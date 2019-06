Berlin. "Avengers: Endgame" wird einem Bericht zufolge um neue Szenen ergänzt. Überholt der Marvel-Hit doch noch "Avatar"?

Der Blockbuster "Avengers: Endgame" soll um neue Szenen ergänzt werden. Das teilte Marvels Studio-Chef Kevin Feige offenbar im Gespräch mit dem Entertainment-Portal "Screen Rant" mit. Eine offizielle Bestätigung seitens Disney steht bislang noch aus.

Was ändert sich an "Avengers: Endgame"?

Dem Bericht zufolge kommt das Superhelden-Abenteuer am 28. Juni in einer leicht veränderten Fassung noch einmal in die Kinos. Dabei soll es sich um keinen kompletten Umschnitt handeln; die Ergänzungen betreffen das Ende des Films. Bei "Avengers: Endgame", dem Schlusspunkt der bisher 22 Filme des Marvel-Universums, war zum ersten Mal auf die so genannte Post-Credit-Szene verzichtet worden. In ihr wurden sonst kommende Wendungen der übergreifenden Geschichte angedeutet. Einen vergleichbaren Teaser wird aber wohl auch die neue Version nicht bieten. Feige beschrieb die Eingriffe in die erste Fassung dem Bericht zufolge so: "Wenn Sie im Kino bleiben und den Film zu Ende ansehen, wird es nach den Schlusstiteln eine 'deleted scene' geben, eine kleine Verbeugung und ein paar Überraschungen."

Überholt "Avengers" nun doch noch "Avatar"?

"Screen Rant" deutet die Ankündigung als Kniff im Wettstreit mit "Avatar" (2009). Obwohl "Endgame" unzählige Kassenrekorde gebrochen hat, liegt James Camerons Sci-Fi-Abenteuer in der prestigeträchtigsten Liste immer noch vorn: Mit einem Einspielergebnis von 2,788 Milliarden Dollar ist er der erfolgreichste Film aller Zeiten. "Avengers: Endgame" liegt zurzeit noch auf Rang 2. Der Abstand beträgt rund 45 Millionen Euro, die harte Marvel-Fans nun wegen der Bonus-Szenen ins Kino tragen könnten. Ob die neue Fassung auch in Deutschland zu seinen sein wird, ist nicht bekannt.

Mehr zum Thema