Berlin. Bauer sucht Frau International: Selbst beim Abschied bleibt Marco poetisch! Antonia und Joyce verlassen die Höfe.

Die internationale Staffel von „Bauer sucht Frau“ hat gerade erst angefangen – aber für drei Frauen ist das Abenteuer schon wieder vorbei. In der zweiten Folge müssen Marco (Chile) und Tom (Costa Rica) je eine Kandidatin nach Hause schicken. In Australien wiederum wird Rainer die Entscheidung schon am Anreisetag abgenommen. Von seinen drei Kandidatinnen kommen überhaupt nur zwei an. Die dritte, Doris, muss Rainer erst anrufen, um zu erfahren: Es geht ihr nicht gut, sie hat einen Rückzieher gemacht.



Wer fliegt bei Tom raus?

Überfordert von der Entscheidung zwischen Gabriele, Siglinde und Joyce greift der Kaffeebauer zu einer Anleihe bei der Sat.1-Reihe „Hochzeit auf den ersten Blick“: Tom unterzieht die Frauen einem Persönlichkeitstest. Zu seinem Schrecken ermittelt er ausgerechnet bei der quirligen Yoga-Expertin Joyce eine komplette Übereinstimmung mit dem eigenen Profil. Ein Grund mehr, beschließt Tom, die Frau sofort nach Hause zu schicken. Zu viel Gemeinsamkeit ist auch nicht gut.





Wer fliegt bei Marco raus?

An Marcos Abend der Entscheidung regnet es in Chile. „Der Himmel weint“, sagt der Bachelor unter den Bauern, als er Antonia zu sich bittet. Dass er keine Rose für sie hat, überrascht aufmerksame Beobachter dann nicht. Mit Vanessa hatte er vorher Händchen gehalten, Sabrina hat er innig sein Gesicht ins Haar gedrückt.

Für Antonia gibt es danach nur bedauernde Worte: „Mir tut’s gerade megaweh. Vielleicht kannst du es dir schon ein bisschen denken. Vielleicht auch nicht“, spricht Marco einfühlsam. „Wir hätten definitiv mehr Zeit gebraucht, um uns kennenzulernen. Die haben wir nicht gehabt. Und deswegen habe ich mich entschieden, dass du fährst. Du bist ein sehr, sehr, sehr toller Mensch – es tut mir …“ – An diesem Punkt unterbricht Antonia ihn und dankt für seine Ehrlichkeit.

Schade, dass sie Marco nicht ausreden lässt. Nie haben Inkas Bauern poetischer gesprochen als er. „Ich mag, dass ich dich spüre“, hatte er zum Beispiel ins Ohr der geheimnisvollen Sabrina gehaucht. „Ich fand’s fast ein bisschen schön, dich nicht ganz lesen zu können.“ Respekt! Diesen Bauern möchte man sich lebensgroß ins Poesiealbum heften!

