Händeringend suchen Hoteliers wie Alexander Borchard in Mecklenburg nach Personal. Jetzt muss er sich dagegen wehren, dass nach dem Willen eines Gerichts zwei voll integrierte Flüchtlinge abgeschoben werden, die bei ihm arbeiten. Foto: Arte/Steven Galling

Osnabrück . Wie die Rechtssprechung an der Praxis vorbei arbeitet, zeigt Arte in einem Beitrag über die Gastro-Krise in Mecklenburg: Re: Gastro-Krise in Mecklenburg, Dürfen Ali und Jawad helfen? 11. Juni 2019 um 19.40 Uhr, Arte