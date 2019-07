Osnabrück. Für "Bad Banks" hagelte es Lob und Preise. Als Headautor zeichnet Oliver Kienle sowohl für die erste wie auch für die mittlerweile abgedrehte zweite Staffel inhaltlich und dramaturgisch verantwortlich. Lesen Sie hier im Porträt, warum er zu Preisen ein gespaltenes Verhältnis hat und wie es mit "Bad Banks" weiter geht.

Oliver Kienle gehört zu den aktuell bedeutendsten deutschen Drehbuchautoren und Regisseuren. Bereits für sein Langfilmdebüt „Bis aufs Blut – Brüder auf Bewährung“ (2010) konnte der 1982 in Dettelbach bei Würzburg geborene Filmemacher zahlreiche Preise mit nach Hause nehmen. Sein bislang größter Erfolg ist aber seine Arbeit für die viel beachtete und hochgelobte Serie „Bad Banks“ (Regie: Christian Schwochow). Mittlerweile wurde unter Regisseur Christian Zübert die zweite Staffel abgedreht.

Obwohl Kienle als Headautor mit seinem Team den inhaltlichen wie auch dramaturgischen Grundstein für das Gelingen dieses Finanzthrillers gelegt hat, führen Drehbuchautoren immer noch ein Schattendasein, während Regisseure und natürlich die Schauspieler im Rampenlicht stehen. Woran liegt das?

Deutschland hintenan

„Ich glaube, das liegt gerade in Deutschland in der Vergangenheit begründet, dass Regisseure, die in ihrer Tätigkeit letztendlich all die Künste vereinen, als kreative Chefs gesehen wurden“, sagt Kienle im Gespräch mit unserer Redaktion. „Deutschland hängt ein wenig hintenan mit der Wahrnehmung der Autoren. Die Tragweite für die Wichtigkeit des Drehbuchs ist in Deutschland noch nicht so richtig angekommen. Ich bin ja als Regisseur und als Drehbuchautor in beiden Funktionen tätig und weiß, dass ich als Regisseur nicht in der Lage bin, Dinge auszubaden, die im Drehbuch nicht stimmen. Was im Drehbuch nicht stimmt, stimmt im Film nicht. Und gegen diese Erkenntnis ist die deutsche Filmbranche immer noch ziemlich resistent. In anderen Ländern herrscht da eine größere Klarheit über dramaturgische Strukturen“.

Darüber hinaus beklagt er auch eine gewisse Gleichgültigkeit in seiner Branche. „Worunter ich als Drehbuchautor in Deutschland wirklich leide, ist, dass mir kaum Leute begegnen, bei denen ich eine Liebe fürs Geschichten erzählen spüren kann“. Es fehle häufig ein grundsätzliches Bewusstsein für die Bedeutung dieses hohen Kulturguts.

Früh Romane geschrieben

Kienle hat bereits in ganz jungen Jahren seine Liebe für das Geschichtenerzählen entdeckt. Hat schon als Schüler angefangen, Romane zu schreiben und Comics zu zeichnen. Und darüber hinaus sein Interesse für das Musizieren, für die Fotografie und das Theaterspielen entdeckt. „Als ich ungefähr 18, 19 Jahre alt war, kamen die ersten digitalen Kameras auf den Markt und man konnte Filme selber am Computer schneiden“, beschreibt er seinen weiteren Werdegang. „Da habe ich dann gemerkt, dass ich beim Film alles miteinander verbinden kann. Für mich ist Film und Serie die beste und komplexeste Erzählform, weil sie all diese verschiedenen Künste miteinander verbindet.“

Kienles weitere berufliche Laufbahn war dann schon beinahe vorherbestimmt. Kurzes Verlegenheitsstudium der Germanistik. Dann Traumstudium an der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg. Und nach seinem ersten Spielfilm „Bis aufs Blut“ nahmen die Dinge ihren Lauf. Beinahe ein wenig zu gut, wie er meint. Die Tatsache, dass er als junger Nachwuchsregisseur mit Preisen überhäuft wurde, war zwar einerseits schön, hatte aber aus kreativer Sicht auch Nachteile.

Preis mit Folgen

„Ich habe ein ziemlich gespaltenes Verhältnis zu Preisen“, gibt Kienle überraschend zu Protokoll. „Diese Preise haben natürlich einen Karriereeffekt. Nach meinem ersten Film 'Bis aufs Blut' habe ich viele deutsche Nachwuchspreise gewonnen. Aber den darauffolgenden Karriereeffekt habe ich auch auf negative Weise erlebt. Die Leute wollten mit mir zwar Filme machen, weil ich die Preise gewonnen habe. Aber kaum jemand hat sich tatsächlich inhaltlich mit dem Jugenddrama befasst oder auseinandergesetzt, für das ich diese Preise bekommen habe. Das finde ich in der Branche ziemlich unschön, dass sehr auf Erfolg und Karriere geschaut wird, aber viel zu wenig darauf, was ein Talent ausmacht“.

Doch die Dinge ändern sich. Wohl auch wegen jüngerer Medienangebote wie dem Streamingdienst Netflix, für den der Autor und Regisseur im Juni den ersten deutschen Spielfilm „Isi & Ossi“ abgedreht hat. Das sei das erste Mal gewesen, „dass tatsächlich Leute auf mich zukamen und sagten, es sei egal, was ich mache, Hauptsache ich mache das, was ich am leidenschaftlichsten vertrete“.

Lob für ZDF und Arte

Wobei Kienle in diesem Zusammenhang aber auch ausdrücklich die unkomplizierte Zusammenarbeit mit Arte und dem ZDF für "Bad Banks" lobt. Häufig müssen gerade Drehbuchautoren in Deutschland eine redaktionelle Einmischung von Fernsehredakteuren fürchten. „Aber“, so Kienle, „ich muss sagen, dass auch die Entwicklung von 'Bad Banks' mit dem ZDF und Arte eine sehr angenehme war. Ich habe die ganze Zeit gewartet, dass die 'ZDF-Keule' kommt. Aber die haben uns das so machen lassen wie wir wollten und am Ende wurden denke ich alle dafür belohnt“.

Wann die zweite Staffel „Bad Banks“ ausgestrahlt wird, steht noch nicht genau fest. Inhaltlich soll es darin diesmal um die Zukunft der Bankenbranche in Deutschland gehen und um die Frage, inwiefern „sich der extreme Einfluss der Digitalisierung bemerkbar macht“, lässt Kienle schon mal durchblicken. „Wir beleuchten die Fintech-Welt, wo an digitalen Lösungen der Bankenbranche gearbeitet wird, was natürlich einen Rieseneinfluss auf die Banken hat. Da geht es auch um die Spannung zwischen der neuen digitalen Bankenwelt und dem klassischen Banking“.





