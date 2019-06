Berlin. Wer gewinnt das Finale von „Let’s Dance 2019“? Wir begleiten die Show bis zur Verleihung des Titels.

Ella Endlich, Benjamin Piwko oder Pascal Hens: Wer siegt im Finale von „Let’s Dance 2019“?



Erste Runde: die Jury-Tänze

Das „Let’s Dance“-Finale beginnt mit der härtesten Runde: In den Jury-Tänzen müssen die Kandidaten sich der Disziplin stellen, die ihnen im Staffelverlauf die größten Probleme bereitet hat. Benjamin Piwko macht den Auftakt mit einem Cha Cha Cha zu „Cake By The Ocean“. Und seine Schwächen werden umso deutlicher, je weniger Jorge González es aussprechen mag: „Du warst sehr aufgeregt“, sagt er. „Konzentrier dich. Du hast noch zwei Tänze.“ Llambi will vor allem mehr Siegeswillen sehen. Am Ende kommen 23 Punkte zusammen.

Damit liegt Piwko nach dem ersten Durchgang abgeschlagen auf Rang 3. Denn Ella Endlich holt mit ihrem Quickstep genauso die Bestnote wie Pascal Hens mit dem Tango – und das, obwohl Ekaterina Leonova (die Siegerin der letzten beiden Staffeln!) seine Choreographie für das Finale noch ambitionierter gestaltet hatte. Selbt Llambi entdeckt keine Fehler. Im Fall von Ella verbindet der strengste Juror sein Urteil mit einem Hinweis ans Publikum: „Das war ein klassischer Quickstep“, sagt Llambi. „Und ohne eine klassische Tanzausbildung hast du den perfekt getanzt.“ Unmissverständlich wendet er sich damit gegen den Vorwurf, Ella habe durch ihre Ausbildung im Musical-Bereich einen unfairen Vorteil.