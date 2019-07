Hamburg. Er gehört zu den Großen des deutschen Films und ist heute Abend in einer seiner Paraderollen – der des versnobten Hochstaplers Johann Friedrich von Allmen - im Ersten (20.15 Uhr) zu sehen: Heino Ferch. Also reden wir über eine „Fischkopp“ im Süden, sein Hobby Polo, "Fridays for Future" und Allmen:

Herr Ferch, Sie drehen gerade an der Ostsee und hier in Hamburg. Freuen Sie sich als Sohn eines Kapitäns, mal wieder ein bisschen Seeluft in der Nase zu haben?

Es ist schon schön, mal wieder an der Küste zu sein. Wobei es mich ja relativ schnell nach dem Abitur in den Süden verschlagen hat und ich ausgesprochen gerne ein Südlicher bin. Seit meiner Zeit am Mozarteum in Salzburg fühle ich mich dem Süden verbunden. Und eine Rückkehr in die Heimat ist ja immer auch mit gemischten Gefühlen verbunden. Meine Lust, in die Welt zu gehen, war jedenfalls größer als die Lust, wieder zurückzukehren.



Die Lust, in die Welt zu gehen, ist ja in Bremerhaven mehr gelebt worden als woanders. Die Stadt galt lange als das Tor zur Welt.

Früher hieß es immer, das Schönste an Bremerhaven sei der Nachtzug nach Basel. Das war nicht sehr fair und hat sich wohl auch längst gelegt – in Bremerhaven hat sich in den letzten Jahren ja eine Menge getan. Ich habe immer sehr gerne dort gelebt und vor allem die Hafenatmosphäre als etwas sehr Magisches empfunden. Dennoch: Ein Abschied bleibt ein Abschied.

Sohn eines Kapitäns – das klingt doch erst mal nach Fernweh und Abenteuer.

Das ist vor allem eine ziemlich einsame Sache. Nicht nur für den, der weggeht, sondern auch für diejenigen, die zurückbleiben. Ich habe meinen Vater vielleicht vier Monate im Jahr gesehen, ansonsten war er immer auf großer Fahrt nach Südamerika und sonst wo. Als er dann die Möglichkeit bekam, mehr Zeit zu Hause zu verbringen, bin ich zur Hochschule nach Salzburg gegangen.

Anzeige Anzeige





Sie hatten also nicht den Wunsch, auch mal Kapitän zur See zu werden?

Überhaupt nicht. Diese monatelange Abwesenheit wäre überhaupt nichts für mich. Die Zeit damals war ja noch nicht geprägt von Smartphones und dem ganzen Kommunikationswahnsinn, den wir heute haben. Ich bin damit aufgewachsen, dass meine Mutter, immer 14 Tage bevor mein Vater dort anlandete, Briefe geschrieben und sie per Luftpost an die Häfen in Südamerika oder Ostasien geschickt hat, damit er dort Post von Zuhause bekam. Ansonsten gab’s nur Radio Norddeich, da war es ganz schwierig und sehr selten, dass die beiden mal miteinander telefonieren konnten. Heute kann man sich das gar nicht mehr vorstellen.

Sie waren ja ein sehr guter Turner – wie sind Sie dazu gekommen?

Ich bin neben einer Turnhalle aufgewachsen und schon als vierjähriger Knirps rübergegangen, hab Sport gemacht und bin da hängen geblieben.

Was war Ihre Paradedisziplin?

Boden, Pferdsprung und Barren. Das waren meine drei Geräte im Bundesligateam, in dem wir zusammen mit Bremen eine Wettkampfgemeinschaft bildeten. Das war eine sehr intensive und erfolgreiche Sportzeit – parallel zu König Otto I. von Bremen. Und meine Eltern waren froh, dass ich von der Straße war.

Der Sport hat Ihnen dann auch die Tür zur Schauspielerei geöffnet.

Ja, als ich 15 war, hat ein Regisseur für ein Musical am Stadttheater ein paar Artisten gesucht, die Mädels stemmen und einen Salto machen konnten, ohne sich dabei auf die Klappe zu legen. Eine Handvoll von uns hat sich gemeldet und ist dann auch bis zum Abitur dabeigeblieben. Zwei von uns sind später klassische Tänzer und zwei Schauspieler geworden.

Ihr Weg führte dann direkt nach Salzburg?

Ich hab verschiedene Aufnahmeprüfungen gemacht – in Wien, Zürich, München und Salzburg. In Zürich gab’s einen Daumen nach oben, aber Salzburg war deutlich günstiger bei den Lebenshaltungskosten, außerdem musste man dort kein Schulgeld zahlen. Also wurde es Salzburg.

War es nicht ein Kulturschock, als „Fischkopp“ nach Salzburg zu kommen?

