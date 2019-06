Berlin. Ausgerechnet zur Premiere von „Bauer sucht Frau International“ stirbt eine andere RTL-Kuppelshow: „Schlager sucht Liebe“.

Eigentlich sollte die RTL-Schlagzeile des heutigen Tages die Premiere von Inka Bauses Spin-off „Bauer sucht Frau International“ sein. Stattdessen trübt eine schlechte Nachricht die Stimmung: Beatrice Eglis neues Kuppelformat „Schlager sucht Liebe“ verschwindet in der Versenkung.



Wiederholungen statt „Schlager sucht Liebe“

In einer schlichten Programmänderung teilt RTL mit: Eglis Sendeplatz am Sonntagabend füllen ab sofort Wiederholungen der Show „Comeback oder weg“. Wo eben noch Tim Toupet oder Oliver Frank nach der Liebe suchten, wird nun diskutiert, ob Klobrillen-Überzüge und Gaumenpfeifen wieder im Kommen sind.

Wie schlecht war Beatrice Eglis Quote?

Der Grund für das Aus dürfte schlicht im mangelnden Zuschauerinteresse liegen: In der zweiten Ausgabe fiel das Format nach schwachem Start noch einmal auf 1,04 Millionen Zuschauer; im Gesamtpublikum lagt der Marktanteil bei 4,9 Prozent; bei den 14- bis 49-Jährigen waren es 7,2 Prozent. Das meldet der Branchendienst „DWDL.de“. Mit diesen Zahlen bleibt die Kuppelshow weit hinter dem Senderschnitt, der im vergangenen Jahr bei 8,3 (Gesamtpublikum) bzw. 11.3 Prozent (junge Zielgruppe) lag.

Und was ist mit dem Rest der Kuppelshow?

Die verbliebenen Folgen von „Schlager sucht Liebe“ zeigt RTL am Sonntagvormittag, am 30. Juni und am 14. Juli um 11.05 Uhr, am 7. Juli abweichend um 11.50 Uhr. Die wenigen Fans der Sendung können den Spannungsbogen also weiterverfolgen.