Osnabrück. Ein Themenabend erinnert an die moderne Schwulenbewegung. Im Mittelpunkt die Doku "Stonewall - 50 Jahre danach".

Es war eine Straßenschlacht, die die Welt veränderte. Heute vor 50 Jahren wagten Gäste der Schwulenbar „Stonewall Inn“ einen Aufstand gegen eine Razzia der Polizei. Es sollte der Beginn der modernen Schwulenbewegung werden. Seither erinnern weltweit die „Christopher Street Days“-Paraden an dieses Ereignis. Und obwohl seitdem vieles im Bereich Gleichberechtigung erreicht wurde, herrscht doch immer noch Gefahr des Rückfalls in düstere Zeiten. Etwa durch Rechtspopulisten, Religionen oder durch diktatorische Regime, die Homosexualität teilweise sogar mit der Todesstrafe „ahnden“. Grund genug für den Dokumenarfilmer André Schäfer („Lenin kam nur bis Lüdenscheid“) Aktivisten und Prominente zu fragen, wie es um die Rechte heute steht. Dazu geben unter anderem Rufus Wainwright, Klaus Wowereit, Frédéric Mitterand oder Carolin Emcke Auskunft - nicht als bloße Geschichtsstunde, sondern auch als aktuelle Bestandsaufnahmet. Und dabei so bunt wie die gesamte LGBTIQ+-Gemeinde (Bezeichnung für verschiedene "queere" Lebensformen). Als Mittelteil eines Themenabends wird die Reportage eingerahmt von das Lesben-Drama „Ich will dich“ (20:15 Uhr) und der Doku „Dream Boat“ (22.50 Uhr) über ein Kreuzfahrtschiff mit 3000 schwulen Männern an Bord.

Arte, Freitag, 28. 6. 2019; 21.45 Uhr: „Stonewall – 50 Jahre danach“.