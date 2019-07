Berlin. Jennifer Siemann stößt zum Cast der ARD-Soap „Sturm der Liebe“. Vorher stellt die 28-Jährige sich unserem Fragebogen.

Interviews sind gemeinsamer Alltag von Prominenten und Journalisten. Die einen gehen mit Fragen durchs Leben, die sie nie zu stellen wagen. Die anderen lavieren sich aus der Affäre. Schluss damit! In der Rubrik „Mein wahres Ich“ beantworten unsere Gesprächspartner Fragen, die ans Eingemachte gehen – und liefern das Beweisfoto gleich mit.

Diesmal hat Jennifer Siemann sich den Fragen gestellt. 28-jährige Schauspielerin stößt in in Folge 3190 zur ARD-Soap „Sturm der Liebe“ – in der Rolle der verschuldeten Eventmanagerin Lucy Ehrlinger. Sendetermin ist der 22. Juli 2019, 15.10 Uhr.





Was ist Ihr hässlichstes Kleidungsstück?

Meine Wandersandalen.

Wie gut behandeln Sie Ihre Zimmerpflanzen?



Welche Zimmerpflanzen?

Was sehen Sie, wenn Sie aus Ihrem Fenster gucken?





Was macht die Autokorrektur aus Ihrem Namen?



Jamie Siegmann .

Mit wem werden Sie am häufigsten verwechselt?

Mit dem Allerweltsgesicht .

Mit wem würden Sie gern mal verwechselt werden?

Mit dem Specialweltgesicht .

Womit nerven Sie Ihre Kollegen?

Mit der Frage, ob es noch Zeit für einen Kaffee gibt .

Wovor haben sie Angst?

Mücken, Motten, Wespen, Spinnen, Psychopathen, Kontrolleure .

Wofür schämen Sie sich?

Für meine schlechte Filmauswahl bei einem Filmabend .

Wie möchten Sie sterben?

Dankbar .

Möchten Sie uns noch etwas sagen?

Ist noch Zeit für einen Kaffee?









