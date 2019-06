Osnabrück. Es ist gar nicht einfach, mit der deutschen „Metal Queen“ Doro Pesch ein Treffen zu organisieren, denn die gebürtige Düsseldorferin ist mit ihrer Band nicht nur unermüdlich in aller Welt auf Tour, sondern lebt auch seit fast drei Jahrzehnten in Amerika. Und dann klappt es plötzlich doch.

Doro Pesch ist viel unterwegs und hätte allen Grund, gestresst zu wirken. Doch in einer Hotellobby nahe des Düsseldorfer Flughafens lernen wir eine ausgesprochen entspannte, zugewandte und fröhliche 55-Jährige kennen, der man ihre mehr als drei Jahrzehnte im harten Rockbusiness auch von Nahem kein bisschen ansieht.

Hallo Doro, schön, dass wir uns treffen. Ist nicht leicht, Sie zu erwischen.



Das stimmt. Ich komme gerade von einer Amerika-Tour, die war super. Jetzt besuche ich meine Mutter, die hier in Deutschland wohnt. Mein Vater, der mir sehr nahe stand, ist leider schon tot, Geschwister habe ich keine. Ich bin viel unterwegs, vor allem zwischen Deutschland und den USA. Aber das macht mir Spaß, auch im Tourbus zu sein, ach, das liebe ich!

Sie sind seit Jahrzehnten im Musikgeschäft und eine der bekanntesten Sängerinnen der Heavy-Metal-Szene, die Medien haben Ihnen den Titel „Metal Queen“ verliehen…

Haha, richtig. Ich selbst nenne mich allerdings nie so. Aber „Metal Queen“ ist doch ein guter Titel, oder?

Klar, wer möchte nicht gern eine Königin sein? Trotzdem soll es Menschen geben, die Sie nicht kennen. Wenn Sie so jemandem begegnen, wie stellen Sie sich vor?

Ich würde wohl erzählen, dass ich schon als kleines Mädchen, mit drei Jahren, unbedingt Sängerin werden wollte. Ich wollte immer Musik machen, aber Musik mit ganz viel Power, mit ganz viel Herz, mit ganz viel Liebe, mit ganz viel Energie. Ich wollte Musik machen, die ganz inbrünstig ist, die die Leute glücklich macht, aber eben richtig powerful. Nicht so was Seichtes, keine Popmusik oder so.

Und Schlager? Die sind doch gefühlvoll.

Nein, das wäre nichts für mich gewesen. Obwohl ich damit aufgewachsen bin, Schlager liefen ja immer im Radio. Michael Holm, Christian Anders, Marianne Rosenberg und so weiter.

Haben Sie viel Radio gehört?

Sehr viel. Mein Vater war Transportunternehmer, da bin ich als Baby schon mitgefahren, und natürlich lief immer das Radio. Schon als Kleinkind fand ich eher die härteren Sachen toll, eben weil sie so gefühlvoll waren, auch die Balladen. Das war so richtig meins.

Haben Sie die Musikalität von Ihrem Vater geerbt?



Ja, wahrscheinlich. Mein Vater hat die Musik geliebt. Er konnte super singen und auch Klavier spielen, er war ein Naturtalent. Ich habe auch Klavier gelernt, es aber irgendwann aufgegeben. Ich wusste sehr früh, was ich wollte und was nicht. Ich glaube, ich war ungefähr mit zehn Jahren erwachsen. Habe ich jedenfalls gedacht. (lacht)

Gibt es ein bestimmtes Lied, das Sie beeinflusst hat?

„Lucille“ von Little Richard, da gab es für mich kein Halten mehr. Die Single habe ich geschenkt bekommen, als ich ungefähr drei war. Ich wusste gar nicht, wer das ist, aber ich konnte den Plattenspieler bedienen und habe das Lied rauf und runter gehört. Es war noch nicht Rock oder Heavy Metal, aber es war ein Wendepunkt für mich. Und dann hatte ich noch Glück, dass der beste Freund meines Vaters zwei Söhne hatte, die waren zehn, elf Jahre alt, und die beiden hatten immer die „Bravo“ und andere Musik-Heftchen. Das war super für mich, ich war sehr interessiert. Ich wusste ja schon, wer die Rolling Stones waren und Deep Purple und so weiter. Dann kam das Glamrock-Zeitalter mit T-Rex, Sweet, Slade… Ach, das war so abenteuerlich für mich. In deren Kinderzimmer, das nannte man damals Bude, hingen die Poster von Alice Cooper mit der Schlange und Suzi Quatro und allen anderen. Ich war ja noch so klein, aber ich fand das großartig, eine tolle Zeit.

