Asperg. Ob Tatort, „Mord bei Nordwest“ oder „Mörder auf Amrum“ – die Stoffe zu etlichen erstklassigen Fernsehfilmen stammen von Holger Karsten Schmidt, der zudem als Gil Reibeiro die erfolgreichen Portugal-Krimis „Lost in Fuseta“ schreibt. Beim Gespräch in Asperg geht es auch um Dummheit und Niedertracht in der Filmbranche:

Herr Schmidt, Sie schreiben seit 25 Jahren Drehbücher für Fernsehkrimis. Haben Sie mal ausgerechnet, wie viele Menschen Sie schon mit der Tastatur ermordet haben?

(lacht) Die meisten mit „Mörder auf Amrum“, da waren es gleich elf in 90 Minuten. Ansonsten müsste ich schätzen: Knapp 100 werden es wohl sein.

Also schon ein ausgewiesener Massenmörder. Warum müssen in Fernsehkrimis eigentlich immer so viele Menschen sterben? Mit einem einzigen Mord kommt ja kaum einer aus.

Oft ist es eine dramaturgische Notwendigkeit, zum Beispiel, wenn ein weiterer Mord zur Vertuschung des ersten geschieht. Oder es geht um einen Serienmörder, da braucht es nun mal eine gewisse Schlagzahl, um die Dramatik zu erhöhen: Das nächste Opfer kommt bestimmt – kann man es noch verhindern? Ein Serienmörder, der bis Minute 4 mordet und dann 86 Minuten lang aus dem Fenster schaut, ist vielleicht nicht ganz so spannend wie Hannibal Lecter.

Macht es Ihnen Spaß, sich besonders perfide Morde auszudenken?

Überhaupt nicht. Mord ist für mich nur Mittel zum Zweck, um Charaktere zu schildern und universelle Fragen zu behandeln. Mord an sich ist für mich nur Auslöser.

Zuschauern macht“s offenbar großen Spaß, anderen Menschen beim Morden zuzusehen, sonst hätten wir nicht diesen seit Jahren anhaltenden Krimi-Boom sowohl im Fernsehen als auch in der Literatur. Haben Sie eine Erklärung dafür, dass es so ist?

Vielleicht weil die Fallhöhe so enorm ist. Wenn man einen Mord aus der Sicht des Mörders betrachtet, ist es ja nicht so, dass er falsch geparkt hätte. Wenn er überführt wird, ist er am Ende. Seine Frau wird sich von ihm trennen, die Kinder werden ihn im Gefängnis nicht besuchen kommen, die ganze Lebensperspektive geht verloren. Da stellt sich natürlich die Frage: Warum ist jemand überhaupt bereit, einen anderen zu töten? Das ist eine Frage, die jeden interessiert: wie hätte ich mich in dieser Situation verhalten?

Was halten Sie davon, dass am Ende meist alles gut wird?

Wenig. Das Ende muss zum Rest der Geschichte passen. Wenn es sich um einen düsteren Film-Noir mit heroinsüchtigen Kommissaren und lauter kaputten Gestalten handelt, kann am Ende nicht plötzlich Bambi über die Wiese laufen. Es gibt zum Beispiel ganz unterschiedliche Tatort-Redaktionen. Die einen sagen, der Täter müsse am Ende gefasst werden, damit die Zuschauer in Ruhe und der Überzeugung, dass Recht und Ordnung zum Zuge gekommen sind, ins Bett gehen kann. Das geht natürlich an der Realität vorbei und ist auch etwas uninspiriert. Ich finde das schade.

Ein Charakteristikum vieler Krimis und etlicher Tatort-Folgen ist der Überraschungstäter, der am Ende aus dem Hut gezaubert wird und den keiner auf der Rechnung hatte.

Das ist dann schlecht geschrieben. Am Ende zu sagen, es war Kai aus der Kiste, kann buchstäblich jeder. Man muss dem Zuschauer die Möglichkeit des Miträtselns geben. Wenn ich im Laufe der Handlung fünf Verdächtige präsentiere, und am Ende wurde das Opfer vom Blitz getroffen - und das ist im Film niemals etabliert worden - dann ist das schlicht schlechtes Handwerk.

Drehbuchautoren werden in Deutschland im Gegensatz zu anderen Ländern nicht sonderlich wertgeschätzt. Oft tauchen ihre Namen nicht mal im Abspann eines Films auf.

Ja, das kann ich leider nur bestätigen. Der Umstand der Geringschätzung speist sich auch aus dem Umstand, dass viele Leute in der Filmbranche nicht sonderlich interessiert daran sind, den Anteil von Autoren am Film überhaupt zu benennen. Dass wir zum Teil nicht mal im Abspann auftauchen, zeigt aber auch, dass Autoren ständig aus den eigenen Projekten geworfen, ausgetauscht und teilweise wie Menschenmaterial behandelt werden – das muss man so sagen.

