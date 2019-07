Osnabrück . Wie weltweit die Existenz von Fischern gefährdet wird, zeigen Monika Hielscher und Matthias Heeder in ihrem sehenswertem Film. Wem gehört das Meer? Ocean Grabbing – die neue Meeresordnung.

„Was für ein Fortschritt soll das sein, der die Lebensgrundlage der Menschen zerstört?“Die Frage stellt ein Fischer gegen Ende des Films. In ein komplexes Netzwerk aus rechtlichen Vorgaben, die an der Realität vorbei gehen, wirtschaftlichen Interessen, Politik, Umweltschutz und dem Leben von Fischern führt die Dokumentation von Monika Hielscher und Matthias Heeder. Die Filmemacher sind um die Welt gereist, um aufzuzeigen wie die Existenz von Kleinfischern bedroht wird – und wie sie versuchen, sich dagegen zu wehren.

In Indien macht ein Kraftwerk den Fischern das Leben schwer, in Sri Lanka der wachsende Tourismus, in Costa Rica der Naturschutz. Auf unterschiedliche Art und Weise wird den Fischern der Zugang zu ihrer Lebensgrundlage entzogen. Doch es gibt Hoffnung. So hat der Fischer Budha Ismail die Weltbank vor dem Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten gegen deren Unterstützung des Tata-Mundra-Kraftwerks verklagt – und im Februar 2019 gewonnen. Ein historisches Urteil, denn jetzt sind internationale Organisationen nicht mehr durch absolute Immunität geschützt.

Der Film ist ein Apell dafür, wahrhaft nachhaltige Lösungen zu finden, die einen Ausgleich schaffen zwischen ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Belangen.

Wem gehört das Meer? Ocean Grabbing – die neue Meeresordnung. Dienstag, 9. Juli 2019 um 21.50 Uhr

Fünf von sechs Sternen