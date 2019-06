Köln. Der Kölner Sender RTL hat eine Täuschungsaffäre im eigenen Haus aufgedeckt: Ein langjähriger TV-Reporter soll in mindestens sieben Fällen Fernsehbeiträge bewusst manipuliert haben.

Ein langjähriger Mitarbeiter des Regionalsenders "RTL Nord" soll in mehreren Fällen TV-Beiträge für RTL manipuliert haben. Das meldete der Sender in einer Pressemitteilung am Freitag.

Nach Hinweisen einer Kollegin seien dem 39-Jährigen mehrere "bewusst verfälschende Eingriffe in seinen Beiträgen" nachgewiesen worden. Diese wurden laut RTL überwiegend im Mittagsjournal "Punkt 12" gesendet.

Der Reporter habe im Gespräch mit den RTL-Chefs versucht, die Vorwürfe zu relativieren. "Da die Beweislage in den geprüften Fällen jedoch eindeutig war", sei der Mann umgehend entlassen worden.

Ein erster Hinweis auf Unregelmäßigkeiten sei am 15. Mai eingegangen, schreibt RTL. "Eine Mitarbeiterin zeigte an, dass ein Beitrag des Reporters über Codein-Missbrauch nicht mit den Fakten aus dem ebenfalls von ihm gedrehten Rohmaterial übereinstimme."

Beiträge nicht erfunden, aber darin übertrieben

Michael Pohl, Programmchef und Geschäftsführer RTL Nord, erklärte, die geprüften Beiträge seien "im Gesamtkontext zwar nicht erfunden, aber handwerklich und inhaltlich sehr geschickt dahingehend manipuliert, dass sie aufregender und größer wirken sollten, als es die Realität hergab." Damit habe der Reporter bewusst "rote Linien des Journalismus" überschritten.

RTL Nord und RTL prüften nun alle Beiträge des Reporters aus den vergangenen zwölf Jahren.

Dieser Fall zeigt uns, dass sie nicht völlig fehlerresistent sind. Wir werden deshalb sehr konsequent daran gehen, den gesamten Prüfungsprozess rund um TV-Beiträge vor der Ausstrahlung noch weiter zu verbessern. Michael Wulf, RTL-Chefredakteur

Alle Beiträge des Reporters sind laut RTL sowohl online als auch im internen Newsarchiv umgehend gesperrt worden.