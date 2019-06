Berlin. Neue „jerks.“-Staffel: Fahri Yardim und Christian Ulmen sprechen über Scham. In Yardims Fall, ohne das Klo zu verlassen.

Am Dienstag, dem 18. Juni, startet Joyn, ein neuer Streaming-Dienst von ProSiebenSat.1 und Discovery. Erstes Highlight des 7TV-Nachfolgers ist die dritte Staffel von „jerks.“ Christian Ulmen und Fahri Yardim spielen sich darin selbst – in erfundenen Abenteuern.

In den neuen Folgen gibt Fahri sich als Vergewaltigungsopfer aus. Ulmen gewinnt eine Hospiz-Wette auf den Tod von Fahris Vater, macht mit seiner Freundin Jasna Schluss und überreicht ihr im selben Atemzug ihre Brustkrebs-Diagnose. Ist das nun lustig? Oder tragisch? Die Frage geht an die Hauptdarsteller.

Herr Ulmen, in „jerks.“ tapern Sie in schreckliche Peinlichkeiten, und leider erkennt man sich oft wieder. Wieso guckt man es trotzdem so gern?



Ulmen: Es gibt einem wahrscheinlich das Gefühl, nicht allein zu sein.

Yardim: Du wirst erlöst von der Unfehlbarkeit, wenn andere dir die Unvollständigkeit Mensch zu sein vorleben. Besonders in Zeiten des Optimierungswahnsinns.

Das klingt ja fast nach einer Botschaft, die auf den Zeitgeist ...

Yardim: Verzeihung, ich fühlte mich durch ihre freundliche Frage dazu genötigt in Kalendersprüchen zu antworten.

Ulmen: Wir haben keine Botschaft. Wir müssen uns das in den Interviews auch alles erst zurechtbasteln. Wir erzählen Geschichten, auf die wir Lust haben oder die wir genau so erlebt haben. Wir zeigen unsere Schmach und teilen sie. Eine Botschaft kann sich jeder herausziehen, wie er mag.

Im Trailer heißt es: „Alles andere wäre Verrat am Sein.“ Das klingt schon nach was ganz Wesentlichem.

Yardim: Das ist „jerks.“. Es ist ungewollt mächtig.

Ulmen: Es geht um das Leben, klar ist das wesentlich.









Die Figuren heißen wie Sie, sind aber behutsam fiktionalisiert. Wer ist im wirklichen Leben der peinlichere?

Ulmen: Fahri.

Yardim: Ja.

Gibt es Beispiele?

Yardim: Ich sitze gerade auf Klo.

Nanu.

Yardim: Der Anruf kam schneller als erwartet. Ich kam nicht mehr runter.

Ulmen: Haha! Mir geht das auch oft so. Drückst du dann auch immer einfach die Stummschalte-Taste – damit man nicht hört, wie du spülst?

Yardim: Das Spülen habe ich schon hinter mir; aber ich komme hier trotzdem nicht mehr weg.

Könnten Sie noch mal drücken? Sonst glaube ich das nicht.

Yardim: Das kann ich gerne machen, bitte schön. (Im Hintergrund rauscht es.)

Hut ab! Die Serie hat ja auch ein ganz unverkrampftes Verhältnis zum Körper. Es gibt sogar einen Pups-Witz.

Yardim: Wer pupst denn da?

Ulmen: Ich. Die Szenen mit mir vergisst Fahri schnell. Der sitzt vorm Fernseher und denkt sich immer nur: „Wann komme ich denn wieder?“ Es ist aber kein Pups-Witz! Es gibt keine Witze in „jerks.“ Es geht um die Scham, die man empfindet, wenn es riecht. Es ist mehr Drama denn Komik.

Yardim: Ich habe jedenfalls kein Problem mit meiner Natur. Und zwar objektiv betrachtet. Das hat der „Playboy“ festgestellt. In einer ihrer Qualitätsumfragen suchten sie den „most fuckable 'Tatort'-Kommissar“. Ich erhielt die Goldmedaille. Und Christian, ich weiß gar nicht mehr, wo warst du nochmal?

Ulmen: Ich tauche nicht auf. Außer in der Liste mit „Tatort“-Kommissaren, mit denen man mal ein Bier trinken möchte. Da stehe ich auf Platz 9.





Beim Körper-Humor ist mit dem Begriff Bodyshaming inzwischen ein neues Tabu dazugekommen. Vermissen Sie die Dicken-Witze von früher?

Yardim: Das kann Christian immer sehr schön beantworten.

