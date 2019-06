Berlin. Joko und Klaas besiegen zum zweiten Mal ProSieben. Statt einer Irokesen-Frisur kriegen sie weitere 15 Minuten Freispiel.

„Wenn wir diese 15 Minuten gewinnen, was ja sehr wahrscheinlich ist“, sagt Klaas Heufer-Umlauf kurz vor der letzten Spielrunde, „dann steht kein Stein mehr auf dem anderen in Unterföhring. Vaffanculo!“ Wenige Minuten später entscheidet das Duo sein drittes Duell gegen den eigenen Sender für sich. Der Irokesen-Schnitt in Form und Farbe des ProSieben-Logos bleibt den beiden Entertainern damit erspart. Stattdessen dürfen sie am Mittwoch, 19. Juni, ab 20.15 Uhr noch einmal 15 Minuten lang senden, was immer sie wollen.

Wie ist die dritte Ausgabe gelaufen?

Die Siegesgewissheit im Endspiel kam nicht von ungefähr: Von sechs Spielrunden hatten Joko und Klaas nicht weniger als fünf für sich entschieden. Sie hatten eine Bob-Bahn in Bowlingschuhen erklommen; sie hatten Nutella-Crêpes und Gabeln nur anhand des Gefühls identifiziert, das sie beim Einschlag auf dem nackten Rücken verursachen. Nationalflaggen fremder Länder klebten sie besser zusammen als Wigald Boning und Hugo Egon Balder. Bei einer Anschleich-Übung besiegten sie Palina Rojinski und Simon Gosejohann. Thore Schölermann und Lena Gercke schlugen sie, als es darum ging, Globen und Ukulelen bis zur Unkenntlichkeit zu zerschlagen. Schwächen erlaubten sie sich nur, als sie Wasser im Ganzkörper-Schwamm-Anzug durch einen Hindernis-Parcours schleppten. Fünf gewonnene Spiele – im Finale bedeutete das fünf Wände weniger, durch die Joko und Klaas sich mit dem Hammer schlagen mussten, um noch einmal über den eigenen Arbeitgeber zu triumphieren. Angesichts der Siegerstimmung nur eine Formsache.

Joko und Klaas: Wie geht es jetzt weiter?

Nach ihrer Straf-Moderation des ProSieben-Magazins „taff“ am Montag und dem Duell am Dienstagabend gehen Joko und Klaas nun einen dritten Tag in Folge auf Sendung. Am Mittwoch, 19. Juni, kriegen sie noch einmal Mal eine Viertelstunde Live-Programm geschenkt, in der sich sie ohne redaktionelle Kontrolle austoben dürfen. Ihr viertes und vorerst letztes Duell gegen den Sender wird dann am kommenden Dienstag, ab 20.15 Uhr gezeigt.

