Berlin. Inszeniert? Angelina Heger und Sebastian Pannek, Stars unterschiedlicher „Bachelor“-Staffeln, bekennen sich zueinander.

Angelina Heger (Bachelor 2014) und Sebastian Pannek (Bachelor 2017) bekennen sich zueinander. In ihren Instagram-Storys posten beide ein Foto des jeweils anderen – dazu ein Herz und die Formel „Only you“. Ein PR-Coup? Unmöglich.



Angelina und Sebastian: Fake for fame?

Wer hier an eine Inszenierung glaubt, hat kein Herz oder nicht genau hingesehen. Fast alle Bilder, zwischen die Angelina Heger ihre romantische Botschaft quetscht, sind als Anzeige markiert: der Rundgang durch Shan Rahim Khans Schönheitssalon, das Sommerkleid aus dem Tigha-Store, die Lascana-Schau und auch der beherzte Griff in eine Pommestüte von Mc-Donald’s. Sebastian mag mitten im Werbeblock stecken – er selbst ist unübersehbar keine Reklame. Ginge es nur darum, einander Aufmerksamkeit zu verschaffen, hätte eine so korrekte Geschäftsfrau wie Angelina Heger gewiss markiert, dass es sich bei ihrer Liebe um eine die Werbepartnerschaft handelt.

Das „Sommerhaus“ kann nicht das Motiv sein

Was die Beziehung von Angelina und Sebastian noch glaubhafter macht: RTL hat die Teilnehmer für das „Sommerhaus der Stars“ längst bekannt gegeben. Heger steht nicht auf der Liste – anders als vor drei Jahren. 2016 warf die Teilnahme an der Show, zu der nur Paare zugelassen sind, noch einen hässlichen Verdacht auf ihre Halbjahresbeziehung zu Rocco Stark. Diesmal ist weit und breit kein Paarformat in Sicht, das eine falsche Romanze erfordert.

Sebastian ist Angelinas zweiter Bachelor

„Bild.de“ hat also recht: „Romantischer geht es kaum.“ Der Titel, unter dem die Kollegen berichten, führt allerdings in die Irre: „Endlich hat sie ihren Bachelor!“ Endlich? Einen „Bachelor“ hat Angelina Heger selbstverständlich schon 2016 gehabt, als sie mit Leonard Freier (Bachelor 2016) zusammen war – kurz nachdem der seine letzte Rose an Leonie Pump vergeben hatte und nicht lange bevor er dann doch die Frau heiratete, mit der er schon vor dem „Bachelor“ eine Familie gegründet hatte. Was für ein Windei! Pannek war sogar mit seiner „Bachelor“-Siegerin über ein Jahr zusammen! Wie gut , dass Angelina in ihm einen Mann findet, dem es wirklich um die Liebe geht.