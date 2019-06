Osnabrück. Die fabelhafte Musikdokumentation zeichnet die 50jährige Karriere des texanischen Trios nach.

Zwei Vollbärte und ein Bart: seit fünf Jahrzehnten mischen Billy Gibbons, Dusty Hill und Frank Beard, besser bekannt als ZZ Top (der Name ist eine Hommage an ihre Bluesidole), die Musikszene auf. Keine Band existiert länger in Urbesetzung. Sam Dunn würdigt das Trio aus Texas in seiner fabelhaften Musik-Doku und zeichnet die Karriere der wohl bekanntesten Bartträger der Rockgeschichte nach: von den Anfängen als Teenager in Schülerbands über die spektakuläre „Worlwide Texas Tour“ mit echtem Büffel auf der Bühne bis zu ihrem internationalem Durchbruch 1983, der eng mit dem aufkommenden Musikvideosender MTV verbunden ist.



Der untertitelte Film ist gespickt mit interessanten Geschichten und sehenswertem Archivmaterial. Gibbons, Hill und Beard geben bereitwillig Auskunft, erklären wie ihr markanter Sound entstand und erzählen Anekdoten. Vom Gig vor nur einem Zuschauer oder von ihrem Auftritt auf Hawaii als Vorband der Rolling Stones, wo Mick Jagger mit einem umgedrehten Besen einen Bart imitierend an der Bühnenseite stand. Aber auch die Beards Drogenkonsum geschuldete mehrjährige Auszeit wird nicht ausgespart, die letztlich für ihr haariges Markenzeichen verantwortlich ist. Dieser Film ist eine Perle für alle Musikfans über ein immer authentisches Trio, das sich selbst bescheiden nur als „Interpreten des Blues“ sieht.

ZZ Top: That Little Ol’ Band from Texas

Freitag, 21.06.2019, 21:55 Uhr, Arte

Sechs von sechs Sternen