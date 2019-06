Osnabrück . Wie kann Plastik in der Kleidung vermieden werden? Dieser Frage widmet sich Sabine Lindlbauer in ihrer sehr informativen Dokumentation.

Derzeit achten viele Menschen darauf, Plastik zu reduzieren. Der Umwelt zuliebe verzichten sie auf Plastiktüten oder kaufen Kosmetikprodukte ohne Mikroplastik. Die wenigsten denken an ihre Kleidung. Aber auch sie enthält oft Plastik – in Form von Polyester, das kaum recycled werden kann. Und durch den Abrieb beim Tragen oder beim Waschen entsteht Mikroplastik, das in den Naturkreislauf gelangt.

In ihrer sehr informativen Dokumentation stellt Sabine Lindlbauer Menschen vor, die an einer Lösung dieses Problems arbeiten. Die Studentin Franziska Uhl, eine angehende Textil-Ingenieurin, ist auf der Suche nach Produktionsmöglichkeiten für eine Faser aus Hundehaar. Sie sagt, „Chiengora“ sei weich wie Kaschmir und im Überfluss vorhanden. Mit einer Freundin hat sie ein Startup gegründet.

Wie dringend eine solche Lösung ist, zeigt Helmut Huber. Die Qualität der von ihm gesammelten Alt-Textilien werde immer schlechter. Und: Kunststofffasern, beispielsweise aus Outdoorkleidung, könne er nicht weiterverwenden. Detailliert zeigt die Dokumentation die Zusammenhänge zwischen Produktion und Verwertung auf. Und sie weist auch auf das Kaufverhalten hin, das in der Vergangenheit weniger der Notwendigkeit, als dem Freizeitvergnügen diene.

Re: Plastikmüll statt Mode. Ersticken wir in Billig-Altkleidern? 27. Juni, 19.40 Uhr, Arte

Sechs von sechs Sternen