Hätten Sie damals gedacht, dass Sie selbst mal in der „Bravo“ stehen würden?

Nein, das nicht. Aber wir haben erste Aufnahmen gemacht. Ich habe mich nicht getraut, öffentlich zu singen, also sind wir ins Schlafzimmer gegangen, haben die Tür abgeschlossen, und dann hab ich losgelegt und gegrölt, was das Zeug hielt. Da war schon klar, dass ich stimmlich und auch vom Wesen her ziemlich powerful bin. Die zwei haben sich gewundert, dass aus dem kleinen Ding so viel Power kommt. Das war unser Spiel: Ich war die Sängerin, die beiden waren Produzent und Manager. Da war ich noch nicht einmal in der Schule.

Aber irgendwann wurden Sie doch eingeschult.



Ja, das war ein ganz schöner Schock für mich. Vorher war ich immer mit meinem Vater unterwegs, das war Freiheit pur. Ich fand das toll. Wenn wir zum Beispiel irgendwo in einem Hafen abgeladen haben, das war die große, weite Welt für mich. Und da waren diesen ganzen echte Kerle, die da gearbeitet haben und die alle meine Freunde waren.

In der Metal-Welt haben Sie es ja auch mit harten Kerlen zu tun.

Stimmt. Vielleicht ist das der Grund, weshalb mir das nie was ausgemacht hat. Man sagt ja immer, Rock und Metal wäre eine Männerwelt. Ich habe das nie so empfunden. Für mich war das alles ganz natürlich, ich kannte es ja von den Touren mit meinem Vater. Und ehrlich gesagt: Diese harten Kerle, diese Raubeine haben ja ganz oft ein ganz sanftes, empfindsames Herz und eine tiefe Seele. Ich glaube, das habe ich damals schon erkannt. Ich glaube aber auch, mein Vater ist der Grund, weshalb ich es so liebe, unterwegs zu sein. Ich habe das einfach im Blut. Auch wenn man immer zu wenig Schlaf bekommt, aber das macht mir nichts aus.

Die Schule war für Sie aber nicht so toll.

Nein. Ich habe mich auf Musik und Kunst konzentriert, das hat am meisten Spaß gemacht. Und Sport natürlich, Sport fand ich immer toll. Anschließend habe ich eine Lehre als Grafikdesignerin gemacht, hauptsächlich meinen Eltern zuliebe. Die Lehre war auch gut, bis heute habe ich Spaß daran, Bandlogos und Ähnliches zu entwerfen. Trotzdem war die Zeit als Stift, so nannte man die Lehrlinge damals, hart, denn mir ging es nicht gut. Ich war immer total erschöpft und müde, manchmal bin ich sogar eingeschlafen. Mir ging es richtig, richtig schlecht.

Was war denn los?

Es war total unheimlich. Ich habe nachts meine Mom geweckt, weil es mir nicht gut ging, wir waren bei mehreren Ärzten, auch im Krankenhaus. Aber alle dachten, ich bilde mir das ein.

Nach dem Motto: „So ein junges Mädchen kann doch nicht krank sein“?

Ja, genau. Ich war aber todkrank. Irgendwann war ich wieder im Krankenhaus, und dann kam es raus: Lungentuberkulose im Endstadium. Ich hatte höllische Schmerzen. Aber die Krankheit war damals so gut wie ausgerottet, so dass einfach keiner der Ärzte daran auch nur gedacht hatte.

Oje. Und dann?

Das war schlimm. Ich wusste nicht, ob ich das überlebe. Viele sind daran gestorben, es ist eine aggressive Krankheit, und bei mir war sie weit fortgeschritten. Man muss in Quarantäne, darf keinen Besuch bekommen, das war alles ganz fürchterlich. Ich war ja ein Teenie, konnte meine Familie und Freunde nicht mehr sehen. In einem Krankenhaus war es besonders schrecklich, die Atmosphäre war wie in den berühmten rumänischen Kinderheimen, die Betten waren vergittert, manche Kinder waren angebunden, es war wie im Gefängnis. Ich dachte, ich sterbe da.

Wie sind Sie da rausgekommen?

Meine Mutter hat mich gerettet und mich da rausgeholt. Das war der Zeitpunkt, an dem ich sie zum ersten Mal als richtige Löwenmama wahrgenommen habe.

Und dann?

