Osnabrück . Die Dokumentation „Equus“ geht in der Reihe „Terra X“ der Beziehung zwischen Mensch und Pferd auf den Grund. Terra X: Equus – Die Geschichte von Mensch und Pferd. 28. Juli, 19.30 Uhr, ZDF.

In Deutschland gibt es etwa 1,3 Millionen Pferde. Rund 1,4 Millionen Deutsche betreiben regelmäßig Pferdesport, weitere 2,6 Millionen reiten hin und wieder. Diese Zahlen von 2018 beziehen sich laut Online-Portal Statista allerdings lediglich auf Menschen ab einem Alter von 14 Jahren. Bekanntermaßen beginnt die Leidenschaft fürs Reiten aber meistens wesentlich früher, vor allem bei Mädchen.

In der Dokumentation „Equus – Die Geschichte von Mensch und Pferd“ geht der Filmemacher Dennis Wells gemeinsam mit dem Dokumentarfilmer und Anthropologen Niobe Thompson der Beziehung zwischen Mensch und Pferd auf den Grund.

Deren Wurzeln liegen wesentlich tiefer als der Einsatz des Pferdes in Kriegen, auf dem Acker und als Reittier: Pferde dienten zunächst der Ernährung, so legt es der Film dar. Sie wurden wegen ihres Fleisches gejagt und später wegen ihrer Milch gehalten, das machen archäologische Funde deutlich.

Die Dokumentation lässt eintauchen in zweierlei Welten, die sie letztlich miteinander verknüpft: die Geschichte der Menschheit sowie die Biologie und die Entwicklung des Pferdes.

Ein deutsch-kanadisches Filmteam um Wells und Thompson reiste zwei Jahre lang um die Welt und begab sich auf Spurensuche für diese Dokumentation. Das Team war zu Gast bei den letzten noch lebenden Reiternomaden im Altai-Gebirge in der Grenzregion von Kasachstan, Russland, der Mongolei und China. Es besuchte archäologische Stätten im heutigen Kasachstan. Es filmte an der Grube Messel bei Darmstadt, die mit ihren einzigartigen Fossilien seit 1995 zum Weltkulturerbe der UNESCO zählt.

Die Filmemacher fuhren zu Ranchern in den USA und zu Tierpsychologen in England. Die Bilder, die so entstanden sind, erhielten verknüpft mit den Informationen eine Auszeichnung: Bei den Canadian Screen Awards 2019 gewann der Film in den Kategorien „Beste“, „Best Fotografie“ und „Beste wissenschaftliche Dokumentation“.

Anzeige Anzeige

Pferde selbst haben wenig mimische Möglichkeiten, sich mitzuteilen. Sie tun es über ihre Körperhaltung, ihre Ohren, Bewegungen ihres Schweifes. Den Menschen können sie gut lesen. So gut, dass die Tiere nicht nur in der Reittherapie eingesetzt werden, sondern auch in Schulungen für Führungskräfte und angehende Manager. Ein Aspekt, den der Film am Rande streift.

In die Tiefe geht er hinsichtlich der Biologie des Pferdes und in seiner Entwicklungsgeschichte – die als 40 Zentimeter hoher „Knirps“ begann, der noch Zehen hatte und keine Hufe. Im Film wird gezeigt, wie Evolutionsbiologen das Fossil des Urpferdchens virtuell zum Leben erwecken und Forscher die ersten Reiter entdecken: ein heute verschwundenes Volk, das vor 6000 Jahren das Pferd als erstes domestizierte.

Genetiker zeigen, wie die zentralasiatische Reiterkultur vor knapp 5000 Jahren auf dem Rücken der Pferde nach Europa kam und vieles von dem nach Europa brachte, was wir heute als ureuropäisch betrachten würden, zum Beispiel die helle Hautfarbe. Laut Film wurden bei dieser Einwanderungswelle 90 Prozent der damaligen europäischen Ur-Bevölkerung ersetzt. Allerdings nicht durch einen Krieg, sondern auf eine andere dramatische Art und Weise: durch das Ausbreiten der Pest.

Vor die Kamera tritt in der Dokumentation Niobe Thompson. Der Anthropologe stellt den Wissenschaftlern im Film die Fragen und unterhält sich in der Mongolei mit den Reiternomaden. Thompson hat während der Zeit seiner Doktorarbeit in Russland gelebt. Später drehte und produzierte der gebürtige Kanadier Dokumentarfilme und -reihen, einige davon in Kooperation für die Natur- und Wissenschaftsreihe „The nature oft hings“ der CBS.

Dennis Wells kommt vom Radio. Der studierte Soziologie und Medienwissenschaftler ging nach Vancouver, um als wissenschaftlicher Mitarbeiter an einem Projekt mit First Nations zu arbeiten, einer Gruppierung indigener Völker in Kanada. Seit 2008 entwickelt er nicht nur Dokumentationen mit dem Schwerpunkt Wissenschaft, er produziert auch und führt Regie für WDR, ZDF, arte, Smithsonian Channel und PBS.

Mit „Equus“ machen die beiden deutlich, was Reiter längst wissen. Das Pferd ist mehr als das einzige Tier, dass den Menschen so bequem und schnell auf seinem Rücken trägt. Es ist in vielen Bereichen ein Partner.

Terra X: Equus – Die Geschichte von Mensch und Pferd. 28. Juli, 19.30 Uhr, ZDF.