Berlin. ProSieben sucht in einer neuen Show die "Queen of Drags". Die Jury besteht aus Conchita Wurst, Bill Kaulitz und Heidi Klum.

ProSieben macht Heidi Klum, Conchita Wurst und Bill Kaulitz zum Casting-Trio. Unter dem Titel „Queen of Drags“ begleiten die drei demnächst unscheinbare Männer bei der Verwandlung in schillernde Glamour-Girls.

Sender-Chef Daniel Rosemann begründete die Auswahl seiner Stars in einer ersten Mitteilung so: „Mit Heidi Klum, Conchita Wurst und Bill Kaulitz haben wir eine Jury für ‚Queen of Drags‘, wie sie besser kaum sein kann. Sowohl Heidi als auch Conchita und Bill sind große Entertainer, feiern auf nationalen und internationalen Show-Bühnen große Erfolge. Und alle drei haben Spaß an der Verwandlung. Ihre Lebensfreude passt perfekt zu ‚Queen of Drags‘.“

Heidi Klum ließ sich mit einer verbalen Verbeugung vor dem Gender-Crossing zitieren: „Ich liebe und bewundere die Drag-Kunst seit Jahren“, sagte sie. „Deswegen freue ich mich, dieser Kunst und ihren eindrucksvollen Protagonisten in einer neuen ProSieben-Show zum ersten Mal im deutschen Fernsehen eine Bühne zu geben“, sagt Heidi Klum. „In ‚Queen of Drags‘ werden wir die kreativen Facetten der Drag-Welt zeigen.“

