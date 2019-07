Osnabrück. In ihrem starken Spielfilm „Tag und Nacht“ (3sat, Mittwoch, 22.25 Uhr) beleuchtet Regisseurin Sabine Derflinger das Thema Prostitution und die Utopie selbstbestimmter Sexarbeit aus rein weiblicher Perspektive.

Wieso kellnern für acht Euro die Stunde, wenn man in der gleichen Zeit locker das Vielfache verdienen kann? Schlechten Sex und lausige Liebhaber hatten die Wiener Studentinnen Lea und Hanna (Anna Rot und Magdalena Kronschläger) auch schon ohne Bezahlung. Warum also sollen sie es nicht mal als Callgirls versuchen? Kurzentschlossen heuern die beiden bei einer Escort-Agentur an. Und treffen schnell auf Familienväter, Perverslinge und andere arme Würstchen. Aber allmählich hinterlässt die Utopie einer selbstbestimmten Sexarbeit hässliche Spuren.

„Geld ist geprägte Freiheit“, zitiert der hüllenlose Martin Brambach als „Kunde“ den russischen Schriftsteller Dostojewski. Womit Filmautorin Sabine Derflinger im Grunde genommen das vermeintliche Ideal ihrer Protagonistinnen auf den Punkt bringt. Aber natürlich geht es in Derflingers starker Tragikomödie „Tag und Nacht“ nicht nur um Geld, sondern ganz besonders um Macht und Kontrolle. Und um drohenden Macht- und Kontrollverlust. Derflinger, die mit ihrer später entstandenen „Tatort“-Episode „Angezählt“ eine Debatte zum Thema Prostitution auslöste, gelingt mit „Tag und Nacht“ eine abseits aller Klischees und voyeuristischer Bilder inszenierte Milieustudie aus rein weiblicher Perspektive.

Wertung: 5 von 6 Sternen.

