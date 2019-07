Osnabrück. Die Dokumentation „Ausgedieselt – Autofahrer zahlen die Zeche“ (ZDFinfo, Donnerstag, 20.15 Uhr) vermittelt in erstaunlich ruhigem Tonfall einen umfassenden Überblick über den Stand der Dinge zum Aufregerthema Dieselskandal.

Es ist ein Reizthema, bei dem schon wenige Begriffe genügen, um Autofahrer auf die Palme zu bringen. Der Dieselskandal und seine Folgen. Flankiert von Reizwörtern wie Schummelsoftware, Abwrackprämie und Fahrverbot sorgt das Thema für einen immensen Vertrauensverlust in die Autoindustrie und die Politik. Der Ruf ist ruiniert. Die Menschen sind verunsichert. Am Ende einer betrügerischen Verwertungskette steht der geprellte Endkunde, dessen vor gar nicht so vielen Jahren gekaufter Neuwagen plötzlich nur noch Schrott sein soll. Also muss schon wieder ein Neuwagen her. Noch sauberer. Noch besser. Geht's noch? Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.

Michael Freund und Richard Rüb gelingt es mit ihrem Film „Ausgedieselt“, das Thema erstaunlich sachlich und ruhig im Tonfall von allen Seiten zu beleuchten. Dafür holen sie sich nicht nur allerlei Fachleute aus Wirtschaft, Politik, Umwelt und Wissenschaft vor die Kamera. Bilder neuwertig wirkender Fahrzeuge auf Autofriedhöfen illustrieren auch den offensichtlichen Wahnsinn, funktionstüchtige Ressourcen zu verschwenden. Obwohl die Dokumentation auf eine etwas gewagte These hinausläuft, gibt der Film doch einen guten Überblick zum Stand der Dinge einer traurigen Entwicklung.

Wertung: 5 von 6 Sternen.

„Ausgedieselt – Autofahrer zahlen die Zeche“. ZDFinfo. Donnerstag, 04. Juli, 20.15 Uhr.