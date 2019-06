Berlin. "Big Brother": 20 Jahre nach Staffel 1 reaktiviert Sat.1 die Container-Show. Auch die Promi-Variante hat einen Starttermin.

Sat.1 überrascht mit einer Programmentscheidung: Im kommenden Jahr soll wieder eine klassische "Big Brother"-Staffel zu sehen sein – 20 Jahre nach der ersten Ausgabe und fünf Jahre nach dem Aus der Sendung.

Warum im Jahr 2020 noch einmal "Big Brother"?

Der Sender begründet die Wiederbelebung mit einer angeblichen Relevanz des Formats: "Im Jahr 2020 zeigt die Welt sich nun so, wie 'Big Brother' sie 2000 entworfen hat", heißt es in einer Mitteilung. "Jeder ist sichtbar, jeder hinterlässt Spuren im Netz – wir machen uns selbst gläsern. Im Frühjahr 2020 wird sich zeigen, dass das Experiment 'Big Brother' nichts von seiner Aktualität eingebüßt hat und relevanter ist denn je. Denn was im Jahr 2000 noch unvorstellbar war, ist heute Alltag: Menschen, die alles von sich preisgeben – und das 24 Stunden täglich. Und genau hier setzt das neue Experiment an …" Mit denselben Worten könnte man eigentlich auch begründen, dass die Show von der Wirklichkeit überholt ist.

"Promi Big Brother 2019" startet im August

Dass eine permanente Kameraüberwachung für einen Teil der Menschheit kein Alptraum ist, sondern ein Erwerbsmodell, beweist seit Jahren die Celebrity-Variante der Show. Im Sommer 2019 soll es nun eine siebte Staffel von "Promi Big Brother" geben; Sat.1 legt sich fest und nennt Freitag, 9. August, als Starttermin. Welche Kandidaten einziehen, ist noch nicht bekannt. Bestätigt hat der Sender aber, dass Jochen Schropp und Marlene Lufen wieder die Moderation übernehmen.

Noch ein Reality-Format: „Promis unter Palmen“

Sat.1 kündigte außerdem ein weiteres Container-Format an: In der Reihe „Promis unter Palmen“ will der Sender im Frühjahr 2020 zehn Kandidaten in eine Luxusvilla sperren und unter Kamerabeobachtung stellen. Mit- und gegeneinander sollen sie um 100.000 Euro spielen.

Kuppelshows auf Sat.1

Auch im Bereich des Dating-TVs geht es weiter. Im Herbst arrangiert Sat.1 wieder Blind-Dates auf dem Standesamt – in der sechsten Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick". Ein neues Format trägt außerdem den Arbeitstitel "Nur die Liebe fehlt". Dabei werden Menschen verkuppelt, die dem Sender zufolge "aufgrund ihrer extremen Lebenswelt oder eines außergewöhnlichen und zeitraubenden beruflichen Lebens bislang kein Glück in der Liebe hatten". In diese Menschen verlieben sollen sich Bewerber, die von der Lebenssituation ihres Gegenübers nichts ahnen. Als Sendetermin ist das Frühjahr 2020 angepeilt.

Mehr TV-Themen