Und es wirft kein gutes Licht auf die Branche.

Die Filmbranche wimmelt nicht vor klugen, bescheidenen Menschen mit guter Kinderstube. Ganz im Gegenteil. Das ist aber nicht nur ein brancheninterner Missstand. Die Kollegen aus der Presse schreiben zum Beispiel gerne, der Regisseur erzähle dies und das. Dadurch wissen viele Zuschauer gar nicht, dass es ja der Autor ist, der sich das alles ausgedacht hat – die Geschichte, die Charaktere, die Dialoge, die Schauplätze, überraschende Wendungen und so weiter. Es ist der Autor, der erzählt, nicht der Regisseur. Der kommt ungefähr zwei Jahre, nachdem der Autor sich alles ausgedacht hat, an Bord. Und inszeniert das Drehbuch dann. Er setzt die Vision des Autors um. Verstehen Sie mich aber nicht falsch – ich brauche den Mann oder die Frau, und im besten Fall ergänzen wir uns optimal, um einen guten Film herzustellen. Die Chronologie der Filmherstellung und die Verteilung der Schaffensanteile werden in der Öffentlichkeit sehr selten korrekt wiedergegeben.

Haben Sie mal ein Beispiel für die Nichtbeachtung durch die Presse?

Ich hab mich mal bei dem „Spiegel“-Autor Arno Frank gemeldet, weil er in einem Text über einen preisgekrönten Film meinen Co-Autor und mich verschwiegen hatte. Er besprach den Film ausgiebig, nannte den Regisseur etliche Male und erwähnte uns mit keinem Wort. Er schrieb mir dann: Autoren werden bei uns nur in Ausnahmefällen genannt. Sein eigener Name fehlte über dem Artikel aber natürlich nicht.

Immerhin gib’s gelegentlich Auszeichnungen – Sie haben schon mehrere Grimmepreise bekommen. Gibt es ein Drehbuch, auf das Sie besonders stolz sind?

(überlegt länger) „In Sachen Kaminski“ war eine sehr bewegende Arbeit und ein realer Fall, genauso wie „Gladbeck“ oder „Der Briefbomber“. Das ist man froh, wenn man eine reale Tragödie einigermaßen richtig abgebildet hat, und hofft, dass man allen gerecht geworden ist. Ansonsten fand ich den Zeugenschutz-Thriller „Das Programm“ und so etwas Schräges wie „Das weiße Kaninchen“ mit Co-Autor Michael Proehl ganz gelungen. Und „Mörder auf Amrum“ war beim Schreiben ein großer Spaß.

Gibt’s ein Drehbuch, das Sie gerne umgesetzt sehen würden?

Ja, „Lost in Fuseta“ (lacht). Das war jetzt aber kein Werbespruch, sondern ich bin tatsächlich gerade in Vorgesprächen.

Im Ersten gibt“s bereits einen Lissabon-Krimi, hat Ihr „Lost in Fuseta“ tatsächlich Chancen auf eine Fernsehkarriere?

Wie gesagt, die Anfrage ist da, die Vorarbeiten laufen, wir müssen uns aber noch über einige Eckpunkte klar werden.

Haben Sie eine Wunschbesetzung für die Rolle des Leander Lost?

Wir haben zwölf Kandidaten ausgesucht. Wer es dann wird, muss das Casting zeigen, bei dem ich zum ersten Mal mit dabei bin.

Man hört immer wieder, dass Schauspieler über schlechte Drehbücher maulen. Können Sie das nachvollziehen?

Schwer. Ich höre sehr selten Gemaule von Schauspielern. Nicht, weil ich so super schreibe, sondern weil ich sehr wenig Kontakt mit Schauspielern habe. Es ist sehr aus der Mode gekommen, und ich würde es auch als eine Dummheit bezeichnen, dass Autoren nicht mehr zu Leseproben eingeladen werden.

Erklären Sie mal.

Bei Leseproben wird das Drehbuch komplett von allen Darstellern in ihren Rollen vorgelesen. Man sitzt da mit allen zusammen, auch dem Regisseur, und dann ergeben sich während des Lesens durch die Schauspieler meist Fragen zu der Figur, die sie verkörpern sollen, oder zu dem Dialog. Das ist immer sehr erkenntnisreich für einen Autor, der bei Bedarf Verbesserungen vornehmen kann. Aber es ist auch bereichernd für die Schauspieler, indem auf beiden Seiten ein tieferes Verständnis für die Rollen entsteht. Darauf wird aber mittlerweile überwiegend verzichtet – das heißt, die Schauspieler sprechen mit der Regie, aber die kann nur berichten, was sie glaubt, beim Lesen des Drehbuchs gedacht zu haben. Es ist also stille Post. Die ist aber sehr teuer – ein Drehtag kostet im Schnitt 50.000 Euro – denn die stille Post führt zu langen Diskussionen am Set, weil die Fragen der Darsteller dann dort auftauchen, obwohl sie in der Leseprobe hätten geklärt werden können, ohne solche Kosten zu verursachen.

