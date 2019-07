Berlin. Bachelorette 2019: 20 Männer werben um Gerda Lewis, auch Serkan. Im Fragebogen verrät er die Bedeutung seines Tattoos.

20 Männer umwerben ab dem 17. Juni 2019 die Bachelorette Gerda Lewis. Wie romantisch sind sie wirklich? Haben Sie es nur auf Instagram-Likes abgesehen? Wie wirkt sich Batida de Coco auf ihren männlichen Charme aus? Im Fragebogen geben die Kandidaten die wirklich wichtigen Dinge preis. Hier antwortet der Regensburger Student Serkan (26):

Was macht ein Mann wie Sie bei der „Bachelorette“?



In erster Linie war es nur eine Schnapsidee. Mich hat es beim Anschauen der vorherigen Staffeln schon immer gereizt, da mal dabei zu sein. Jetzt hat es ja glücklicherweise geklappt.

Warum RTL und nicht Tinder?

Tinder hatte ich bisher noch nie und werde es auch nie haben. Die Bachelorette ist definitiv anspruchsvoller.

Warum „Die Bachelorette“ und nicht „Love Island“?

„Love Island“ kenne ich nicht. Die Bachelorette habe ich die letzten Jahre mitverfolgt und es hat mich einfach angesprochen. Es ist ein mega Format.





Wer wollte Ihnen mit welchem Argument die Teilnahme an der Kuppelshow ausreden?

Die Leute, denen ich davon erzählt habe, haben mich in jeder Sekunde unterstützt. Ein paar, die nach der Bekanntgabe von uns Jungs davon erfahren haben, haben gefragt, warum ich bei so etwas mitmache, ich würde mich ja nur lächerlich machen. Auf sowas gebe ich aber wenig, ich mache schon immer das, was ich für richtig halte und was ich möchte. Würde ich ständig auf andere hören, wäre ich die ärmste Sau.

Waren Sie vorher schon einmal im Fernsehen?

Nein .

Was macht Sie zum Hingucker einer Reality-Show?

Ich denke, ich kleide mich gut. Das wird eventuell gut ankommen.

Mit der Bachelorette flirten, heißt Batida trinken. Welche guten oder schlechten Seiten bringt Alkohol in Ihnen zum Vorschein?

Wenn ich etwas trinke, geht es eher lustig zu. Es gibt viel zu lachen und es wird ein bisschen Blödsinn gemacht – auf humorige Art und Weise.

Welche Tattoos haben Sie? Und was hat es mit den Motiven auf sich?

Einen Schriftzug zwischen Brust und Rücken mit der Bedeutung: Familie – Wo die Liebe beginnt und niemals endet! Familie steht bei mir über allem!





Falls Gerda Lewis Sie zum Homedate einlädt, muss auch Ihre Familie vor die Kamera. Wie haben Ihre Eltern reagiert, als sie davon erfahren haben?

Meine Mutter ist da ganz entspannt und cool. Sie ist einfach nur froh, wenn ich ihr mal wieder eine Frau vorstellen würde, auch wenn es nicht auf die alltäglichste Art und Weise wäre. :)

Was macht Sie zu einem guten Liebhaber?

Ich denke, ich habe ein sehr gutes Einfühlungsvermögen, dadurch, dass ich ein guter Zuhörer bin.

Was ist Ihre männlichste Eigenschaft?

Mein Ehrgeiz und Kampfgeist. Wenn ich mir etwas in den Kopf setze, will ich es um jeden Preis erreichen und gebe nicht auf, bis ich das Nötigste dafür getan habe.

Und was Ihre weiblichste?

Mein Sauberkeitstick. ich bin ein sehr ordentlicher Typ, der die Krise kriegt, wenn auch nur ein Teller fünf Minuten nach dem Essen noch auf dem Tisch steht.

Der „Bachelor“-Welt verdanken wir Stars wie Paul Janke, Angelina Heger und Evelyn Burdecki. Wen sehen Sie als Vorbild, wen als abschreckendes Beispiel?

Weder noch, keine dieser Personen ist mein Vorbild, noch finde ich sie abschreckend. Ich kenne sie alle nicht persönlich und kann daher nicht über diese Personen urteilen.

Wie viele Instagram-Follower haben Sie jetzt? Und wie viele, tippen Sie, werden es am Ende der „Bachelorette“-Staffel sein?

Etwas über 600. Ich kann das leider nicht einschätzen, ich hoffe einfach nur, dass die Leute nach der Staffel genau den Serkan mögen, denn der bin ich in der Realität zu jeder Sekunde auch.

In welchem TV-Format sehen Sie sich als nächstes?

Das lasse ich auf mich zukommen, aber ich wäre definitiv nicht abgeneigt.. Das Dschungelcamp wäre aber mein absoluter Traum. :)

So beschreibt RTL den Bachelorette-Kandidaten Serkan

Serkan kann sich an keinen Tag erinnern, an dem er schlecht gelaunt war, der 26-Jährige ist eine absolute Frohnatur. So überzeugt er sein Umfeld schnell mit seiner positiven Art und macht jeden Blödsinn mit, denn "Spontanität wird bei mir groß geschrieben, ich verpasse ungerne was!" Der Student für Gebäudeklimatik spielt gerne Fußball und ist "vorne mit dabei, wenn's ums Organisieren geht". Für seine Zeit in der Männervilla hat Serkan bereits angeboten: "Ich übernehme den kompletten Abwasch und mach' auch sauber – ich habe da einfach einen Sauberkeitstick …"



Nach zweieinhalb Jahren Single-Dasein ist Serkan auf der Suche nach der Liebe fürs Leben. Dass er ein absoluter Beziehungsmensch ist, bestätigt seine letzte Beziehung, die insgesamt sechseinhalb Jahre hielt und ihm gezeigt hat, wohin die Reise in Sachen Partnerschaft gehen soll. Wie geht er im Kampf um Gerdas Herz vor? "Wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe, gebe ich alles, um mein Ziel zu erreichen!"

