Berlin. Wird Pascal Hens Sieger im „Let’s Dance“- Finale 2019? Wir befragen die Zahlen und Ex-Juror Michael Hull.

Am Freitagabend (RTL, 20.15 Uhr) endet die zwölfte „Let’s Dance“-Staffel. Im Finale stehen die Handball-Profi Pascal Hens, Sängerin Ella Endlich und der gehörlose Kampfsportler Benjamin Piwko. Wie stehen Hens‘ Chancen auf den Sieg? Die Analyse:



Pascals Final-Tänze

Mit diesen Tänzen treten Pascal Hens und Ekaterina Leonova im Finale an:

Jurytanz: Tango, „Por Una Cabeza“, Carlos Gardel,

Lieblingstanz: Salsa, „Valio La Pena“, Marc Anthony,

Freestyle: „Madagascar“, Medley (Film).

Pascal Hens‘ Punkte im Staffel-Verlauf

Bis zur Staffelmitte hat Pascal Hens sich kontinuierlich steigern können. In der fünften und sechsten Show bekommt er zweimal nacheinander die volle Punktzahl. Je mehr Tänze danach für die Show einzustudieren sind, desto mehr Schönheitsfehler unterlaufen ihm allerdings. Schlechtester Tänzer ist er über die ganze Staffel kein einziges Mal – bis zum Halbfinale. Ausgerechnet beim psychologisch wichtigen Endspurt zittert er am Ende der Show um sein Weiterkommen. Mit einem Staffelschnitt 25,56 Jury-Punkten pro Tanz liegt Hens vor Benjamin Piwko (22,44 Punkte), aber deutlich hinter der Jury-Favoritin Ella Endlich (28,25).

Das Michael-Hull-Votum: Was sagt der Experte?

In den ersten beiden „Let’s Dance“-Staffeln saß Michael Hull neben Joachim Llambi am RTL-Jury-Pult. Für uns begleitet der mehrfache Weltmeister die Show auch weiterhin. So schätzt er die Final-Chancen von Pascal Hens ein:

Pascals Gesamtleistung: „Pascal hat eine wirklich sehr, sehr gute Entwicklung gemacht. Er hat sich keine Fehler erlaubt – bis auf den Samba der letzten Woche, wo sich sein Schuh gelöst hat. Ich glaube, gerade bei den Männern habe ich noch nie eine so gute Trainingsleistung gesehen. Als Profi-Sportler ist er das gewohnt; aber natürlich muss er als Handballer für den Tanz komplett umdenken. Was gelungen ist, weil er die Herausforderung liebt.“

Pascals Stärke: „Pascal ist für mich der Trainingshengst. Und vielleicht hilft beim weiblichen Publikum auch die banale Tatsache, dass er ein Mann ist.“

Pascals Schwäche: „Ich habe bei Pascal keine Grenzen gesehen; beim Jury-Tanz werden die Kollegen sich schwergetan haben, einen wirklichen Schwachpunkt zu finden.“

Hulls Lieblingstanz: sein Charleston-Dreier mit Marta und Ekaterina. (Hier finden Sie das Video zum Tanz.)





Michael Hulls Wermutstropfen

„Ich bin sehr enttäuscht, dass Nazan Eckes raus ist“, sagt Michael Hull. „Für mich hat sie von allen Kandidaten die eindrucksvollste Entwicklung hingelegt. Anfangs hatte ich sie als Wackelkandidatin eingeschätzt; aber dann musste ich manchmal zweimal hinschauen, um zu glauben, wie sehr sie sich gemacht hat. Die wurde immer freier! Und es war wunderbar zu sehen, wie sehr sie ihre Persönlichkeit auf der Tanzfläche gezeigt hat. Für mich war das die beste Entwicklung; und es ist sehr, sehr schade, dass sie dann doch rausmusste.“

Die Finalisten im Influencer-Ranking

Was das Interesse im Internet angeht, hat „Let’s Dance 2019“ schon vor dem Finale eine deutliche Siegerin: Ella Endlich. Bei Instagram liegt sie mit 120.000 Followern weit vor den männlichen Finalisten. Bei Google wurde ihr Name an jedem „Let’s Dance“-Abend am häufigsten gesucht – ausgenommen die Kennenlern-Show und das Viertelfinale am 31. Mai, wo Benjamin Piwko die User noch ein bisschen mehr interessierte. Bei Facebook liegen Endlich und Pascal Hens mit gut 67.000 Abonnenten etwa gleichauf.

Instagram

Ella Endlich: 120.000 Follower

Benjamin Piwko: 84.800 Follower

Pascal Hens: 58.500 Follower

Facebook

Pascal Hens: 67.735 Follower

Ella Endlich: 67.288 Follower

Benjamin Piwko: 17.035 Follower





Was passiert noch im „Let’s Dance“-Finale?

Die Show beginnt wie gewohnt mit einem Eröffnungstanz der Profis, diesmal zum Song „Sweet Dreams/No Limit“. Für einen weiteren Sondertanz der Profis kündigt RTL einen noch namenlosen „Special Guest“ an. Die bereits ausgeschiedenen Paare werden noch einmal mit ihren Lieblingstänzen zu sehen sein: