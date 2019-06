Osnabrück. Frauen gelten oft als Opfer von Gewaltregimen. Aber sie sind auch Täterinnen, genauso brutal und verblendet wie ihre männlichen Mittäter. Auch beim Islamischen Staat ist das so, wie eine Film des Kriegsreporters Thomas Danois zeigt.

„Wir sahen aus wie Müllsäcke“, sagt Yasemine. Sie arbeitete als Krankenschwester auf einer Säuglingsstation im Dienste des Islamischen Staat (IS). „Irgendwann mussten wir sogar unsere Augen bedecken; wie soll ich denn so einem Baby eine Infusion anlegen?“ Und das Kopftuch mal kurz ablegen, ging auch nicht. „Überall waren Spitzel, die haben jede Übertretung der Regeln sofort an die Religionspolizei gemeldet.“ Und die Religionspolizei Hisba kannte keine Gnade.

Das klingt danach, als seien Frauen wieder einmal die Opfer eines männlichen Regimes. Waren sie sicher auch. Aber nicht nur. Der Film des französischen Kriegsreporters Thomas Dandois zeigt: Frauen waren auch gnadenlose Täterinnen. So wie in anderen Unrechtsregimes auch. Ideologisch verführt, innerlich überzeugt und ohne jede Rücksicht.





Da ist zum Beispiel Aïcha. Nachdem ihr Mann im Kampf für den Islamischen Staat den „Märtyrertod“ starb, arbeitete sie für die Religionspolizei, teils, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, teils aus echter Überzeugung. Die Aufgabe ihrer Einheit, die aus zehn Frauen bestand: durch die Stadt zu fahren und Menschen wegen kleinster Regelverstöße auf der Straße zu verhafteten. Oft traf es Frauen, die die extrem rigiden Kleidervorschriften nicht einhielten. Oder sich überhaupt ohne männlichen Vormund in der Öffentlichkeit blicken ließen. Es traf aber auch Männer, etwa, wenn sie mit einer Frau sprachen, die nicht ihre eigene war. „Drei Frauen fuhren durch die Stadt, die anderen blieben im Gefängnis für die Folterungen. Wir kehrten nie ohne Festgenommene zurück.“

Aïcha und die anderen Frauen aus Rakka und Mossul, die Thomas Danois interviewt hat, erzählt das alles seltsam emotionslos. Wie Frauen, weil sie ihre Fingernägel lackiert hatten, diese mit Zangen ausgerissen wurden; wie sie vor die Wahl gestellt wurden: Sex oder Folter; wie sie gertreten, geprügelt und mit etwas Pech getötet wurden. Sicher liegt diese bedrückende Gefühllosigkeit auch an der Interviewsituation. Es ist meist dunkel, die Frauen sind entweder komplett verschleiert oder im Zwielicht gefilmt, die Stimmen sind verzerrt. Aber es liegt wohl auch daran, dass diese Frauen jetzt, nach der Niederlage des IS, all das Schreckliche, das sie erlebten oder selbst taten, irgendwie abspalten von ihrer Gefühlswelt. Einfach, um weiterleben zu können.

Der Kriegsreporter Theomas Danois hat die Frauen in zweijährigen Recherchen gefunden. Acht kommen zu Wort, dazwischen geschnitten sind Bilder von zerbombten Städten und überfüllten Flüchtlingslagern. Düster, bedrückend, nichts für zart besaitete Zuschauer. Die Frauen erzählen von Spitzeln, von Zwangsabtreibungen, von Sex-Sklavinnen, von Selbstmordattentäterinnen. „Wir anderen Frauen haben sie präpariert, wir wussten, wo die Sprengstoffgürtel sitzen mussten.“

Nur wenige versuchten, sich zu wehren. So wie Ayat, eine Grundschullehrerin. Sie musste den Kindern Dinge beibringen, die „Kinder nicht wissen sollten“, sagt sie. Ihre Freundin und Kollegin suchte Auswege, ließ die Kinder zeichnen und singen. „Sie haben sie abgeholt und unter falscher Anklage hingerichtet.“ Oder wie Atyaf Talaat. Obwohl es streng verboten war, führte sie ihren Frisörsalon im Geheimen weiter, Schnitt Haare, schminkte. Wenn sie erwischt worden wäre, wäre sie dafür umgebracht worden. „Ich will Frauen stärken“, sagt sie. „Was ich tat, gab ihnen Hoffnung.“

Frauen stärken – das ist die eine Botschaft, die sich auf die Opfer des IS bezieht. Die andere Botschaft hat Oum Farouk. Sie gehörte zu den Bösen, war ebenfalls ein gnadenloses Mitglied der gefürchteten Religionspolizei Hisba. Sie hat an alles geglaubt, was man ihr sagte. Doch jetzt ist die aufgewacht. „Macht nicht denselben Fehler wie ich“, gibt sie anderen Frauen mit. „Sie haben keine Achtung vor Gott. Das hat mit dem Islam nichts zu tun. Sie sind Verbrecher.“ Und eindringlich wiederholt sie: „Mit Menschlichkeit und Religion hat das nichts zu tun; ich bin so müde …“

Die Frauen der Terrormiliz. Ein Film von Thomas Danois. Am Dienstag, 25. Juni 2019, um 20.15 Uhr bei Arte. Im Anschluss um 21 Uhr folgt ein Gespräch mit dem Filmemacher.