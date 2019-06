Osnabrück. Marcus Niehaves moderiert seit drei Jahren die ZDF-Sendung „Wiso“.

Wenn Eltern alt und krank werden, stehen ihre Kinder vor schwierigen Entscheidungen. Pflege zu Hause oder doch im Heim? Und wo findet man Unterstützung, auch finanziell? Ist das ein „Wiso“-Thema? „Na klar“, sagt Marcus Niehaves. Wirtschaft, Versicherung und Finanzen nicht nur für Experten verständlich zu vermitteln, das steht jeden Montagabend um 19.25 Uhr auf dem ZDF-Programm, mit Niehaves an der Spitze, und bis zu drei Millionen Menschen sehen zu.

„Diese Themen sind ja erst mal nicht so sexy, wir wollen die Informationen dazu seriös und zugleich humorvoll vermitteln.“ Das darf ruhig auch unterhaltsam und in schönen Bildern daherkommen. Dafür steigt der Leiter der Sendung schon mal in einen Truck. Da sitzt er dann fünf Tage neben dem Fahrer und besieht sich Land und Leute, natürlich mit „Wiso“-Augen. „Dieses Projekt wollte ich schon lange machen, und die Brexit-Wahl war der perfekte Anlass.“ Wenn Niehaves nicht am Mainzer Lerchenberg ist, halten seine „sehr gute“ Stellvertreterin und ein Team von 20 Kollegen („das ist entscheidend“) die Stellung. Dass „Wiso“, an dessen Spitze er seit drei Jahren steht, auch nach 35 Jahren immer noch „eine große Marke“ ist, macht ihn stolz.

Während Politmagazine sich ablösen, haben Niehaves und sein Team jede Woche die Aufgabe, mit guten Geschichten konkrete Lösungsansätze aufzuzeigen. Ein „Traumjob“, zu dem man ihn vor sieben Jahren nach Mainz „gelockt“ und die Familie mitentschieden hatte. Vor drei Jahren ging der bisherige Chef, und Niehaves wurde sein Nachfolger. Er hat Kommunikationswissenschaften studiert, erst nebenher, dann frei für’s Fernsehen gearbeitet, und „ich durfte viel machen“, Nachrichten, Live-Schaltungen, Dokumentationen, Reportagen und am Schneidetisch arbeiten.

„Wiso“ ist für ihn eine „Gratwanderung“, die Beiträge sollen nicht so ernst wie die Börsennachrichten daherkommen, trotzdem sollen die Themen präzise und exakt dargestellt werden,aber „nicht vor Seriosität platzen“, in einfacher, lockerer Sprache und immer live – „das muss perfekt sitzen“. Wichtig ist ihm,an die Themen journalistisch heranzugehen, Ausgewogenheit zu wahren: „Es kommt immer auch die Gegenseite zu Wort“. Und: „Magazine dürfen Haltung zeigen, wenn etwas abgezockt oder ungerecht ist, darf ich das auch benennen.“ Nicht selten gibt es Ärger, das zeige auch, dass die Sendung Wirkung habe, „wir haben noch keinen juristischen Streit verloren“.

Entscheidend ist für Marcus Niehaves die Themenmischung, „wenn etwas am Frühstückstisch oder in der Kneipe diskutiert wird, dann ist das auch bei Wiso zu sehen.“ Nah am Alltag der Zuschauer will man sein, die Zahlen und die Geschichte hinter dem Thema zeigen, genau recherchiert und geprüft. Vorschläge kommen aus „viel Zuschauerpost“, ganz konkrete Fälle und Bitten, denen die Redaktion dann nachgeht. „Den Alltag einfacher machen, Hilfestellung geben, keine Angst wovor auch immer“ist das Ziel.

„Wir sind ein klassisches Verbrauchermagazin.“ Dafür lässt sich der Chef auch mal für einen Tag zum 80-Jährigen umschminken („wie fühlt sich das an?“) oder verbringt drei Tage in einem Altersheim („das war spannend und emotional zugleich“). Wunschthemen hat er noch viele. Er ist froh, dass das Team und seine Familie seinen Job mittragen. Und wenn Niehaves mit „Wiso“ wunschlos glücklich zu sein scheint, gibt es doch einen Wunsch: „Mehr Zeit für die Familie zu haben.“