Als Autor sind Sie Erfinder und Urheber eines Stoffs. Und dann kommen Regie, Produktion, Darsteller, Redaktionen und deren Chefs. Was bleibt da in der Regel vom Drehbuch bei der Verfilmung übrig?

Bei mir mittlerweile zwischen 80 und 100 Prozent – wenn ich bis zum Ende an Bord geblieben bin. Wenn es aber unvereinbare Interessenkonflikte gibt, dann gehe ich lieber, denn Kompromisse rauben einer Geschichte ihre Identität.

Klingt so, als ob es öfter mal knistert.

Es gibt ein durchaus alltägliches Phänomen, das Oliver Berben mal als Regiehörigkeit bezeichnet hat: In dem Moment, in dem ein Regisseur an Bord kommt, lassen Redaktion und Produktion ganz oft ihre dramaturgische Überzeugung fallen, die sie zwei Jahre während der Stoffentwicklung mit dem Autor gemeinsam getragen haben. Dann kommt der Regisseur, will in einer Szene genau das Gegenteil von dem inszenieren, was im Buch steht, und die sagen: Ja, das ist doch super. Das haben wir auch schon immer gefunden. Obwohl sie zwei Jahre lang exakt der gegenteiligen Meinung waren. Das ist leider nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Es geht also im Kern um dramaturgische Inkompetenz.

Wie gehen Sie mit so etwas um?

Ich lasse mir mittlerweile meinen Einfluss auf die Besetzung der Regie vertraglich fixieren und arbeite auch mit Redaktionen oder Produzenten, mit denen meine Bücher schlechte Erfahrungen machen mussten, kein zweites Mal. Ich arbeite mit der Regie, Redaktion und Produktion gerne auf Augenhöhe. Sind die Vorschläge gut, möchte ich die umsetzen, weil sie meine Geschichte verbessern. Sind sie schlecht, muss ich meine Geschichte davor schützen. Beides geschieht bei guten Gesprächspartnern mit dem besseren Argument, und das bessere Argument ist immer dasjenige, das der Story am meisten dient. Einer, der ohne Argument bestimmen möchte, wie etwas zu sein hat – und das geschieht sehr oft – sollte keinerlei Einfluss auf ein Drehbuch haben, denn er bereitet einem schlechten Film den Weg.

Gibt es einen Film mit Ihrem Drehbuch, bei dem Sie sich ganz besonders geärgert haben?

Ich habe mal über viele Jahre einen Film entwickelt. Der Regisseur hat mich dann mit Deckung eines Sendermitarbeiters in die letzte Überarbeitung vor dem Dreh geschickt, aber hinter meinem Rücken wurde auf sein Betreiben hin bereits ein anderer Autor engagiert, der ebenfalls bereit war, mir in den Rücken zu fallen, während ich noch an der Überarbeitung saß. Ohne mir etwas davon zu sagen, sollte der zwei Monate vor Drehbeginn das Buch umschreiben. Und tat das auch. Der Regisseur und der Sendermitarbeiter haben mich also arbeiten lassen, obwohl sie schon wussten, dass sie meine Drehfassung nicht abnehmen werden.

Das ist bitter.

Diese Dimension an Niedertracht war mir auch neu. Ich hatte jahrelang an diesem Stoff gearbeitet, wieder und wieder, Fassung um Fassung. Und ich habe gemerkt, dass ich innerlich dieses Mal nicht unbeschadet aus der Sache rauskomme, wenn ich das unwidersprochen hinnehme. Ich habe das mit meiner Frau besprochen, die sofort verstanden hat, was los ist. Und dann haben wir uns entschlossen zu klagen und uns mit Urheberrechtsanwälten aufmunitioniert. Wir wollten es hier bis zum Endpunkt wissen und die Sache komplett ausfechten.

Mutig.

Ich weiß nicht. Das war gar nicht mutig. Das war Notwehr. Ich hab also den Produzenten mitgeteilt, dass wir sie verklagen, aber sie ließen es drauf ankommen. Der Ersatzautor hat dann allerdings völligen Murks abgeliefert – das war die übereinstimmende Beurteilung von Sender und Produktion nach der Lektüre seiner Arbeit, nicht meine – und nachdem Senderverantwortliche von mir überhaupt mal in Kenntnis gesetzt wurden, was da eigentlich seit Wochen heimlich auch hinter ihrem Rücken vor sich geht, hat der Sender sich umgehend auf meine Seite gestellt. Mein Buch wurde dann mit einem neuen Regisseur, einem neuen Team und einer neuen redaktionellen Betreuung gedreht. Und ich freue mich sehr über das Ergebnis.

