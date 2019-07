Osnabrück. Auch heute Abend ist der Tatort eine Wiederholung. Mit der Folge „Auf einen Schlag“ aus Dresden starteten am 6. März 2016 Alwara Höfels, Karin Hanczewski und Martin Brambach in nur sechs gemeinsame Folgen. Mittlerweile ist Alwara Höfels wieder ausgestiegen und wurde durch Cornelia Gröschel ersetzt.

9,55 Millionen Zuschauer schalteten seinerzeit ein, als das neue Dresdner Team zu ersten Mal zu sehen war, noch mehr Publikum hatte das Trio nur am 28. Januar 2018, als sich 10,60 Millionen Fans die Folge „Déjà-vu“ ansahen. Es war der Anfang eines großen Missverständnisses – zumindest zwischen Alwara Höfels und dem MDR. (Alwara Höfels: Deshalb bin ich beim Tatort ausgestiegen)

Denn während der Sender die Politik weitgehend aus dem Krimi heraushalten wollte, fühlte sich die Schauspielerin in ihrer künstlerischen Verantwortung unterfordert. Nach sechs Episoden zog sie die Konsequenzen, stieg aus und machte den Weg frei für Cornelia Gröschel, die mit dem superspannenden Tatort „Das Nest“ im April ein fulminantes Debüt feiern konnte. ("Das Nest" - der bislang spannendste Tatort des Jahres)

In der ersten Folge wurde die beiden Oberkommissarinen Henni Sieland (Alwara Höfels) und Karin Gorniak (Karin Hanczewski) unterstützt vom Küken der Mordkommission, der Polizeianwärterin Maria Magdalena Mohr (Jella Haase). Mochten Sieland und Gorniak im Job auch überwiegend tough sein, so hatten sie privat gleich einige Probleme, ihr Leben in den Griff zu bekommen – die eine versucht vergeblich, schwanger zu werden, die andere hat die typischen Probleme einer alleinerziehenden Mutter. Und für Jella Haase blieb es ein einmaliger Auftritt.





Chef des Kommissariats aber ist Peter Michael Schnabel (Martin Brambach), ein Polizist wie aus einer anderen, längst vergessenen Zeit, der allein schon das Anschauen dieser Wiederholung lohnt: Als ausgewiesener Schlagerfan hat er sich Günther Geißlers DDR-Hit „Ich hab die gute Laune im Gepäck“ von 1960 als Klingelton aufs Handy geladen. Er trägt einen Trenchcoat, als hätte er zu viele Krimis aus den Siebzigern gesehen, empfindet das Wort „Sorry“ als scheußlichen Anglizismus, pflegt eine Aversion gegen „das verdammte Internet“ und ist auch sonst noch nicht in der heutigen Zeit angekommen. Diese Figur ist völlig überzeichnet und gerade deshalb so witzig.

Der Fall hingegen lässt sich eher in die Kategorie „geht so“ einsortieren: Schlagerstar Toni Derlinger vom Gesangsduo „Toni & Tina“ wird während der Proben zu einer Unterhaltungsshow in den Kulissen des Dresdner Zwingers erschlagen aufgefunden. Sein langjähriger Manager, dessen jung-dynamischer Konkurrent und jede Menge Kollegen geraten unter Verdacht – es beginnt das übliche Aussieben, bis am Ende der Täter übrig bleibt.

Als Drehbuchautor hatte der MDR Ralf Husmann gewinnen können, einen der bekanntesten seines Fachs in Deutschland, dessen Ruhm sich vor allem auf der Erfolgsserie „Stromberg“ gründet. Ähnliche Ansätze waren auch in seinem Dresdner „Tatort“ zu erkennen, vor allem in der Figur des sonderbaren Kommissariatsleiters Schnabel, bei dem sich gewisse Parallelen zu Stromberg geradezu aufdrängten.

Schlager und Volksmusik sieht Husmann als „die letzten Bastionen, in denen die Welt noch friedlich ist, das Glück ewig und der Himmel schlicht blau und frei von Klimawandel“. Ihn reizte es, wenn gerade in diesem Milieu „die Gewalt einbricht“. Und er ließ es sich nicht nehmen, auch die Texte der Schlager zu schreiben, die es mit diesem Krimi zu ertragen gilt: „Mein Sachsen, hier bin ich geboren/ mein Sachsen, hier gehör ich hin/ Ich hab mein Herz an dich verloren/ weil ich ein Sachsenmädchen bin...“

Lange hat die Begeisterung allerdings nicht gehalten – noch vor Alwara Höfels überwarf sich auch Ralf Husmann mit dem MDR und quittierte den Job.

Regisseur von „Auf einen Schlag“ ist Richard Huber - der zwar schon bei der Erstausstrahlung Mitte 50 war, aber dennoch einer, der dem jungen Publikum das lieferte, was es liebt. So gehörte er zu den Regisseuren der Vox-Erfolgsserie „Club der roten Bänder“ und zeichnete für die Weimarer „Tatort“-Folge „Der Irre Iwan“ mit Nora Tschirner und Christian Ulmen verantwortlich.





Weniger als die Spannung ist der Humor die Stärke dieses Krimis. Vor allem dem gebürtigen Dresdner Martin Brambach mit seinem großartigen komödiantischen Talent verdankt „Auf einen Schlag“ eine ganze Reihe köstlicher Szenen. Am Ende allerdings kippt die Stimmung, dann ist dieser Dresdner „Tatort“ nicht mehr witzig, sondern vor allem traurig und tragisch.