Osnabrück. Mit seinem vielfach preisgekrönten Spielfilm „Die Wunde“ (Arte, Mittwoch, 22.45 Uhr) gelingt es Regisseur John Trengove, zwei afrikanische Tabus – Beschneidungsritual und Homosexualität – zu einem eindringlichen Drama zu verdichten.

Eigentlich hat Xolani (Nakhane Touré) seinem südafrikanischen Heimatdorf und dessen ursprünglichen Traditionen längst den Rücken gekehrt. Aber einmal im Jahr kehrt der Lagerarbeiter zurück in sein Dorf in den Bergen, um als Betreuer den männlichen Jugendlichen beim Ukwaluka, einem uralten Beschneidungs- und Initiationsritual, beizuwohnen. Nach dem äußerst schmerzhaften Eingriff geht es für eine Woche in den Busch, wo die Jungs zu „richtigen“ Männern reifen sollen. Xolani soll diesmal ein Auge auf Kwanda, den „verweichlichten“ Sohn eines reichen Industriellen, werfen. Als Kwanda den wahren Grund für Xolanis Engagement als Betreuer herausbekommt, bahnt sich eine Katastrophe an.

In seinem vielfach preisgekrönten Film „Die Wunde“ verdichtet Regisseur und Drehbuchautor John Trengove gleich zwei afrikanische Tabus zu einem eindringlich inszenierten Drama. Es geht um die Tabus der rituellen, manchmal tödlichen Beschneidung sowie um Homosexualität. Dabei gelingt es Trengove auf eindringliche Weise, archaische Männlichkeitsbilder zwischen Tradition und Moderne auf einen kritischen Prüfstand zu stellen, ohne dabei belehrend zu wirken oder sich gar darüber lustig zu machen. Das erschütternde Ende drückt vor allen Dingen Ratlosigkeit aus.

Wertung: 5 von 6 Sternen.

„Die Wunde“. Arte, Mittwoch, 19. Juni, 22.45 Uhr.