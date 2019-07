Osnabrück. Für den Islamischen Staat (IS) war die Eroberung der nordirakischen Großstadt Mossul im Juni 2014 ein wichtiger strategischer Erfolg. Doch die Invasion und die anschließende Schlacht haben nichts als Schutt und Asche hinterlassen. Vom Alltag sind die Betroffenen auch Jahre später weit entfernt – das zeigt die bemerkenswerte und eindringliche Doku „Mossul nach der Schlacht“ auf Arte (22.10 Uhr).

Es sind Bilder des Grauens, die seit Jahren um die Welt gehen: Niedergebrannte Häuser, eingestürzte Brücken und zerstörte Straßen haben das Leben in der 2,9-Millionen-Stadt Mossul nahezu ausgelöst. Ganze Stadtviertel wurden dem Erdboden gleich gemacht, die Stadtgrenzen lange Zeit nach Außen hermetisch abgeriegelt. Nur einzelne Hauswände und Betonpfeiler lassen erahnen, dass noch vor wenigen Jahren Hunderttausende Menschen hier ihr Zuhause hatten. Unter den Ruinen der Stadt liegen Tausende Menschen weiterhin verschüttet – Kleinkinder, Großeltern, Väter und Mütter. Über ihnen spielen Kinder, zwischen abgetrennten Gliedmaßen und Handgranaten, die jederzeit in die Luft gehen könnten.

Eine Stadt, die keine mehr ist

Fast drei Jahre hatten die Kämpfer des IS die Stadt unweit der türkisch-syrischen Grenze unter Kontrolle, ehe im Januar 2017 irakische Streitkräfte mithilfe von Verbündeten den östlichen Teil der Stadt zurückerobern konnten. Neun Monate liefern sie sich heftige Gefechte und lassen nichts zurück, außer Angst und Schrecken – und einer Stadt, die keine mehr ist.

Denn Monate nach dem Ende der Schlacht ist Mossul noch immer weit entfernt von einer funktionierenden Gesellschaft. Die Suche nach Verbliebenen, die weiterhin vermisst werden, bestimmt den Alltag der Einwohner. Kinder die nach ihren Eltern suchen oder Verwandte, die weder Tante noch Großvater ausfindig machen konnten, sind darunter. Vor dem Gericht in Mossul suchen sie nach Hinweisen, studieren die Aushänge von Vermissten und Suchenden, und hoffen auf ein Lebenszeichen oder einfach auf Gewissheit. „Ich bin hier wegen meines Vaters. Mitglieder des IS haben ihn am 31. Januar 2017 verhaftet. Seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört“, sagt ein schüchterner Junge, vermutlich kaum älter als elf, zwölf Jahre. „Ich hoffe, dass wir ihn wiederfinden.“



Wiederaufbau mit Hürden

Doch die Hoffnung schwindet bei vielen mit der Zeit. Nicht nur, weil die Suche kräftezehrend und die Ungewissheit kaum auszuhalten ist. Auch weil die Aufräumarbeiten nur schleppend voran gehen und die Bergung der Toten lahmt. „Der Gouverneur hat Aufräumarbeiten im Maidan veranlasst, dabei aber gleich mehrere historische Städten zerstört“, sagt Giovanni Fontana von der Unesco. Der Maidan, ein Viertel im Zentrum der Stadt, ist vollkommen zerstört. Der Aufbau hinkt, auch weil die Zuständigkeiten unklar sind, und der Gouverneur, der bereits wegen Korruption verurteilt wurde, weniger an effektiven Lösungen interessiert zu sein scheint, als am eigenen Profit. Das eigens vom Staat einberufene Komitee für Wiederaufbau hat Probleme Geldgeber und internationale Organisationen ins Boot zu holen. Und so leben die Menschen noch immer zwischen Toten und den Ruinen der Stadt.

Hoffnung schwindet

Für die Betroffenen sind die Zustände unerträglich. Die Rückkehr zu ihren zerstörten Wohnhäusern oder Geschäften, wird für sie schnell zur Qual. „Ich halte es maximal 15 Minuten hier aus, dann muss ich weg“, sagt ein Mann, der hockend auf einem Felsstein sitzt, angelehnt an einer Wand, die einst das Dach seines Hauses stützte. „Seitdem wir auf der Welt sind, gab es nur Krieg. Krieg gegen Kuwait, Krieg gegen Iran, Kriege über Kriege“, sagt er kopfschüttelnd.

Doch trotz der Rückeroberung der Stadt scheint die Gefahr gewaltsamer Auseinandersetzungen noch nicht gebannt. „Die Regierung und die UN befürchten eine Rückkehr des gewaltsamen Extremismus, und das trotz der Maßnahmen zur Stabilisierung dieser Gebiete“, sagt Lise Grande, UN-Koordinatorin für humanitäre Fragen im Irak. Die Lage ist ernst für die Menschen, die mit der permanenten Gefahr leben müssen, erneut vom IS belagert zu werden – zwischen dem Wiederaufbau und der Suche nach Vermissten.

Mossul, nach der Schlacht: Arte, Dienstag, 2. Juli 2019, 22.10 Uhr.