viele Instagram-Follower haben Sie jetzt? Und wie viele, tippen Sie, werden es am Ende der „Bachelorette“-Staffel sein?

Da ich mich bei Instagram eigentlich immer ziemlich bedeckt gehalten habe, habe ich ganze 360 Follower und bin gespannt wie viele es am Ende sind. :)

In welchem TV-Format sehen Sie sich als nächstes?

Das weiß ich selbst noch nicht, aber da wird sicher noch Weiteres folgen!

So beschreibt RTL den Bachelorette-Kandidaten Keno

Keno wurde 1991 in Emden geboren und verbrachte dort auch gemeinsam mit seiner zwei Jahre älteren Schwester eine glückliche Kindheit. Um sich weiter zu entwickeln, verließ der gebürtige Ostfriese aber 2015 den Norden Deutschlands und tauschte die heimischen Fischbrötchen gegen das Kölner Röggelchen. Dabei änderten sich nicht nur die regionalen Spezialitäten, auch der rheinische Frohsinn war erst einmal neu für Keno. Seine wenige freie Zeit verbringt der 27-Jährige gerne mit Fitness (fünfmal pro Woche) und "dadurch koche ich auch selbst: Als Sportler achtet man auf die entsprechenden Zutaten …"

Bei „Die Bachelorette“ erhofft der selbst ernannte Dorfjunge sich jetzt, ein einmaliges Abenteuer zu erleben und das Herz der Traumfrau zu erobern. Mit welcher Strategie er die Bachelorette von sich überzeugen will, ist simpel: Humor und gute Gespräche! Kommunikation ist für Keno das A und O einer Beziehung: „Gespräche sind dazu da, den Charakter eines Menschen kennen zu lernen. Und ohne reden kann eine Beziehung nicht wachsen …“

