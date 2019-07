Osnabrück. Zu nachtschlafender Stunde und eine Woche zu früh gratuliert Das Erste mit „Kroymann – Der Geburtstag“ (Donnerstag, 23.30 Uhr) seiner vielfach preisgekrönten Künstlerin Maren Kroymann zum 70. Ehrentag. Ein Potpourri aus bekannten Sketchen sowie bissiger Rahmenhandlung über das Altern.

Maren Kroymann feiert ihren Geburtstag. Nicht irgend einen Geburtstag. Nein, sie wird runde 70 Jährchen alt! Klar, dass sie da die halbe Medienbranche eingeladen hat. Und sie ist sich sicher, dass auch alle kommen. Vor allen Dingen die „deutschen Schauspieler. Die müssen ja jedes Gratisessen nehmen, das sie kriegen können!“. Aber die letzten Vorbereitungen mit Eventplanerin Annette Frier laufen suboptimal. Und dann taucht auch noch Cordula Stratmann auf, die Kroymanns Ehrentag in eine Werbeveranstaltung für ihre eigene CD umgestalten möchte.

Natürlich zu nachtschlafender Stunde, eine Woche zu früh – Frau Kroymanns Geburtstag ist schließlich erst am 19. Juli – und mit einem Potpourri aus bekannten, aber herausragenden Sketchen angereichert, gratuliert Das Erste ihrer vielfach preisgekrönten Jubilarin mit einer Spezialsendung „Kroymann“. Die macht das Beste daraus und feiert sich auf ihre ganz eigene Art und Weise quasi selbst. Sinniert in der Rahmenhandlung über das Älterwerden. Und trotzt selbstbewusst der Tatsache, dass Schauspielerinnen in ihrem Alter ja noch immer ganz tolle Rollen wie Omas und Hexen zugesprochen werden. Ehrensache, dass Kroymanns bissiger, hintersinniger Humor am Ende in eine zünftige Tortenschlacht mündet.

Wertung: 5 von 6 Sternen.

„Kroymann – Der Geburtstag“. Das Erste, Donnerstag, 11. Juli, 23.30 Uhr.