Im Sommer, bevor das Studium begann, war unser artistisches Quartett aus Bremerhaven schon bei den Salzburger Festspielen engagiert. Wir waren über die Stadtgrenzen hinaus ziemlich etabliert – fechtend, steppend, tanzend und auch mal zwei, drei Sätze sagend. Wir wurden dann dem Regisseur Götz Friedrich für eine Oper empfohlen, und er hat uns engagiert. Den Kulturschock hatte ich also schon eine Weile vor Beginn des Studiums, und er hat mir sehr großen Spaß gemacht. Die Mädels im Dirndl, die Schwammerlzeit, Marillenstrudel morgens um acht, dieses Gesellige, die Sinnlichkeit und das Weiche haben mir gefallen. Das war anders als immer nur dieses „Jou“.

Und jetzt wohnen Sie seit 17 Jahren am Ammersee. Sind Sie schon ein Einheimischer oder noch ein Zugereister?

Ein zugereister Einheimischer, aber schon sehr assimiliert und integriert. Spätestens seit ich mal mit dem Trecker auf dem Feld die Walze versenkt habe, weil es zum Walzen einfach noch zu feucht war und der Trecker das Ding einfach nicht mehr rausgekriegt hat (lacht).





Sprechen Sie auch schon Bayerisch?

Nein, so weit geht’s dann doch nicht.

Aber Sie spielen da unten leidenschaftlich Polo. Was bedeutet Handicap 1?

Das bekommt man vom Deutschen Polo-Verband und ist ein ganz gutes Amateur-Handicap.

Also ist Handicap 1 besser als Handicap 2?

Nein, Handicap 10 ist das beste. Das ist Ronaldo und Messi, 9 ist Ribéry, 8 ist Robben. Es gibt weltweit sieben oder acht Spieler, die Handicap 10 haben, das sind die Top of the Pops.

Dann ist Handicap 1 ja das schlechteste – oder geht’s auch in den Minusbereich?

Es geht los bei minus 2.

Wenn ich mich also morgen auf ein Pferd setze und so einen Schläger in die Hand nehme, dann habe ich minus 2?

Nee, dann haben Sie noch gar nichts (lacht). Nach einem Jahr sind Sie dann vielleicht bei minus 2.

Was hat denn überhaupt Ihr Interesse an dem Sport geweckt?

Das war eigentlich Zufall. 2001 habe ich, damals noch in Berlin lebend, eine Anfrage bekommen, an einem Charity-Turnier teilzunehmen. Die suchten Polospieler und Prominente, die man schon mal auf einem Pferd gesehen hatte. Ich habe dann ein halbes Jahr trainiert, mitgespielt, Blut geleckt und bin dabeigeblieben.

Sie waren auch schon mal Deutscher Meister, stimmt’s?

Ja, 2016 war ich Deutscher Meister im Amateurbereich, aber auch in der höchsten Spielklasse zusammen mit zwei Profis Deutscher Meister. Ich war einfach gut eingespielt mit guten Leuten, mit denen ich über Jahre immer wieder Turniere gespielt habe. In dem Jahr waren wir in fast allen Bereichen ganz vorne.





Ihr Kollege Sylvester Stallone sagt, Polo sei wie Golfspielen während eines Erdbebens.

Das stimmt. Das Erdbeben ist das Pferd, das sich unter einem bewegt. Man steht ja meistens im Sattel, damit das Tier unten genug befreit ist und man die beste Position hat um den Ball zu treffen, der nicht größer ist als ein Tennisball. Polo ist schnell, man bremst und wendet, da ist enorm viel Unruhe im Spiel. Und wenn acht Pferde von zweimal vier Spielern über den Platz donnern und richtig Kanone geben, dann hat das Geräusch auch was von Erdbeben.

Ist die Poloszene denn tatsächlich so elitär, wie man es sich vorstellt? Man hat ja immer die Bilder von Polo spielenden englischen Prinzen vor Augen.

Die sind dann bei High-Class-Turnieren, die entsprechend gesponsert sind. Es gibt beim Polo alle Etagen von Dosenbiertrinkern bis zu den Prinzen.

Stichwort elitär – damit sind wir bei Johann Friedrich von Allmen. Sie haben letztens einen ganzen Tag mit Martin Suter verbracht, der sich diesen snobistischen Hochstapler ausgedacht hat.

Wir haben uns bei dieser Gelegenheit persönlich kennengerlernt. Vorher hatte er mir schon das große Kompliment gemacht, ich sei die bislang eleganteste Umsetzung seiner Bücher. Und er sagt: Wenn ich Allmen schreibe, dann denke ich an Sie. Jetzt hat er auf seiner Webseite ein Literaturforum für Freunde seiner Fantasie gegründet, das man für kleines Geld abonnieren kann. Da veröffentlicht er bislang Unveröffentlichtes und Ergänzendes von ihm sowie Gespräche mit Menschen, die ihn interessieren. Und da bin ich der erste Gesprächspartner. Dafür haben wir in München fast einen Tag verbracht. Im Oktober werden wir dann beim Literaturfest „Harbourfront“ im großen Saal der Elbphilharmonie zusammen mit einer Moderatorin einen Abend zum Thema Allmen gestalten. Das Treffen jetzt war eine Art Vorglühen und für mich eine ganz besondere Begegnung.

