Berlin. Ab 4. Juli läuft "Stranger Things 3". Stimmen Sie sich ein – mit den Teasern und Fun-Videos von Netflix.

Am Donnerstag, 4. Juli, stellt Netflix die dritte Staffel von "Stranger Things" bereit. Zur Einstimmung sammeln wir die wichtigsten Fakten, Bilder und Fun-Videos, mit denen der Streaming-Dienst die Mystery-Serie ankündigt.

Wovon handelt "Stranger Things 3"?

Wieder dreht Netflix die Uhr um ein Jahr vor: Die "Stranger Things 3" spielt im Sommer 1985 und das Top-Ereignis in Hawkins, Indiana, sollte eigentlich das neue Einkaufszentrum sein. Wenn nicht ein weiteres Mal unheilvolle Kräfte aus der Unterwelt in die Kleinstadt einbrechen würden. "Eleven und ihre Freunde werden daran erinnert, dass das Böse sich verändert, aber niemals endet", schreibt Netflix in seiner Programmankündigung. Demnach bringt die dritte Staffel alte und neue Feinde. Und der Kampf gegen das Böse wird komplizierter, weil sich nicht nur die Monster weiterentwickeln, sondern auch die Protagonisten – die erwachsen werden und vom Durcheinander erster Romanzen im Zusammenhalt geschwächt sind. Dies ist der finale Trailer:





Was bisher geschah: das "Stranger Things"-Recap

Damit man ein Jahr nach der letzten Binge-Session zurück in die Geschichte findet, hat Netflix ein profundes Recap-Video ins Netz gestellt. Eine Viertelstunde lang erzählen die Darsteller selbst die Handlung der ersten beiden "Stranger Things"-Staffeln nach.





Fiktive Werbung: die Starcourt Mall

"Stranger Things" lässt die 80er Jahre wiederaufleben – und im "Starcourt"-Teaser gilt das sogar für die Werbe-Ästhetik. Der Ausblick auf die neue Staffel stellt die Starcourt Mall, einen neuen Handlungsort der Serie, im Stil einer 80er-Jahre-Reklame vor. Wer genau hinguckt, entdeckt bekannte Gesichter

Auferstehung von Bob und Mews

Trauma-Bewältigung als Appetizer: Ein "Stranger Things"-Teaser vereint den Elektrohändler Bob Newby und Mews, die Katze von Dustin Henderson. Gemeinsam schauen die beiden sich im Fernsehen noch einmal an, wie sie selbst den Monstern der letzten Staffel zum Opfer fielen. Selbst die Toten freuen sich auf die dritte Staffel.





Eros der 80er: Billy Hargrove am Pool

Die Sommerstimmung des Serienstarts antizipiert ein Clip um Billy Hargrove. Hawkins' verruchter Beau ist zum Bademeister aufgestiegen und schreitet in Slomo am Becken lang. Der Schwung seines eigenen Beckens lässt die Mütter der Kleinstadt vor Sinnlichkeit vibrieren.





Jenseitige Kräfte störten TV-Übertragung

Selbst die Release-Ankündigung der Serie hatte Netflix in ein elegantes Fake-Video verpackt: Der Clip imitiert die TV-Übertragung der Silvesterfeier des Jahres 1984 vom Times Square – und kippt dann plötzlich eine fingierte Bildstörung. Das Fernsehbild wird durch geheimnisvolle Codes ersetzt, die am Ende den 4. Juli 1985 benennen – das Startdatum von "Stranger Things 3".