Ich kam in ein anderes Krankenhaus. Aber ob ich überlebe, war weiterhin nicht klar. Ein Albtraum. Ich habe immer nur gedacht: Lieber Gott, wenn ich hier rauskomme, dann will ich etwas machen, etwas, das die Leute glücklich macht. Dann kam ich raus – und zwei Wochen später hatte ich meine erste Band. Ich weiß nicht, ob das Schicksal war, auch den Begriff Heavy Metal gab es damals noch nicht, es war ja Anfang der Achtziger. Aber wir haben jeden Tag geprobt, und so fing alles an.

Eine Sängerin, die Lungentuberkulose hatte? Wie geht das?



Erstaunlich gut. Singen ist eine Art Jungbrunnen, glaube ich. Dazu noch die viele Bewegung auf der Bühne, rumspringen, headbangen, das ist das beste Workout. Natürlich ist es auch stressig, aber es hält fit und gesund.

Naja, gesund… Man sagt doch: Sex, Drugs and Rock’n’Roll. Was war denn mit den Drogen und dem Sex?

Drogen haben mich nie interessiert. Wenn man so krank war wie ich und so viele Medikamente nehmen musste, dann bekommt man ein anderes Verhältnis dazu. Auch zum Alkohol. Außerdem habe ich nach den Proben im Proberaum immer alle nach Hause gefahren, also habe ich nicht getrunken. Ich habe durch die Krankheit auch sehr früh gemerkt: Gesundheit ist das Wichtigste. Und Sex war auch nicht das Thema, es ging nur um die Musik. Musik, Musik, Musik – das wollten wir machen.

Hätten Sie sich vorstellen können, beruflich etwas Anderes zu machen als Sängerin zu werden?

Nein, eigentlich nicht. Ich bin wahnsinnig tierlieb, vielleicht wäre ich eine gute Tierärztin geworden. Oder ich hätte einen Gnadenhof eröffnet. Aber Sängerin, das ist schon das Beste für mich.

Haben Sie Haustiere?

Nein, dazu habe ich leider keine Zeit. Aber ich habe neulich zwei Pferde adoptiert, die vorher ganz schlimm behandelt worden sind. Und ein Fohlen von einem Züchter in Warendorf heißt jetzt sogar Doro. Meine Fans wissen, dass ich Tiere liebe. Pferd und Hunde vor allem. Manchmal kommen Fans zu zweit zum Konzert und bringen ihren Hund mit. Einer bleibt draußen und achtet auf den Hund, der andere schaut sich das Konzert an. Nachher kommen sie zusammen zum Tourbus und bringen mir den Hund mit zum Liebhaben und Herzen und Streicheln. So was finde ich total süß.

Sie gelten als ein Star, der ganz nah bei seinen Fans ist, ein Star zum Anfassen. Sehr viele Musiker verwandeln sich mit dem wachsenden Erfolg, entfernen sich von den Fans, schotten sich mehr und mehr ab. Wie schafft man es, keine Diva zu werden?



Ich liebe meine Fans über alles. Sie sind der Grund, warum ich das alles mache, sie sind das Allerwichtigste für mich. Sie sind wie meine engste Familie. Ich bin Einzelkind, habe keine Brüder und Schwestern…

Sie hätten doch selbst eine Familie gründen können, oder?

Ach, ich bin ja verheiratet: mit der Musik und mit meinen Fans. Die Fans kommen immer an erster Stelle, und die Musik verbindet uns. Damit bin ich sehr glücklich.

Die Musik verbindet Sie auch mit anderen Größen aus dem Musikbusiness, zum Beispiel mit den Scorpions, die bei Ihrem 25. Bühnenjubiläum zu Gast waren.

Ja, das mit den Scorpions war toll. Wir hatten eine große Feier mit Fans und vielen Musikern und allem Drum und Dran organisiert und die Scorpions auch eingeladen. Und sie kamen sogar, einfach so. Da war ich selbst ein bisschen überrascht.

Auch mit Lemmy Kilmister von Motörhead, der ja leider Ende 2015 gestorben ist und dem Sie ihr jüngstes Album gewidmet haben, verband Sie eine enge Freundschaft.

Das ist richtig. Lemmy fehlt, ich vermisse ihn jeden Tag. Er war ein so feiner Mensch und ein sehr, sehr guter Freund.

Wie haben Sie ihn kennen gelernt?



Das war tatsächlich eine lustige Geschichte, allerdings erst im Nachhinein. Sie ist aber etwas länger.

Erzählen Sie, wir haben Zeit.

