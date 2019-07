Osnabrück. Laura Karasek ist Rechtsanwältin, Autorin, Moderatorin und Mutter. Auf ZDFneo wird heute Abend die erste Folge ihrer ersten Talkshow „Zart am Limit“ ausgestrahlt.

Medial ist Laura Karasek momentan kaum zu umgehen: Sie debütierte 2012 als Schriftstellerin, schreibt als Kolumnistin, moderiert ihre eigene Radiosendung und klappert die gängigen Talkshows ab. Nun füllt sie mit „Zart am Limit“ die Sommerpause von Jan Böhmermanns „Neo Magazin Royale“. „Das, was ich jetzt mache, ist mein Kindheitstraum. Ich wollte schon immer Bücher schreiben und etwas mit Kultur, Gesellschaft und Medien machen“, berichtet Karasek. Dabei hat die Tätigkeit ihres Vaters Hellmuth Karasek ihren Weg früh geprägt: „Wir haben als Kinder gesehen, dass er in diesem Beruf sehr glücklich ist. Dadurch, dass er gerne geschrieben hat und gerne im Fernsehen war, habe ich sicherlich ein wenig nachgeeifert. Im Alter von sechs Jahren habe ich meine ersten Bücher geschrieben – ich wollte dazugehören, ich wollte auch Schriftstellerin sein“, erzählt sie.

Trotzdem entschied Laura Karasek sich zunächst für ein Studium der Rechtswissenschaften; bis 2018 arbeitete sie für eine große Wirtschaftskanzlei in Frankfurt: „Es hat mich fasziniert zu verstehen, wie die Gesellschaft geregelt ist. Und es hat mich gereizt, ein Plädoyer zu halten, mit Verbrechern und Staatsanwälten in Berührung zu kommen. Das kannte ich von zu Hause nicht“, so Karasek. Die Welt, in die sie eintauchte, sei ein männerdominiertes Milieu. „Ich habe mich gefragt, wie ich mich durchsetzen kann und wie ich ankomme. Und ich wollte mir selbst und meinem Umfeld etwas beweisen. Ich dachte, ich mache jetzt etwas, das keiner von mir erwartet und in dem mir mein Nachname nichts nützt.“

Mit Klischees und Erwartungen brechen – ein Motiv, das sich durch Laura Karaseks Texte, Bücher und Gespräche zieht. Und auch durch ihre Sprache, die sie vor allem in feministischen Kontexten gewählt vulgär einsetzt. „Ich hasse Vorurteile und Schubladendenken. Ich mag es total, damit aufzuräumen, und finde es ganz wichtig, dass wir als Frauen auch eine derbe Sprache benutzen dürfen.“ Ihr Sprachgebrauch sei aber nicht nur reine Provokation, sondern auch ein wichtiges Mittel, um die jüngere Generation auf Sexismus und Feminismus aufmerksam zu machen.

Laura Karasek liebt die Widersprüche: „Ich liebe – so wie ich es von zu Hause kenne – Männer, die Gedichte lesen und trotzdem laut schreien können. Oder geschminkte Frauen, die im Glitzerkleid auftreten und trotzdem Nietzsche lesen. Ein Ex-Freund hat mal über mich gesagt: ,Opernball meets Arschgeweih.‘ Und selten hab ich mich besser beschrieben gefühlt.“

Ebendiese Gegensätze sollen in „Zart am Limit“ aufgegriffen werden. Sechs Shows sind geplant, zu denen jeweils drei Gäste eingeladen werden. „Der Unterschied zu anderen Talkshows ist vielleicht, dass die Gäste sich nicht kennen, aber ein persönliches Thema haben, das sie verbindet“, erklärt Laura Karasek. Dabei werden aktuelle gesellschaftliche Fragen diskutiert, darunter Sex, Nacktheit, Offenheit mit dem Körper, Social Media und Selbstfindung – genau die Themen, mit denen sich Karasek medienübergreifend beschäftigt.

Ist man bei einem neuen Format dann trotzdem noch aufregt? „Sehr aufgeregt. Es ist eine schöne und eine schlaflose und eine aufgekratzte Aufregung“, so Karasek. In Vorbereitung auf die Show sei sie zwei Tage in der Moderation gecoacht worden. „Ich hätte lieber zwei Wochen gehabt“, lacht sie. Eine Bescheidenheit, die so gar nicht zu der Macherin passt – vielleicht ist es Unsicherheit, vielleicht auch Understatement. „Ich bin überhaupt nicht hart, ich tu immer so cool, aber ich bin es gar nicht. Ich bin sogar extrem uncool“, sagt sie zu Beginn des Gesprächs. Harte Schale, weicher Kern – oder einfach nur die Liebe zum Widerspruch. Später erzählt sie noch von einem Format, das ihr sehr am Herzen liegt: Auf Vox startet am 9. Juli die Dokumentation „7 Töchter“, eine Sendung, in der Töchter prominenter Eltern sich austauschen. Eine intensive, berührende Erfahrung sei es gewesen, so Karasek.