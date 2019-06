Osnabrück. Die herausragende BBC-Serie "Mord auf Shetland" (Das Erste, sonntags, ab 30. Juni, 21.45 Uhr) startet mit erfolgreich verändertem Konzept nun auch im deutschen TV in die dritte Staffel. Ein komplexer Fall, der sich zu einer handfesten Bedrohung für die Ermittler entwickelt.

Etwas Sommerfrische gefällig? Zumindest Krimifans können ab diesem Sonntagabend virtuell in den Genuss gnädiger Temperaturen und frischer Krimikost gelangen. Während Das Erste zur Hauptsendezeit wie in jedem Sommer immer wieder sonntags einen alten „Tatort“ nach dem anderen auffrischt, startet nun direkt im Anschluss die hierzulande neueste Staffel der beliebten BBC-Serie „Mord auf Shetland“. Einem Tatort, an dem die Temperaturen selten mehr als 15 Grad Celsius erreichen.

Basierend auf den Romanen der Schriftstellerin Ann Cleeves, von der auch die Vorlagen zur britischen Krimiserie „Vera“ stammen, gehen die Produzenten von „Mord auf Shetland“ ab dieser dritten Staffel nun aber neue Wege. Einerseits präsentieren sie erstmals einen Dreiteiler als in sich geschlossene Geschichte. Zum anderen lösen sie sich komplett von den existierenden Romanvorlagen und bringen nun eine eigenständige Handlung „nach Motiven von“ Cleeves' Büchern auf den Bildschirm.

Handfeste Bedrohung

Hier bekommt es Detective Inspector Jimmy Perez (Douglas Henshall) nun zunächst mit einem dubiosen Vermisstenfall zu tun. Nach der Ankunft in Lerwick meldet Passagierin Leanne (Sara Vickers) einen gewissen Rickie, den sie während der Fahrt kennengelernt hat, als vermisst.

Noch wird sie mit ihrem Anliegen nicht ganz ernst genommen. Zumal Perez gerade an einem scheinbar anderen Fall arbeitet. Am Strand wurden gefährliche synthetische Drogen angeschwemmt. Ein kleiner Junge, der sie beim Spielen gefunden hat, schwebt in Lebensgefahr.

Aber bald erkennt Perez Zusammenhänge, die ihn aufhorchen lassen. Eine heiße Spur führt zu Michael Maguire (Ciarán Hinds). Mit dem geheimnisvollen, verschlossenen Mann stimmt etwas nicht. Und bereits am Ende der ersten Episode gibt es mindestens zwei Leichen in einem Fall, der den Ermittlern nicht nur aus den Fingern zu gleiten droht, sondern sich sogar zu einer handfesten Bedrohung für Perez und sein Team entwickelt.

Bereicherung

Den Regisseuren Thaddeus O’Sullivan und Jan Matthys ist nach den Drehbüchern von Chef-Drehbuchautorin Gaby Chiappe und ihrem Team ein spannender und wendungsreicher Fall gelungen, in dem sich das Private und Berufliche der Ermittler mehr und mehr vermischt. So ist ausgerechnet Perez' Kollege Sandy Wilson (Steven Robertson) über seinen Neffen in den Fall verwickelt. Und die väterliche Beziehung, die Perez zu seiner jungen Kollegin Alison „Tosh“ McIntosh (Alison O'Donnell) pflegt, wird mit ganz besonders brutalen Mitteln auf den Prüfstand gestellt.

Anzeige Anzeige

Die inhaltliche Loslösung von Cleeves' Romanen erweist sich – bei allem Respekt vor der Autorin – als Bereicherung. Wobei es freilich bereits zuvor einige künstlerische Freiheiten gab, die sich die Produzenten gegenüber der Vorlage erlaubt hatten. So taucht beispielsweise die weibliche Hauptfigur „Tosh“ in den Romanen von Cleeves überhaupt nicht auf.

Eine Million Zuschauer hinzugewonnen

Dafür entwickelt der sechsstündige Dreiteiler nun dank der sich ausbreitenden Komplexität des Falles einen dramaturgischen Sog, den die vorigen Episoden als Einzelfälle nicht erreichen konnten. Ein Konzept, das sich auch in den Einschaltquoten in Großbritannien bezahlt gemacht hat. Seit der Neuausrichtung ab der dritten Staffel – insgesamt gibt es bereits fünf – hat die Serie im Schnitt rund eine Million Zuschauer in Großbritannien hinzugewinnen können.

Was halt auch dem verstärkten Fokus auf die manchmal kritischen Beziehungsgeflechte unter den Hauptfiguren zu verdanken ist. Wobei es zwischen den beiden Hauptdarstellern Henshall und O'Donnell erstaunliche Parallelen zwischen der Beziehung ihrer Filmrollen zueinander und ihrer Beziehung im wirklichen Leben gibt, wie O'Donnell in einem BBC-Blog ausführt.

Mentor und Freund

„Meine Beziehung zu Douglas Henshall ist der Beziehung zwischen Perez und Tosh nicht unähnlich“, verrät die junge Schauspielerin. Schließlich sei ihre Rolle der „Tosh“ ihre erste „richtige“ Fernsehrolle, während Henshall als langjähriger und „sehr sachkundiger Schauspieler“ für sie so etwas wie ein Mentor geworden sei. Ähnlich wie der erfahrene Detective Inspector Perez in der Serie für „Tosh“. Oder sogar mehr. „Dougie“, wie O'Donnell ihren Mentoren und Kollegen Henshall liebevoll nennt, „ist meine Konstante, und ich wüsste nicht, was ich ohne ihn wäre“.

„Mord auf Shetland – Der Vermisste“ (Teil 1). Das Erste, Sonntag, 30. Juni, 21.45 Uhr. „Bedrohung“ (Teil 2) und „Erlösung“ (Teil 3) laufen am 06. und 13. Juli jeweils um 21.45 Uhr.