Berlin. Aus dem Fernsehen ins Geschäft: Vlederbag, eine bislang fiktive Taschen-Marke aus der RTL-Serie GZSZ, kommt in den Handel.

Als veganes Modeaccessoire macht Emily Wiedmanns "Vlederbag" einen sauberen Eindruck. Ihre Geschichte aber, nachzulesen im GZSZ-Wiki, ist an Abgründen reich. Hier zieht sich ein windiger Investor zurück; dort steckt eine Mitarbeiterin im Drogensumpf. Es geht um obsessive Beziehungen und heimlich verabreichte Abführmittel. Geschichten, die das Leben schreibt.

Tatsächlich wird die Vlederbag jetzt Wirklichkeit: Im Januar nächsten Jahres, meldet RTL, soll die Tasche aus der Serie mit einer eigenen Kollektion in den realen Handel kommen. IP Deutschland, die Vermarktungsgesellschaft von RTL, und die Firma V-Bag haben demnach eine entsprechende Licensing-Kooperation unterzeichnet. Zum ersten Mal in der Format-Geschichte schafft ein fiktives Produkt den Sprung in die Wirklichkeit.

Am 2020 dürfte der Erzählstrang um Emily und ihre Tasche damit zum Product Placement werden. Für RTL ist das nicht neu. GZSZ hat schon Produkte wie die "Merci"-Schokolade und Düfte von S.Oliver beworben; beim Heimvideo-Start von "Fifty Shades of Grey" hingen Plakate in der Kulisse. Trotzdem löst die Nachricht ein Unbehagen aus, das über die offensichtliche Scheußlichkeit des Vlederbag-Designs hinausgeht. Was bricht als Nächstes in die Wirklichkeit ein? Geht es bei DSDS in Zukunft um Talent? Müssen "Bachelor"-Kandidaten bald echte Gefühle haben? Werden Mario Barths Witze wirklich lustig? RTL hat ein Tabu verletzt, das die bislang klare Grenze zwischen Wirklichkeit und Fiktion für immer beschädigt.

Mehr Entertainment