Osnabrück/Köln . Der WDR holt mit der App „WDR AR 1933-1945“ Geschichte ins Jetzt. Sie blendet Szenen in den Raum des Betrachters ein.

Sie wirkt wie zum Greifen nah: Eine ältere Dame hat mit ihrem gemütlichen Sessel direkt zwischen Schultischen und -taschen Platz genommen, um vom Krieg und ihrer Flucht zu erzählen. Während sie sich erinnert, nähern sich von hinten Flugzeuge und beginnen, Bomben abzuwerfen, die direkt hinter und neben der Frau zünden. Möglich macht das die „Augmented Reality“-Technik, die per APP neue Wege der Geschichtsvermittlung ermöglicht.

„WDR AR 1933-1945“ – der Name klingt reichlich technisch. Doch dahinter verbirgt sich eine App, die Geschichten von Menschen aus dem Zweiten Weltkrieg besonders berührend und nah vermitteln soll. Mithilfe von Augmented Reality (AR) gelingt es den Machern, Menschen per Hologram in jeden beliebigen Raum zu holen, um sie dort von ihren persönlichen Erlebnissen erzählen zu lassen: im eigenen Wohnzimmer oder in Klassenräumen.

Bilder und Töne einfügen

Möglich macht die Technik zudem, dass weitere Bilder, Töne und Szenen hinzugefügt werden können. Wenn die ältere Dame beispielsweise von ihren Brüdern erzählt, mit denen sie sich vor den Angriffen in Sicherheit brachte, werden die beiden Jungs lebensgroß neben ihrem Sessel platziert.

Mit dem Angebot verfolgt der WDR verschiedene Ziele, erläutert der verantwortliche Redakteur Klaus Geiges im Gespräch mit unserer Redaktion. Zum einen möchte der WDR mit der AR-Technik dem Zuschauer einen möglichst nachhaltigen Eindruck von den früheren Ereignissen bieten. Das geschieht nicht nur mit den Hologrammen, mit deren Hilfe die Erzähler quasi direkt im Alltag der Betrachter Platz nehmen. Betrachtet der Nutzer die Szenen auf dem Tablet oder dem Smartphone, kann er sich einen dreidimensionalen Eindruck verschaffen. Auch die Akustik spiele dabei mit, betont Geiges. Erarbeitet wurde die App in Zusammenarbeit mit der Hochschule Düsseldorf und dem Studio für visual effects „LAVAlabs“.

Erinnerungen speichern

80 Jahre nach dem Beginn des Zweiten Weltkriegs gebe es immer weniger Zeitzeugen. Die App sei eine Möglichkeit, ihre Erinnerungen zu speichern und weiter lebendig vermitteln zu können, erläutert Geiges. Bei der Umsetzung ist Eile geboten. „In fünf oder zehn Jahren wird es keine Zeitzeugen mehr geben. Und auch jetzt ist es schon schwer, Menschen zu finden, die sich reflektiert erinnern können und auch davon erzählen möchten.“

Während sich die erste App den „Kriegskindern“ widmete, stellt der WDR ab dem 12. Juni mit „Meine Freundin Anne Frank“ den zweiten Teil des Projekts online. An diesem Tag wäre Anne Frank 90 Jahre alt geworden, deren Tagebuch nach dem Ende des Krieges veröffentlicht wurde. Zwei enge Freundinnen der Jüdin – Jacqueline van Maarsen und Hannah Elisabeth Goslar – erzählen in der App von ihren Kriegserlebnissen und dem Schreck, als Anne Frank plötzlich verschwunden war.

Dabei wird nicht nur das berühmte Hinterhaus integriert, in dem Anne Frank mit ihrer Familie und weiteren Menschen Schutz gefunden hatte, bis sie von den Nationalsozialisten entdeckt wurden. Auch andere Orte aus dem Leben Anne Franks sind zu sehen. Durch diese Form der Vermittlung könne „ein tieferes Verständnis wachsen“, sagt Klaus Geiges.

Erinnern und wachrütteln

Die beiden Freundinnen Anne Franks möchten mit ihrem persönlichen Schicksal erinnern und wachrütteln. In der holografischen Erzählung erfahren Nutzer „den Wert von Freundschaft und was es bedeutet, von einer ganzen Gesellschaft ausgeschlossen und bedroht zu werden - bis heute eine wichtige Erfahrung“, heißt es in einer Information des WDR.

Das Angebot richtet sich auch an jüngere Menschen. Deswegen erarbeite der WDR entsprechendes Material für Lehrer und Schüler, erläutert Klaus Geiges. Das Material sei angelegt für zwei Schulstunden und bilde die Basis für persönliche Gestaltung durch die Lehrer.

Nach dem Projekt über Anne Frank wird bereits an einem dritten Angebot in der App „WDR AR 1933-1945“ gearbeitet. „Es wird sich der Perspektive der Soldaten widmen“, sagt Klaus Geiges.

Schade ist, dass die App für einige Geräte nicht kompatibel ist. Sie kann laut Sender lediglich auf iOS- sowie auf folgenden Android-Geräten verwendet werden: Samsung Galaxy S8/S9 und Tab 4, Huawei P20, Google Pixel 2 & 3 sowie One Plus 5T. Auf älteren Modellen läuft die App nicht.

Die App „WDR AR 1933-1945“ ist ab dem 12. Juni in den App-Stores erhältlich.