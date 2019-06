Berlin. Zum letzten Mal können Joko und Klaas im Duell mit ProSieben 15 Minuten gewinnen. Wenn sie Evil Jareds Hiebe überstehen.

Zum vierten und letzten Mal treten Joko und Klaas heute Abend gegen den eigenen Sender an. Falls sie gewinnen, geht ProSieben tags drauf zum dritten Mal für 15 Minuten in den Primetime-Kontrollverlust.

Um Fußball scheint es im finalen Duell genauso zu gehen wie um Football – auch wenn Evil Jared die Football-Montur offenbar vor allem trägt, um Joko und Klaas gefahrlos zu vermöbeln. Erste Clips zeigen jedenfalls: Der Sender ist bereit, seine Autonomie mit roher Gewalt zu verteidigen. Wie der Wettkampf ausgeht, lesen Sie nach der Sendung an dieser Stelle.

Kommt die zweite Staffel?

Egal, bei „Joko & Klaas gegen ProSieben“ verloren hat – im Quotenrennen war es jedes Mal ein Sieg – ob Joko und Klaas ihre 15 Minuten nun an Aktivisten verschenkten, 40.000 Euro unter Passanten verteilten oder eine Folge „taff“ moderierten. Die Kritik schloss sich dem Publikum an und lobte die Überraschungstüte als Lebenszeichen des linearen Fernsehens. Lauter gute Gründe für eine zweite Staffel, in der ProSieben seinen Stars dann endlich auch das Sender-Logo tätowieren könnte. Wird das Format also fortgesetzt? Noch hält ProSieben sich in der Frage bedeckt: „Wir zeigen heute erst einmal die vierte Show und warten ab, ob sich daraus ein Tattoo ergibt“, teilt ein Sprecher mit. Alles Weitere später.

„Joko & Klaas gegen ProSieben“ läuft am Dienstag, 25. Juni 2019, ab 20.15 Uhr.