Ulmen: Das meint er nicht ernst. Ich schweife immer leicht ab; dann langweilt Fahri sich und spult innerlich vor. Egal. Es ist ja gar nicht so, dass man keine Witze mehr über Dicke machen darf. Es gibt nur eine allgemeine Sensibilität dafür; und das ist doch erstmal toll oder dass Nora Tschirner einen Film wie „Embrace“ macht, der Frauen Mut macht, ihren Körper anzunehmen. Nirgendwo steht aber geschrieben, dass man nie mehr über Dicke lachen darf. Man soll sie nur nicht diskriminieren. Anders gefragt: Lache ich darüber, dass der Dicke dick ist? Oder über Fahri, der so ein Depp ist und Dicke beleidigt?

Benutzen Sie „jerks.“, um sich an Gaststars ranzumachen, die Sie schon immer kennenlernen wollten?

Yardim: Ich ja, Christian nein.

Bei welchen hat es geklappt?

Yardim: Bei Volker Bruch, dem Hauptdarsteller aus „Babylon Berlin“. Bei Andreas Bourani, bei Sido – wobei ich den vorher schon kannte. Wer noch?

Ulmen: Marcel Reif.

Yardim: Darf man das schon sagen? Marcel Reif war ein Highlight für mich.

Ulmen: Es gibt ganz viele, die mitspielen wollen, weil sie die Serie toll finden. Und dann machen wir das und schreiben sie rein – und plötzlich heißt es dann: Nee, das möchte ich doch lieber nicht. Den Effekt gibt es ganz, ganz oft bei „jerks.“

Yardim: Promis sind Feiglinge.

Ulmen: Es gibt einerseits ein Verständnis für die Temperatur, den Groove, den wir da spielen. Aber selber mittanzen, das ist noch mal was anderes.

Yardim: Die wollen „jerks.“ zur Imagepflege, sich aber nicht in ihrem Narzissmus entlarven.

Ulmen: Und selbst bei den abgerockten Typen, bei denen, die verschlammt in der Ecke hängen und unglaublich uneitel wirken – selbst die mögen es eigentlich nicht, die Kontrolle über ihr Wirken zu verlieren.

Yardim: Bei uns ist ja letztendlich auch so.

Ulmen: Letztendlich macht das jeder. Fahris und meine ungenante Art ist natürlich auch eine Masche. Aber das sagen wir keinem.

Yardim: Man müsste sie alle aufzählen.

Eben. Aber Sie nennen ja keinen einzigen Namen!

Yardim: Zu unfair. Wir übernehmen keine Fremdverantwortung. Jeder muss selbst entscheiden, ob er seinem narzisstischen Treiben entfliehen will oder nicht.

Herr Ulmen, zu den Abweichungen zwischen der Serie und der Realität gehört, dass Ihre Frau Collien in der Serie ihre Ex-Frau ist – war das von der ersten Folge an so?

Ulmen: Ja, von Anfang an. Wie übrigens jeder Ihrer Leser weiß. Sie kennen also die ersten Staffeln gar nicht.

Leider nein. Wäre es Ihnen unangenehm gewesen, sich als Ehepaar im Fernsehen zu erleben?

Ulmen: Bei der allerersten Anfrage hatte ich nur gelesen, dass Collien und ich uns als Paar spielen sollen. Da habe ich sofort abgesagt. Ich dachte, das wird so was wie „Sarah und Marc in Love“, so eine Doku-Soap. Dann haben sie mir die dänische Serie „Klovn“ gezeigt, auf der alles basiert, und wir haben noch mal neu nachgedacht. Weil es uns immer noch zu nah war, haben wir es zu einer Ex-Beziehung umgebaut. Jetzt sind wir mit einem Fuß in der Wirklichkeit, aber weit genug weg.

Klausjürgen Wussow wurde als Professor Brinkmann um ärztlichen Rat gebeten. Hat „jerks.“ schlauere Zuschauer oder glauben Fans die Geschichten?

Yardim: „jerks.“ grenzt niemanden aus. Man kann es vielschichtig gucken oder oberflächlich.

Ulmen: Es ist für jeden was dabei. Bei einem Fernseharzt ist es bestimmt was anderes. Was soll man uns denn fragen? Die einzige Frage, die immer kommt, lautet: Ist das alles echt?

Yardim: Was zum Beispiel sehr viele fragen: Ob das in der Serie wirklich mein Haus ist.

Ulmen: Und das ist es!

Andy Borg hat verraten, dass er oft für Tony Marshall gehalten wird und dann einfach in dessen Namen Autogramme gibt.