Wie würden Sie diesen von Allmen beschreiben?

Er ist ein Hochstapler, das fängt schon mit seinem Namen an: Aus Vonallmen hat er von Allmen gemacht. Ein Mensch, der von sich behauptet, ständig überinvestiert zu sein, also chronisch pleite. Trotzdem möchte er es der Umwelt nicht zumuten, ihr in nicht entsprechender Garderobe entgegenzutreten. Die Philosophie, die Suter dieser Person gegeben hat, ist komplett konträr zu dem Lifestyle, den wir heutzutage in diesem Höher-schneller-weiter-Deutschland erleben. Er lebt ein „Anything goes“ und ist dabei sehr präzise. Er ist präzise gekleidet, sein Gusto, was die Damen angeht, ist sehr präzise. Er wählt präzise den richtigen Wein und gutes Essen und er verfügt über ein präzises Know-how über die Kunst.

Kritiker der beiden ersten Filme fanden für ihn Begriffe wie Filou, Dandy, Snob, Lebemann oder Hochstapler. Welchen finden Sie am treffendsten?

Lebemann.

Mit einer Haartolle, die Sie aussehen lässt wie den jüngeren Bruder von Brian Ferry.

Schön, dass Sie das so sehen. In genau diese Richtung sollte es gehen, als wir uns vor dem ersten Film die Frage gestellt haben, wie dieser Allmen aussieht. Wir sind dann über Cary Cooper, Cary Grant und Gregory Peck schließlich bei Brian Ferry gelandet.





Von Ihnen gibt es das Zitat, Allmen zu spielen sei wie Urlaub von sich selbst.

Ich weiß es auch zu schätzen, wenn man sich dem Anlass entsprechend kleidet, ein vorzügliches Glas Wein trinkt, gut essen kann und die Dame des Herzens dabei ist. Aber wo darf man das leben, was Suter geschrieben hat? Nirgends. Das ist Eleganz, Luft unter die Flügel, Zucker auf die Seele und Crème brûlée ins Gesicht. Der entschuldigt sich nicht ständig, sondern bestellt Champagner, wann er möchte, und fragt nicht ständig: „O Gott, was sagen jetzt die anderen?“ Die Selbstverständlichkeit, mit der dieser Mann durchs Leben geht, ist total erfrischend.

Was hat Johann Friedrich von Allmen, das Heino Ferch auch gerne hätte?

Die Leichtigkeit des Seins. Diese Freiheit und die Chuzpe, seinen Lebensstil durchzuziehen, ob es geht oder nicht. Das finde ich beneidenswert. Wir haben die Disziplin und das Preußische doch schon mit der Muttermilch aufgesogen. Alles andere wird dem Erfolg untergeordnet – das ist doch etwas, das viele von uns kaputtmacht. Und das hat Suter dieser Figur völlig genommen. Allmen lebt quasi à la carte.

Und sein Diener Carlos?

Ohne Carlos wäre Allmen nichts. Das ist eine wunderbare Männerfreundschaft, fast eine ideale Ehe, die die beiden miteinander führen. Der eine passt auf den anderen auf, sie ergänzen sich perfekt. Und sie sind höflich miteinander, haben sehr viel Respekt. Das sind alles Attitüden, die wahnsinnig wertvoll sind und die umzusetzen mir sehr viel Spaß macht.





Man hat den Eindruck, dass Ihnen beiden das Zusammenspiel unglaublich viel Spaß macht.

Das stimmt. Wir hatten uns schon vor dem ersten Allmen-Film kennengelernt, als wir einen Schwarz-Weiß-Film über Fritz Lang gedreht haben. Und wir haben uns sofort verstanden. Samuel ist ein toller Typ, ein bescheidener, liebevoller, liebenswerter, humorvoller, zurückhaltender Mensch. Wir sind wirklich Freunde geworden, das geschieht auch nicht so oft.

Ein gesundes Leben führt Allmen ja wahrlich nicht – er hat quasi zu jeder Tages- und Nachtzeit ein Glas Champagner oder einen Cognac in der Hand und qualmt wie ein Schlot. Sie selbst sind Nichtraucher…

Immer gewesen. Als Allmen rauche ich Kräuterzigaretten, die riechen ein bisschen wie Haschisch, und wenn ich für eine Szene viel rauchen muss, weiß ich genau, dass das erste Glas Wein am Abend nicht schmeckt, da kann ich genauso gut Kamillentee trinken.

