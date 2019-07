Osnabrück . Die Entstehung des Albums "Imagine" von John Lennon zeigt diese sehenswerte Dokumentation über den Musiker und seine Frau Yoko Ono. Der Film besteht aus Aufnahmen von der Entstehung des Albums und aus Interviews mit Weggefährten.

Frauenfeindlich und fremdenfeindlich reagierten viele auf Yoko Ono. 1968 kam sie mit John Lennon zusammen. Ein Paar, das beruflich sehr eng zusammenarbeitete. „Beatle John`s bossy girl“, titelte eine britische Zeitung. Ono wurde vorgeworfen, am Ende der Beatles schuld zu sein.

Wie eng die Bindung zwischen den beiden war, zeigt die Dokumentation, in deren Zentrum die Arbeit am Album „Imagine“ (1971) steht. Dass die beiden gemeinsam mit anderen Musikern auch am Zwillingsalbum von Yoko Ono arbeiteten, das zur selben Zeit veröffentlicht wurde, geht in der Dokumentation etwas unter.

Yoko Ono und Sohn Julian kommen zu Wort

„Imagine zu schreiben, ist wohl der Grund gewesen, warum wir zusammengekommen sind“, sagt Yoko Ono, die ebenso wie John Lennons Sohn Julian vor der Kamera von der gemeinsamen Zeit erzählt. Auch andere Wegbereiter kommen zu Wort.

Vor allem aber lebt dieser Film von den Aufnahmen, die während der Arbeit an „Imagine“ gedreht worden, und die zum Teil erstmals öffentlich gezeigt werden. Sie führen sehr nah an das Paar heran. Die beiden hatten ihre Liebe als Kunstwerk inszeniert, ein Höhepunkt war das „Bed-In“ in Amsterdam. Als ihnen der selbstinitiierte Rummel zu viel wurde, zogen sie sich mit weiteren Musikern nach Tittenhurst zurück.

Sechs von sechs Sternen

John und Yoko, Freitag, 5. Juli, 21.45 Uhr, Arte