In Ordnung. Ich hatte also nach meiner Krankheit ein paar Bands, irgendwann war ich dann Sängerin von Warlock. Wir hatten ganz gut Erfolg, die Konzerte waren voll. Unsere Plattenfirma war damals in Belgien, weil es dort eine größere Szene gab als in Deutschland. Dann bekam der Chef von Phonogram, das ist heute Universal, Wind davon, dass es da eine Band gibt, bei der es immer gut abgeht. Er schickt also einen Abgesandten zu einem Konzert von uns, und dem ist direkt das Trommelfell geplatzt. Das fand der Chef aber so super, dass er gesagt hat: Die Band muss ich haben.

Und wie kommt Lemmy ins Spiel?

Wir waren also bei Phonogram, und irgendwann musste ich zu einem Showcase nach London. Das ist vergleichbar mit einem Vorspielen bei Schauspielern, man präsentiert sich, es ist super wichtig. Mir war klar: Es geht um die nächste Platte, um eine Tour, um einfach alles. Ich durfte es nicht vermasseln. Ich flog also nach London und bekam Musiker gestellt. Die konnten die Warlock-Songs nicht, also musste ich fremde Songs singen, mit fremden Musikern. Die Stimmung war seltsam und unterkühlt, aber was sollte ich machen? Aus Kostengründen musste meine Band zu Hause bleiben. Nun ja, wir haben also geprobt und danach hatte ich noch ein paar Stunden Zeit bis zu dem Termin. Ich bin spazieren gegangen, es war dunkel, es regnete, es war kalt, typisch London halt. Ich bin in einen Pub reingegangen. Und wer steht da an der Theke? Lemmy von Motörhead! Der sieht mich an und sagt: Bist Du nicht die Sängerin von Warlock? Ich war fassungslos, er kannte mich! Ich habe ihm erzählt, dass ich gleich vorsingen muss, und er hat erstmal was zu trinken bestellt, Whisky-Cola mit sehr wenig Cola und sehr viel Whisky. Wir haben uns auf Anhieb verstanden. Er war schon damals eine Kultfigur, alle haben ihn geliebt, ich auch. Wir haben gequatscht und getrunken und Zigaretten geraucht, obwohl ich das überhaupt nicht gewöhnt war und auch nicht abschätzen konnte. Irgendwann hat Lemmy gefragt: Musstest Du nicht noch irgendwohin?

Oje. Haben Sie es verpasst?

Ich bin sofort los, habe aber den Club, wo das Showcase stattfinden sollte, nicht wiedergefunden. Ich war ja auch sehr betrunken und kannte mich nicht aus. Ich kam dann viel zu spät, und alle waren schon genervt. Auf der Bühne konnte ich nicht mehr, ich hab alle Texte vergessen, eine totale Katastrophe. Ich habe mich auf das Schlagzeugpodest gesetzt, den Kopf zwischen meinen Armen, und gewartet, bis die Musiker die Songs zu Ende gespielt hatten. Danach war Totenstille, alle waren sehr erbost und haben mich angestarrt. Einer meinte: „Du hast grad Dein Leben ruiniert.“ Ja. so viel hatte ich auch noch mitbekommen... Ich habe dann gesagt: „Aber ich bin bester Freund mit Lemmy geworden.“ Und genau in dem Moment, als alle noch gucken und staunen, kommt Lemmy in den Club, grinst verschmitzt und sagt: „Yes, she‘s cool.“

Hat er Sie gerettet?

Ja, hat er. Wir bekamen den Plattenvertrag und die Tour und alles. Und Lemmy und ich sind Freunde geworden.

Es folgte eine grandiose Karriere: Nach der Auflösung von Warlock haben Sie als Doro weitergemacht, sind nach Amerika gezogen, haben unermüdlich Konzerte gespielt, Platten aufgenommen und Fans in allen Teilen der Welt erobert. Den Oscar der Heavy-Metal-Welt haben Sie 2018 auch bekommen, sie wurden in die „Hall of Heavy Metal History“ aufgenommen. Mehr geht ja nicht, oder? Schon mal dran gedacht, sich zur Ruhe zu setzen?

Mir ist die Musik das Allerwichtigste, jeder Song zählt. Wenn es den Leuten etwas gibt, mache ich weiter. Bis ich 80 bin oder so.





Wird das nicht irgendwann unwürdig? Wie wäre es, mit dem Rollator auf die Bühne zu gehen?

Ach, das wäre kein Problem. Das haben die Fans im Fanclub schon abgeklärt. Da sind viele Alten- und Krankenpfleger dabei, die sehr gerne helfen.

Ist es eine gute Szene, um alt zu werden? Auf den Plattencovern sehen Sie ja immer super scharf aus. Aber was ist, wenn die Schönheit schwindet?