Yardim: Ich mache Selfies. Hinterher bedanken sich bei mir einige für „Fack ju Göhte“. Damit gehen sie weg, mit der tiefen Freude grade Elyas M´Barek getroffen zu haben.

Ulmen: Ich werde nicht so oft verwechselt, aber jetzt schon dreimal mit Daniel Brühl, obwohl wir null Komma null Ähnlichkeit haben.

Yardim: Armer Daniel Brühl.





Die „Fack ju Göhte“-Verwechslung liegt vielleicht daran, dass sowohl da als auch bei „jerks.“ immerzu Pick-up-Kekse im Bild sind. Ist das bei Ihnen echtes Product Placement oder eine Parodie?

Yardim: Das werden wir nicht beantworten.

Schämt man sich ein bisschen dafür, wenn man mitten in der Spielhandlung Produkte in die Kamera hält?

Ulmen: Man hat als Schauspieler immer das Recht, Nein zu sagen. Man muss eine Serie ja finanzieren. Warum nicht durch Product Placement. So lange es nicht lächerlich wirkt. Keiner würde uns glauben, wenn wir alle Szenen in Schiesser-Unterwäsche und mit Haarspange in der Frisur drehen würden. Aber Kekse – Fahri ist ja wirklich eine regelrechte Naschkatze. Total süß. Mir ist nur eins wichtig: Zu keinem Zeitpunkt darf eine Firma, die ihr Produkt in unser Set stellen möchte, auch nur einen Fitzel am Drehbuch mitreden.

Yardim: Und in „jerks.“ spielen wir wie gesagt uns selbst. Vielleicht wird der ein oder andere es mitbekommen haben: Wir machen auch im sonstigen Leben Werbung. „jerks.“ zitiert dabei nichts weiter als unser Leben.

Kein Product Placement kann ja auch stören. Ich fühle mich immer aus der Geschichte geschmissen, wenn auf dem PC des „Tatort“-Kommissars eine fiktive Suchmaschine auftaucht.

Yardim: Oh Gott, die hatte ich auch schon zu oft!

Aber warum wird ausgerechnet Pick-up überall geknabbert? Ich kenne keinen, der das ein zweites Mal gekauft hat, sehe die Riegel aber von Schweighöfer-Filmen über das Dschungelcamp bis hin zu „jerks.“

Ulmen: Die Anbahnung läuft in Etagen, in denen wir uns nicht aufhalten. Dem nachzugehen, fände ich auch spannend, aber wir können da nicht helfen.

Ein mit „jerks.“ verwandtes Format ist „Pastewka“, wo sich der Hauptdarsteller auch fiktionalisiert – ebenfalls als Komödie. Könnte man mit Promi-Biografien auch in anderen Genres spielen oder geht es nur, wenn man sie zu Clowns macht?

Yardim: Wieso Clowns? Das ist ein Drama.

Ulmen: Finde ich auch. In den ersten drei Folgen geht’s um Krebs, Tod und Vergewaltigung. Das ist ja alles erstmal nicht lustig.

Gerade in dieser zugespitzten Verdichtung würde man es aber auch kaum als Drama pitchen.

Yardim: Noch weniger würde ich es als Comedy bezeichnen.

Ulmen: Es ist eine Serie über das Leben.

Schambesetzte Situationen halten sich im Gedächtnis ungeheuer lange …

Ulmen: Haha! Zum Beispiel die, wo Sie damals das Interview mit den beiden Schauspielern geführt haben, deren Serie Sie gar nicht gesehen haben? (lacht)

Ich habe die neuen Folgen ja gesehen und, was noch wichtiger ist, das sogar gern. Viel peinlicher wäre es doch, über eine Serie zu sprechen, von der ich jede Folge kenne und mies finde.

Yardim: Da hat er Recht …

Ulmen: Nein, ich finde, man muss zumindest eine Staffel komplett gesehen haben.

Yardim: Eine Staffel? Wenn du jeden Tag Interviews führst – da hängst du doch nur noch vor der Glotze. Lass doch mal den armen Mann.

Ulmen: Ich rede nicht mit Michael Ende, ohne die „Unendliche Geschichte“ gelesen zu haben. Gut, der ist tot. Gerade die ersten drei Folgen von unserer dritten Staffel schlagen eine ganz neue Richtung ein. Das kriegt man nicht mit, wenn man die ersten beiden nicht kennt.

Yardim: Wir jedenfalls haben vor diesem Gespräch alle Interviews gelesen, die Sie in Ihrem Leben geführt haben.