Klingt ja fast wie ein Krimi-Drehbuch.

Nein, das klingt wie ein Märchen. Zu schön, um wahr zu sein.

Sie sind ja auch der Erfinder des aktuellen Stuttgarter Tatort-Teams Lannert und Bootz. Was war Ihnen an diesen beiden Figuren wichtig?

Es gibt sehr wenige Geschichten, die noch nicht erzählt worden sind – wir sehen ja immer nur unterschiedliche Facetten. Und ich habe begonnen, Drehbücher zu schreiben, nachdem ich Paul Newman und Robert Redford als Butch Cassidy und Sundance Kid gesehen hatte, auf Deutsch hieß der Film „Zwei Banditen“, geschrieben von dem großartigen, aber leider verstorbenen William Goldman.

Was haben die denn mit Richy Müller und Felix Klare zu tun?

Goldmans Buch beruhte auf einem ganz einfachen alten Filmprinzip: das „odd couple“, ein gegensätzliches Paar, das zueinanderfinden muss. Anders gesagt: Ein Hund und ein Knochen ist langweilig, zwei Hunde und ein Knochen ist Drama. Und so habe ich versucht, die beiden Tatort-Kommissare zu konzipieren. Sie sollten erst langsam merken, dass sie sehr ähnlich ticken. Und ich wollte einen der beiden als Norddeutschen haben, weil ich ja selbst aus Hamburg nach Baden-Württemberg gekommen bin. So wie ich einen deutschen Blick auf Portugal habe, habe ich auch einen Hamburger Blick auf Stuttgart – den wollte ich mitnehmen.

Die Darsteller Richy Müller und Felix Klare standen ja schon fest – haben Sie die mit einbezogen in die Drehbucharbeit?

Ich habe mit beiden über die Jahre mehrfach über ihre Rollen gesprochen. Wenn Schauspieler das Bedürfnis haben, jederzeit gerne.

Sie haben die ersten drei Folgen geschrieben – und dann mussten Sie Ihre „Babys“ ziehen lassen. Tut so etwas weh, wenn man die Figuren erschaffen hat?

Ich habe mir seitdem keinen Stuttgarter Tatort mehr angesehen. Ich kann ja nur verlieren, weil es nur zwei Möglichkeiten gibt: Entweder legt der nächste Autor so einen Super-Tatort hin, dass ich denke: Mist, warum ist mir das nicht gelungen? Oder der nächste Autor macht es schlecht, dann denke ich: Wie behandelt ihr meine Figuren? Aber ich lese und höre, es läuft gut.









Holger Karsten Schmidt

wird am 24. September 1965 in Hamburg als einziges Kind einer Buchhalterin und eines Spediteurs geboren. Mit sechs Jahren schreibt der Junge seine erste Kurzgeschichte, besucht das Gymnasium zunächst in Tonndorf und später in Schwarzenbek, wo er 1985 sein Abitur macht. Schmidt absolviert seinen Wehrdienst, verweigert dann aber nachträglich und macht von 1986 bis 1989 eine Lehre zum Datenverarbeitungskaufmann, die ihn vor allem lehrt, diesen Beruf nicht ausüben zu wollen.

Ein Studium der Germanistik und Politik mit Schwerpunkt Medienwissenschaften in Mannheim bricht er 1992 nach drei Jahren ab und erwirbt vier Jahre später mit dem Drehbuch „14 Tage lebenslänglich“ sein Diplom an der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg. Seitdem arbeitet Schmidt als freier Drehbuchautor und gilt längst als einer der Top-Krimiautoren in Deutschland. Neben zahlreichen weiteren Preisen wird der Tatort-Spezialist und Erfinder der Reihe „Mord bei Nordwest“ für die Bücher zu „Mörder auf Amrum“, „Mord in Eberswalde“ und „Das weiße Kaninchen“ mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet.

Seit einigen Jahren ist Schmidt auch als Romanautor tätig. „Isenhart“ erscheint 2011, den großen Durchbruch schafft er mit seiner mittlerweile dreiteiligen Portugal-Krimireihe „Lost in Fuseta“, die er seit 2017 unter dem Pseudonym Gil Ribeiro verfasst.

Holger Karsten Schmidt lebt mit seiner Ehefrau Ira Zehender in Asperg nördlich von Stuttgart, das Paar ist kinderlos.