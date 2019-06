Osnabrück. Früher war Alkoholismus ein Männerproblem. Heute holen die Frauen auf. Frauen wie Jacqueline und Claudia.

Frauen trinken anders. Stiller. Heimlich zu Hause. „In der Öffentlichkeit habe ich vielleicht mal einen Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt“, sagt Jacqueline, 49. „Niemand hätte gedacht, dass ich alkoholkrank bin.“ Niemand, außer der engsten Familie. Die wusste Bescheid, aber war hilflos. Und Jacqueline funktionierte – trotz fünf Flaschen Wein pro Tag.

Und warum trinken Frauen? „Aus Einsamkeit“, sagt Jacqueline. Die Kinder aus dem Haus, der Ehemann zwei Wochen pro Monat beruflich auf einer Bohrinsel. Aus Einsamkeit trinkt auch Claudia, 51. Beruflich erfolgreich, aber nach dem Tod der Schwester und wenige Monate später der Mutter hat sie keine Familie und kaum Freunde. Als Marketingdirektorin in der Kosmetikindustrie war sie ständig in aller Welt unterwegs. Allein in den Hotels mit Laptop und Minibar.

Fragt sich drittens, wie man da rauskommt. Jacqueline hat es hinter sich. Entgiftung, Reha. Ehemann und Arbeitskollegen stützen sie. Claudia hingegen steckt mittendrin. Zum wiederholten Mal geht sie in eine Entzugsklinik. Nach drei Wochen ist der körperliche Entzug durch, die psychische Abhängigkeit bleibt.





Abstinenz ist eine Lebensaufgabe. Jeder Streit, jeder Stress, jede Feier können zum Rückfall führen. Für Claudia ist alles zu viel. Jetzt jedenfalls und einsam, wie sie ist. Nur, dass sie sich vor die Kamera traut, das macht ein bisschen Hoffnung.

