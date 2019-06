Osnabrück. Der Tatort aus Luzern heute Abend in der ARD ist der letzte vor der Sommerpause und der vorletzte für Reto Flückiger (Stefan Gubser) und Liz Ritschard (Delia Mayer): "Ausgezählt" erzählt eine dramatische Geschichte um ein langsam verdurstendes Kidnapping-Opfer, aber die Spannung überträgt sich nur bruchstückhaft.

Es ist der Gong zum letzten Tatort vor der Sommerpause. Wieder mal müssen die Luzerner Ermittler Liz Ritschard (Delia Mayer) und Reto Flückiger (Stefan Gubser) in den Ring steigen, und die ersten Bilder hauen rein – im wahrsten Sinne des Wortes: Wir sind mittendrin in einem Frauen-Boxkampf, unerbittlich prügeln die beiden Kontrahentinnen aufeinander ein, unten am Ring stehen die Männer und brüllen.

Schließlich geht eine von ihnen zu Boden und wird ausgezählt. K.o.? Nein, tot. Und der siegreichen Martina Oberholzer (Tabea Buser) schwant schnell: Nicht ihr Schlag hat die andere auf die Bretter befördert. Ein Herzinfarkt, verursacht durch ein illegales Dopingmittel, hat diesen Kampf beendet.





So weit, so interessant, so vielversprechend als Ansatz für einen guten Krimi. Doch dann gibt’s den ersten Tiefschlag auf die Qualität: Der Manager feiert überschwänglich „Tina the Killer“, als sei deren Gegnerin mit einer leichten Gehirnerschütterung davongekommen. Wie besoffen faselt er vom bevorstehenden EM-Titelkampf und der fetten Kohle, die man jetzt scheffeln werde.

Urs Humbel macht aus diesem Auftritt eine völlig überzogene, geradezu alberne Klamotte, für die man ihn aus jeder Schauspielschule jagen würde. Regisseurin Katalin Gödrös hat’s offenbar nicht gestört, dass ihr Krimi in dieser Minute Züge von absurdem Theater annimmt.

Auch Martina Oberholzer hat gedopt. Umso mehr schockiert sie der Tod ihrer Gegnerin. Nun will sie aussteigen. Aus dem Doping. Aus dem Boxsport. Da macht die Witzfigur von Manager natürlich nicht mit. Wedelt mit einem Messer und sperrt die Kämpferin in ein Verließ. „Erledigt“ tippt er in sein Smartphone.

Anzeige Anzeige

Und dann hat das Drehbuch von Urs Bühler ein Erbarmen: Der Manager wird entsorgt. Erschossen. Vom Onkel der Boxerin. Einem Kommissar der Kripo Zürich. Zumindest gesteht er den Schuss. Und mit Liz Ritschard verbindet ihn offenbar ein dunkles Geheimnis.





Das alles geschieht in den ersten Minuten dieses Films. Seine Spannung versucht der Tatort weniger aus einer Mörderjagd als aus der Tatsache zu ziehen, dass die Boxerin noch immer eingesperrt ist und nach dem Tod des Managers niemand mehr weiß, wo das sein könnte. Es gibt zwar eine Verbindung per Webcam über den Laptop des toten Managers. Aber nachverfolgen lässt sie sich nicht. Links oben im Monitor tickt eine Uhr – so lange hat Martina Oberholzer noch zu leben. Das soll die Spannung steigern, ist aber völlig unrealistisch.

Während die Ermittler mehr oder weniger hilf- und erstaunlich tatenloslos der jungen Frau beim Verdursten zusehen, fokussiert sich der Fall auf einen Schwerverbrecher hinter Gittern. Angeblich war Pius Küng (Pit-Arne Pitz) der Chef des Managers. Hatte der ihm das „Erledigt“ in den Luzerner Knast geschickt? Kann nur Küng die junge Frau vor dem Tod in ihrem Verließ bewahren? Kooperativ wirkt der Knacki nicht. Die Kommissare fragt er, ob man ihnen „ins Gehirn geschissen“ habe.





Solche Konstruktionen, in denen für einen eingeschlossenen oder eingesperrten Menschen die Uhr tickt, sind nicht neu, eher schon ein Klassiker. Da liegt die Latte natürlich hoch. Dieser Tatort reißt sie ein ums andere Mal. Allzu zäh gestalten sich die Ermittlungen, Regisseurin Gödrös gelingt es selten, die Dramatik der Geschichte in packende Bilder umzusetzen. Zudem hat sie längst nicht alle Rollen mit überzeugenden Schauspielern besetzt. Selbst die „Luzerner Zeitung“ befindet da: „Die Schnörkellosigkeit einer rechten Geraden geht diesem Genrestück schlussendlich ab.“





Die Uhr tickt übrigens auch für das Luzerner Team. Schon seit über einem Jahr ist bekannt, dass es für Delia Mayer und Stefan Gubser keine Zukunft beim Tatort geben wird. „Ausgezählt“ ist ihr vorletzter Fall und wohl niemanden würde es wundern, wenn der letzte gleich nach Sommerpause auf dem Programm steht. So wie schon in den letzten Jahren, denn dann sind noch zahlreiche Deutsche im Urlaub und die Zuschauerzahlen entsprechend mau.

Ob ihre Nachfolger beim deutschen Publikum auf mehr Akzeptanz stoßen, steht in den Sternen. Zumindest sind die beiden Hauptdarstellerinnen Anna Pieri Zuercher und Carol Schuler hierzulande weitgehend unbeschriebene Blätter. Auch für Luzern endet dann das Kapitel Tatort, das neue Team wird in Zürich ermitteln. Und Ende kommenden Jahres zum ersten Mal zu sehen sein.





Tatort: Ausgezählt. Das Erste, Sonntag, 16. Juni 2019, 20.15 Uhr.

Wertung: 4 von 6 Sternen