Er wird am Mittwoch 65 Jahre alt und ist seit 1991 als Münchener „Tatort“-Kommissar bekannt und beliebt. Grund genug also für dem Bayerischen Rundfunk seinem Starschauspieler Miroslav Nemec eine filmische Biografie zu schenken. Eine „Lebenslinie“, die 1954 im kroatischen Zagreb in bescheidenen Verhältnissen begann und oft einer emotionalen Achterbahnfahrt glich. Als Junge wurde der Sohn eines Bankangestellten ins oberbayerische Freilassing geschickt, wo er bei einer Tante lebte und erzogen wurde. Eine schwierige Zeit, die oft von Heimweh nach Jugoslawien und emotionalen Defiziten geprägt war, und aus der eine innere Zerrissenheit erwuchs. Ein emotionaler Zustand, den Nemec erst spät überwinden konnte - auch dank einer neuen Partnerin, mit der er mit 56 zum insgesamt dritten Mal zum Vater wurde. Einfühlsam begleitet die Autorin Birgit Eckelt den TV-Star zu den Orten seiner Vergangenheit, etwa nach Zagreb, lässt Freunde und Weggefährten zu Worte kommen (so auch „Tatort“-Partner Udo Wachtveitl), zeigt Privates und erwähnt zudem das soziale Engagement von Nemec, etwa wie er Kriegswaisen in seiner alten Heimat unterstützt. Mehr als eine „Homestory“, sondern eine durchaus bewegende Darstellung mit Erkenntnisgewinn.

BR, Montag, 24. 6. 2019; 22.00 Uhr: „Lebenslinien: Miroslav Nemec – Der Tatortkommissar und ich“