Und was ist in den Gläsern, wenn Allmen Champagner trinkt?

Alkoholfreier Sekt, der wird mit einer Prise Salz noch optimiert, damit es aussieht und perlt wie prickelnder Champagner. Wie das schmeckt, muss ich Ihnen wohl nicht weiter ausführen (lacht). Das ist nicht wirklich sexy.

Die Anleihen und Zitate reichen ja von „Die 2“ über James Bond und „Miami Vice“ bis hin zu „Ocean’s Eleven“.

Stimmt, die Produzenten haben sogar gesagt, sie wollten in jedem Film ein oder zwei Allmen-Girls haben. Diesmal haben wir sogar ein 91-jähriges Allmen-Girl, die wunderbare Erni Mangold, die aus Wien angereist ist. Und es war ein Erlebnis, diese alte Dame mit ihrer Vitalität und Frechheit zu erleben. Sie war vier Tage am Set und hat in den Drehpausen von ihrer Zeit als 16-jähriges Mädchen bei Gründgens am Schauspielhaus erzählt. Zum Knutschen, dieses Allmen-Girl.

Allmen fährt ja vorzugsweise Taxi, Sie dagegen sind bekennender SUV-Fan.

Wenn man Pferdesport betreibt, braucht man natürlich eine Anhängerkupplung, um den Hänger zu ziehen. Und wenn da vier Pferde drin sind, braucht man auch eine entsprechende Zugmaschine. Bei uns auf dem Land werden die Autos artgerecht gehalten, sind also selten sauber.

Ihre Kinder sind vermutlich noch ein bisschen zu klein für „Fridays for Future“.

Die Große nicht, die hat ja gerade Abi gemacht und wird jetzt 19.

Gibt’s da Klimadiskussionen zu Hause?

Ja, definitiv, das Umweltbewusstsein ist auch schon bei meiner zweiten Tochter, die bald elf wird, immens groß. Plastikmüll, der Umgang mit Ressourcen ist ein ganz starkes Thema. Deshalb wird auch der Wasserhahn beim Zähneputzen abgestellt. Das unterstütze ich natürlich. Ich sehe wohl ein, dass unsere Generation ziemlich rücksichtslos aus dem Vollen geschöpft hat.

Sagen Ihre Töchter dann nicht: „Papa, dein SUV ist so was von uncool“?

Die jüngere ist leidenschaftliche Springreiterin und weiß auch, dass man einen Pferdeanhänger ziehen muss. Und ich habe ja einen Plug-in, der fährt bis Tempo 60 elektrisch und springt erst um, wenn’s schneller wird.





Heino Ferch

wird am 18. August 1963 als Sohn eines Kapitäns zur See in Bremerhaven geboren. Als erstklassiger Turner bekommt er mit 15 Jahren eine artistische Rolle im Musical „Can Can“ und begeistert sich fortan für die Schauspielerei.

Im Salzburger Mozarteum absolviert er seine Ausbildung, die Stepptanz, Ballett und Gesang einschließt. Zunächst arbeitet Ferch an der Freien Volksbühne in Berlin, steht im Berliner Schillertheater, bei den Salzburger Festspielen, in der Mailänder Scala und am Wiener Burgtheater auf der Bühne.

Schnell aber wechselt er zum Film, im Kino ist er zum ersten Mal 1987 in Peter Schamonis „Schloss Königswald“ zu sehen. Schon bald setzt Ferch zu einem Siegeszug an, der ihn zu einem der meistgefragten und populärsten Darsteller Deutschlands macht. Etliche Hauptrollen in nationalen und internationalen Produktionen prägen seine Filmografie seit Beginn der 90er-Jahre, hinzu kommen zahlreiche Auszeichnungen wie der Grimme-Preis für „Das Wunder von Lengede“. Zu einer Paraderolle wird 2011 der Wiener Polizeipsychologe Richard Brock in der ZDF-Thrillerreihe „Spuren des Bösen“, die er bis heute spielt. Aktuell ist Heino Ferch in der Suter-Verfilmung „Allmen und das Geheimnis der Dahlien“ (ARD, Samstag, 13.7., 20.15 Uhr) zu sehen.

Ferch unterhält eine langjährige Beziehung mit der Schauspielerin Suzanne von Borsody, hat zusammen mit der Ärztin Julia von Pufendorf eine mittlerweile volljährige Tochter und heiratet schließlich im Sommer 2003 die Vielseitigkeits-Profi-Reiterin Marie-Jeanette Steinle. Mit ihr zusammen hat er zwei Kinder, die Familie lebt am bayerischen Ammersee. In der Freizeit ist der Schauspieler begeisterter Polo-Spieler.