Darüber mache ich mir keine Sorgen. Man muss natürlich gucken, dass man in Form bleibt. Ich mache viel Sport, Kampfsport, um genau zu sein. Ich ernähre mich gesund, bin Vegetarier, auf dem Weg zum Veganer, was auf Tour nicht immer einfach ist. Insgesamt ist meine Szene aber ein schöner Ort, um alt zu werden. Die Fans sind so treu und lieben auch ihre alten Musiker. Dafür gibt viele Beispiele, bei mir wird das auch so sein. Ich mach das, solange es geht und der liebe Gott es will.





Solange Gott will?

Das bezieht sich auf meinen Namen. Ich heiße ja eigentlich Dorothee, was ich lange Zeit gar nicht so gut fand. Doch der Name hat eine Bedeutung: die von Gott Gewollte. Seitdem ich das weiß, mag ich den Namen sehr. Solange es Gott also will. Und so lange die Fans es wollen. Sie rufen vor den Konzerten oft „Metal Queen! Metal Queen!“. Da ist so viel Liebe drin, da kann ich doch nicht aufhören.

Nach Ruhestand sieht es bei Ihnen auch nicht aus, Ihre Tour geht weiter, rund 30 Termine auf Festivals und solo stehen allein dieses Jahr noch auf dem Programm.

Ich freu mich schon. Immer, wenn ich auf die Bühne gehe, fühlt sich das so an, als hätte ich Geburtstag.

Dorothee Pesch

…kommt am 3. Juni 1964 in Düsseldorf zur Welt. Ihr Vater ist Transportunternehmer, und schon die kleine Doro fährt häufig bei ihm im Lkw mit. Im Radio laufen Schlager, aber auch Rockmusik lernt das Mädchen früh kennen und lieben. Das Lied „Lucille“ von Little Richard weckt in der Dreijährigen den Wunsch, Sängerin zu werden, erste Aufnahmen ihrer Stimme lassen großes Potenzial erahnen. Doch zunächst geht Doro, die keine Geschwister hat, in Düsseldorf zur Schule und absolviert anschließend eine Lehre zur Grafikerin. Sie überlebt als Jugendliche eine schwere Lungentuberkulose und startet wenig später ihre Gesangskarriere bei den Düsseldorfer Underground-Bands Snakebite und Attack.

1983 wird Pesch Frontfrau bei Warlock. Ab jetzt lässt der internationale Durchbrauch nicht lange auf sich warten, das 1987er-Warlock-Album „Triumph and Agony“ wird Kult, ebenso die nur 1,54 Meter große Sängerin, die als erste Frau überhaupt auf der Bühne des britischen Riesen-Festivals „Monsters of Rock“ steht und seit Jahrzehnten Dauergast beim berühmten „Wacken Open Air“ (W.O.A.) ist.

Als sich Warlock nach Differenzen mit der Plattenfirma auflösen, macht Doro solo weiter, ebenfalls mit Erfolg: Bis heute hat sie mehr als zehn Millionen Platten verkauft. Und sie berührt die Herzen, ihr Hit „Für immer“ ist ein Dauerbrenner bei Hochzeiten. In ihrer Freizeit ist Doro Kampfsportlerin und Hobbyboxerin, für ihre Freundin, die Boxerin Regina Halmich, komponiert sie mehrere Einzugshymnen.

Doro lebt seit knapp 30 Jahren in New York und Florida und arbeitet im Lauf der Jahre mit zahllosen Größen der Rock- und Heavy-Szene zusammen, unter anderem mit Lemmy Kilmister von Motörhead (gestorben 2015) oder Gene Simmons von Kiss.

2018 feiert die „Queen of Metal“ ihr 35. Bühnenjubiläum, bringt ihr vierzehntes Studioalbum „Forever Warriors, Forever United“ heraus, das sie Lemmy widmet, und bekommt den Oscar der Heavy-Metal-Welt: Sie wird in die „Hall of Heavy Metal History“ aufgenommen. Obwohl Doro damit in ihrer Karriere praktisch alles erreicht hat, denkt sie nicht ans Aufhören. Allein bis Jahresende stehen noch rund 30 Auftritte bei Festivals und Soloshows an, sehr zur Freude ihrer extrem treuen Anhänger in aller Welt. Die „Metal Queen“ hat jedoch nicht nur ein großes Herz für ihre Fans, sondern auch für Tiere, vor allem Pferde und Hunde liebt sie. Das ist auch der Grund, warum die Vegetarierin („auf dem Weg zur Veganerin“) niemals echtes Leder trägt.