Berlin. Bachelorette 2019: 20 Männer werben um Gerda Lewis, auch Luca Gottzmann. Hier verrät er, was ihn zum guten Liebhaber macht.

20 Männer umwerben ab dem 17. Juni 2019 die Bachelorette Gerda Lewis. Wie romantisch sind sie wirklich? Mögen Sie Tinder-Dates? Und wie wirkt sich Batida de Coco auf ihren männlichen Charme aus? In unserem Bachelorette-Fragebogen geben sie die wirklich wichtigen Dinge preis. Hier antwortet Luca Gottzmann (25), Inhaber einer Agentur in Münster:

Was macht ein Mann wie Sie bei der „Bachelorette“?

Durch meinen Beruf als Inhaber und Geschäftsführer einer Promotion-Agentur fehlt leider die Zeit, auf normalem Weg eine Frau kennen zu lernen.

Warum RTL und nicht Tinder?

Primitives Nach-links-oder-rechts-Wischen aufgrund des äußeren Erscheinungsbildes ist nichts für mich. Bei dem Format habe ich die Möglichkeit, die Bachelorette unvoreingenommen kennen zu lernen.

Warum „Die Bachelorette“ und nicht „Love Island“?

Anzeige Anzeige

Das Format „Love Island“ kenne ich nicht.

Wer wollte Ihnen mit welchem Argument die Teilnahme an der Kuppelshow ausreden?

Keiner, denn ich habe niemandem davon erzählt.

Waren Sie vorher schon einmal im Fernsehen?

Nein, nur als Komparse in einem Kinofilm.

Was macht Sie zum Hingucker einer Reality-Show?

Meine kommunikative, leicht provozierende Art.

Mit der Bachelorette flirten, heißt Batida trinken. Welche guten oder schlechten Seiten bringt Alkohol in Ihnen zum Vorschein?

Keine Veränderung, denn ich kenne meine Grenzen.

Welche Tattoos haben Sie? Und was hat es mit den Motiven auf sich?

Verschiedene Motive (religiöse Bedeutung), Schriftzug (Verdacht auf Knochenkrebs).





Falls Gerda Lewis Sie zum Homedate einlädt, muss auch Ihre Familie vor die Kamera. Wie haben Ihre Eltern reagiert, als sie davon erfahren haben?

Sie freuen sich, denn sie stehen immer hinter mir und unterstützen mich.

Was ist das Romantischste, das Sie in Ihrem ganzen Leben gemacht haben?

Meine Zeit auf Mallorca. (Habe dort ein paar Jahre gelebt.)

Was macht Sie zu einem guten Liebhaber?

Meine spontane und lockere Art. Dazu kann eine Frau schwierige Situationen im Leben mit mir meistern.

Was ist Ihre männlichste Eigenschaft?

Mein beruflicher und sportlicher Ehrgeiz.

Und was Ihre weiblichste?

Mein Drang nach Sauberkeit und Hygiene.

Mit welchem Blick erobern Sie die Frauen? (Bitte in Form eines Selfies antworten.)





Der „Bachelor“-Welt verdanken wir Stars wie Paul Janke, Angelina Heger und Evelyn Burdecki. Wen sehen Sie als Vorbild, wen als abschreckendes Beispiel?

Paul habe ich 2014 auf Mallorca kennengelernt, super Typ. Johannes Haller und Yeliz Koc sind ebenfalls ein gutes Beispiel dafür, dass die Liebe im TV möglich ist. Ein Bachelor oder eine Bachelorette, die mit mehreren Kandidaten gleichzeitig ins Bett steigt, wäre für mich eher billig.

Wie viele Instagram-Follower haben Sie jetzt? Und wie viele, tippen Sie, werden es am Ende der „Bachelorette“-Staffel sein?

Ich möchte eine Frau kennen lernen; alles andere hat für mich keine Bedeutung.

In welchem TV-Format sehen Sie sich als nächstes?

Sollte ich die Bachelorette nicht für mich gewinnen, wird man sehen, wie es weitergeht. Generell bin ich immer bereit für Neues.

So beschreibt RTL den Bachelorette-Kandidaten Luca

An Selbstbewusstsein und Ehrgeiz mangelt es Luca nicht: Mit seinen jungen Jahren hat der Inhaber einer PR-Agentur nicht nur den mutigen Schritt in die Selbstständigkeit gewagt, sondern sich vor Kurzem auch den Traum vom Eigenheim ermöglicht. Alleine fühlt er sich in seiner 3-Zimmer-Designer-Wohnung allerdings einsam und sehnt sich nach zweieinhalb Jahren Single-Dasein nach einer Partnerin, die wieder neben ihm einschläft.

Bei Frauen ergreift der selbstbewusste Münsteraner gerne die Initiative und möchte vom Ansprechen bis zum Kuss den ersten Schritt machen: "Ich halte gerne die Fäden in der Hand, mag es aber auch, wenn eine Frau Wünsche äußert und Entscheidungen trifft". Seine Liebste sollte fest im Leben stehen, ein klares Ziel vor Augen und auch etwas im Köpfchen haben. Der Herausforderung, sich gegen die anderen Männer zu behaupten, stellt Luca sich mit Vergnügen: „Den Konkurrenzkampf nehme ich gerne an!"

Mehr zum Thema

Hier geht's zu Luca Gottzmanns Instagram-Account.