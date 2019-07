Osnabrück . Wie es nach dem Tod von Pina Bausch am Tanztheater Wuppertal weitergeht zeigt eine Dokumentation von Anne Linsel.

Wie isst man eine Banane, damit sich die Szene gut in eine Choreografie einfügt? Und wie zieht man auf der Bühne einen Slip an, ohne die Blöße zu zeigen? Auch auf solche, vermeintlich unwichtige Details wird am Tanztheater Wuppertal „Pina Bausch“ geachtet. Mehr noch: In langen Proben werden sie einstudiert. Hinter die Kulissen blickt Anne Linsel in ihrer spannenden Dokumentation über das Tanztheater Wuppertal.

Vor zehn Jahren, am 30. Juni 2009, ist Pina Bausch gestorben. Unerwartet. Sie hatte erst wenige Tage vorher die Diagnose erhalten, an Lungenkrebs erkrankt zu sein. Ihr letztes Stück „Wuppertaler Opernhaus“ war keine zwei Wochen vorher uraufgeführt worden. 46 Stücke hat Pina Bausch insgesamt choreografiert. Mehr noch: Sie hat das Tanztheater massiv geprägt.

Ihre Stücke und ihre Arbeit zeichneten sich nicht nur durch das Einbinden anderer Genres und Medien oder der Verzicht auf eine vorgegebene Form aus. In Collagen aus kleinen, zumeist emotionalen Geschichten und poetischen Exkursionen untersuchen ihre Stücke, was uns unsere Gefühle näherbringt und was uns von ihnen entfernt.

Fragend und auf Details achtend hat Bausch die Arbeit an neuen Stücken begonnen. Das Mitfühlen und das Mitgefühl standen im Zentrum ihrer künstlerischen Arbeit. Die Entwicklung ihrer Stücke begann sie damit, dass sie ihrem Ensemble Fragen stellte. Die Tänzer brachten auch auf diese Art und Weise ihre Persönlichkeit in die Choreografien ein, ihre Träume, ihre Nöte, ihre Art, den Alltag zu bewältigen. Auch das macht der Film deutlich, in dem kurz ein Zitat Pina Bauschs zu sehen, das im November 2018 am ehemaligen Schauspielhaus in Wuppertal angebracht wurde: „Ich glaube an die Kraft der Phantasie. Wenn ich will, dass die Sonne scheint, lasse ich sie einfach aufgehen – auch in Wuppertal.“ Im Schauspielhaus ist seit 2015 nach der Sanierung die Wiedereröffnung als "Tanzzentrum Pina Bausch" geplant.

Nach dem Schock des plötzlichen Verlustes ihrer prägenden Figur, der international renommierten Choreographin und Tänzerin, hat sich das Wuppertaler Haus zunächst darauf konzentriert, die Art der Choreografien an neue Mitglieder des Ensembles weiterzugeben. Die Frage stand im Raum, wie individuelle Erfahrungen erhalten werden können, zumal über sie mit den jeweiligen Choreografien Gefühle transportiert wurden.

Immerhin werden es immer mehr Tänzer, die Pina Bauch und ihre Art zu arbeiten, nicht mehr persönlich erlebt haben und die das jetzt aus zweiter Hand erfahren. Ein Problem, das auch andere Bühnen lösen müssen, wenn ein prägender Choreograf nicht mehr arbeitet.

Nach zehn Jahren strebt das Tanztheater Wuppertal auch danach, sich weiter zu entwickeln und neue Einflüsse zuzulassen. Die Tänzer arbeiten mit anderen Choreografen zusammen, wie mit Alan Lucien Øyen, der für das Ensemble „Bon Voyage, Bob“ kreiert hat.

Samuel Bausch, der Sohn der Choreografin, formuliert in der Dokumentation die zentrale Frage, an der in Wuppertal jetzt gearbeitet wird, so: „Wie kann man Kunst in die Zukunft tragen?“, sagt der Leiter der Pina Bausch Foundation. Außer ihm kommen erfahrene Tänzer und Probenleiter des Tanztheaters Wuppertal zu Wort, darunter Mechthild Großmann, Daphnis Kokkinos und Jo Ann Endicott.

Auch die neue Intendantin Bettina Wagner-Bergelt, Wegbegleiter wie Lutz Förster und Peter Pabst wie auch internationale Partner aus London und Paris erzählen von ihrer Arbeit mit Pina Bausch – und über die Zeit und die Arbeit danach. Der Film schaut hinter die Kulissen der Pina-Bausch-Stücke „1980“, „Arien“ und „Palermo Palermo“.

Und es wird deutlich: Noch hat das Ensemble keine Lösung, die es selbst komplett überzeugt. Aber das Haus arbeitet gemeinsam daran. Neben all dem, zeigt die Dokumentation aber vor allem eins: Wie fein und wie intensiv tänzerische Arbeit ist.

Das Erbe der Pina Bausch. 3. Juli, 21.55 Uhr, Arte